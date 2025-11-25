Βούτσιτς:-Το-ρωσικής-ιδιοκτησίας-διυλιστήριο-πετρελαίου-της-Σερβίας-κινδυνεύει-με-κλείσιμο-λόγω-των-αμερικανικών-κυρώσεων

Το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο πετρελαίου NIS της Σερβίας θα κλείσει σε τέσσερις ημέρες εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τις κυρώσεις, διακινδυνεύοντας τον εφοδιασμό με καύσιμα ενόψει του χειμώνα, δήλωσε ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε τηλεοπτικό διάγγελμά του την Τρίτη.

Η βαλκανική χώρα έχει αρκετά αποθέματα καυσίμων βραχυπρόθεσμα, αλλά το κλείσιμο του μοναδικού διυλιστηρίου της θα σταματήσει την παραγωγή βενζίνης, ντίζελ και καυσίμου αεριωθούμενων και μπορεί να βλάψει την οικονομία της χώρας, δήλωσε ο Βούτσιτς.

Είπε ότι θα έδινε στους Ρώσους ιδιοκτήτες, στους οποίους περιλαμβάνονται η Gazprom Neft και η Gazprom, 50 ημέρες για να πουλήσουν το μερίδιό τους στην NIS ή το σερβικό κράτος θα αναλάμβανε τις δραστηριότητες και θα έκανε μια προσφορά για να τις εξαγοράσει.

«Η Σερβία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα», είπε ο Βούτσιτς. «Όταν επιβάλλεις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και των εταιρειών της, καταλήγουν να πλήττουν τη χώρα μας», είπε. Ο Βούτσιτς είπε ότι οι κυρώσεις μπορεί να επηρεάσουν τις γραμμές εφοδιασμού και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Gazprom Neft δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την NIS.

Σε «αναμονή» το διυλιστήριο της NIS

Η NIS ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το κλείσιμο του σερβικού διυλιστηρίου της, του μοναδικού στη χώρα, θέτοντάς το σε κατάσταση «θερμής αναμονής» που θα επέτρεπε την επανεκκίνηση μόλις γίνει διαθέσιμο αργό πετρέλαιο. «Η NIS συνεχίζει να προμηθεύει την εγχώρια αγορά με πετρελαϊκά προϊόντα χωρίς διακοπή, χάρη στα προηγουμένως εξασφαλισμένα αποθέματα», ανέφερε.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένης της NIS. Οι ΗΠΑ χορήγησαν επανειλημμένες εξαιρέσεις στην NIS πριν οι κυρώσεις τεθούν τελικά σε ισχύ τον Οκτώβριο.

Οι τράπεζες στη συνέχεια σταμάτησαν την επεξεργασία πληρωμών της NIS και ο αγωγός JANAF της Κροατίας σταμάτησε τις παραδόσεις αργού πετρελαίου στο διυλιστήριο, αναγκάζοντας τη βαλκανική χώρα να αναζητήσει εναλλακτικές προμήθειες ενόψει του χειμώνα.

Η κεντρική τράπεζα της Σερβίας δήλωσε επίσης σε ανακοίνωσή της ότι θα σταματήσει όλες τις συναλλαγές πληρωμών για την NIS εάν η άδεια λειτουργίας της εταιρείας δεν παραταθεί.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει την πλήρη ρωσική αποεπένδυση από την NIS και στις 15 Νοεμβρίου έδωσε στους ιδιοκτήτες της εταιρείας προθεσμία έως τις 13 Φεβρουαρίου για να βρουν αγοραστή για το ρωσικό μερίδιο.

Η Gazprom Neft κατέχει το 44,9% της NIS και η Gazprom το 11,3%. Η Σερβία κατέχει το 29,9%, ενώ το υπόλοιπο κατέχεται από μικρούς μετόχους.

Μέχρι πότε επαρκούν τα αποθέματα

Η κυβέρνηση της Σερβίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι διαθέτει επαρκή καύσιμα στα αποθέματά της για να τροφοδοτήσει την εγχώρια αγορά.

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι η NIS διαθέτει 55.000 μετρικούς τόνους ντίζελ και 50.000 τόνους βενζίνης στα αποθέματά της, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Το κράτος έχει επίσης αποθέματα 184.000 τόνων ντίζελ και 19.000 τόνων βενζίνης και επιπλέον 20.000 τόνοι ντίζελ και 35.000 τόνοι βενζίνης αναμένεται να εισαχθούν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, είπε.

Η Σερβία εξαρτάται επίσης σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Turk Stream.

- Reuters