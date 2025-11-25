Ανδρουλάκης:-Θέλουμε-μια-Αυτοδιοίκηση-που-δεν-είναι-το-«μακρύ-χέρι»-του-εκάστοτε-Μαξίμου

Την αναγκαιότητα να υπάρχει σεβασμός στην Αυτοδιοίκηση και τους αυτοδιοικητικούς, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνάντηση που είχε το ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Είπε ότι «αυτό μεταφράζεται με μία Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το ”μακρύ χέρι” του εκάστοτε Μαξίμου, αλλά σε μία Αυτοδιοίκηση που έχει όλους τους αναγκαίους πόρους για να προσφέρει καθημερινά υπηρεσίες δίπλα στον πολίτη». Σημείωσε ότι «προφανέστατα, διαφωνούμε με όλα αυτά που συζητάει η κυβέρνηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου» και πώς για το ΠΑΣΟΚ είναι προτεραιότητα το ενεργειακό ζήτημα, «το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές δημοσίως». «Πρέπει επιτέλους να πάμε στα ευρωπαϊκά πρότυπα, να υπάρχουν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε δήμους, ώστε να πέσει το κόστος λειτουργίας και να έχει ο πολίτης χαμηλότερου κόστους υπηρεσίες. Και, βέβαια, πρέπει κάθε αρμοδιότητα που έρχεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει και τους ανάλογους πόρους», όπως υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «συμφωνούμε, και το έχουμε συζητήσει με πολλούς από εσάς, να υπάρχει και η πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ. Ένα μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει, δημιουργώντας μία μακροπρόθεσμη κουλτούρα σε ζητήματα διαχείρισης τοπικών φόρων με το βλέμμα στο μέλλον και σε άλλα μοντέλα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να κάνουμε τομές». «Τομές», συνέχισε, «που σήμερα δεν βλέπω να συζητά και να έχει στην προτεραιότητά της η κυβέρνηση».

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Εξέφρασε δε τη χαρά του και για την παρουσία του Πάρι Κουκουλόπουλου, του πρώην προέδρου της ΚΕΔΕ, «που, μαζί με τον Κώστα Ασκούνη, είχαν θητεύσει και σε δύσκολες στιγμές προσπάθησαν, με έναν λόγο ρεαλιστικό, ορθολογικό και αντιπολιτευτικό να βρίσκουν πάντα συναινέσεις προς όφελος του πολίτη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο Παναγιώτης Δουδωνής υπεύθυνος ΚΤΕ Εσωτερικών, ο Πάρις Κουκουλόπουλος υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών, ο Κώστας Τριαντάφυλλος γραμματέας Τομέα Αυτοδιοίκησης και ο Γιώργος Παλαιοδήμος γραμματέας Τομέα Οικονομικών.

