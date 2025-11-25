Αύξηση-3,2%-στον-τζίρο-του-κλάδου-καταλυμάτων-το-γ’-τρίμηνο

Αύξηση 3,2% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις της χώρας που παρέχουν καταλύματα το γ’ τρίμηνο εφέτος και ανήλθε σε 6.602.632 χιλ. ευρώ, έναντι των 6.396.159 χιλ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2024.

Αντίθετα, στο σύνολο των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης ο κύκλος εργασιών το γ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 3.977.114 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2024, όπου είχε ανέλθει σε 4.046.837 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των καταλυμάτων, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2024 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (8,3%) και η μικρότερη αύξηση (1,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας. Ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (14,7%).

Για τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών εστίασης, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2024 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (13,3%) και η μικρότερη μείωση (1,2%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου. Ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (4,8%).