Βιοιατρική:-Τέσσερα-βραβεία-στα-healthcare-business-awards-2025

Ένα χρυσό, δύο ασημένια και ένα χάλκινο βραβείο απέσπασε ο όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στα Healthcare Business Awards 2025, που διοργανώνονται, εδώ και 10 χρόνια, από τα BOUSSIAS events.

Ο όμιλος διακρίθηκε για τις επιδόσεις και τις πρωτοβουλίες του σε διάφορες κατηγορίες, ως εξής:

Χρυσό Βραβείο για την εκπαίδευση & ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ως στρατηγική προτεραιότητα, στην κατηγορία Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ασημένιο Βραβείο ως ο πρώτος ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα που δημοσιεύει Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην κατηγορία Βιωσιμότητα/Πράσινη Οικονομία .

. Ασημένιο Βραβείο για το πρόγραμμα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, στην κατηγορία Πρόγραμμα Ιατρικής Κατάρτισης .

. Χάλκινο Βραβείο για την καινοτόμο ψηφιακή απεικόνιση μυοκαρδίου με την καρδιολογική κάμερα MYOSPECT, στην κατηγορία Καινοτομία στον Εξοπλισμό.

«Οι διακρίσεις σε καίριους τομείς της υγειονομικής φροντίδας αποτελούν μία ακόμη αναγνώριση της υπεροχής του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ο οποίος εδώ και 45 χρόνια προσφέρει στο κοινό ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, με κορυφαίο ιατρικό προσωπικό και υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Παράλληλα, ο όμιλος επιβεβαιώνει τη στρατηγική του δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη και προσφορά με έμπρακτη συνεισφορά προς τους ανθρώπους του, την κοινωνία και το περιβάλλον», τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Η τελετή απονομής των Healthcare Business Awards 2025, που έχουν σκοπό να αναδεικνύουν κάθε χρόνο τις πρωτοβουλίες και τις καλές πρακτικές στο χώρο της υγείας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, με την παρουσία 450 υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων, εκπροσώπων Φορέων, Πανεπιστημίων, Επαγγελματιών καθώς και εκπροσώπων Τύπου.