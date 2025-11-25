Βρυξέλλες-για-Ελλάδα:-Ισχυρές-δημοσιονομικές-επιδόσεις,-πιθανά-βαρίδια-λόγω-ΟΠΕΚΕΠΕ-και-ΕΤΑΔ

Πώς βλέπουν οι Βρυξέλλες την ελληνική οικονομία. Τα θετικά και τα αρνητικά των Εκθέσεων της Κομισιόν. Ικανοποίηση για την καλή πορεία των οικονομικών μεγεθών. Δημοσιονομικό ρίσκο οι δικαστικές αποφάσεις για την ΕΤΑΔ και πιθανά πρόστιμα λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από μόνο του το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζει ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες που είναι πλήρως προσαρμοσμένες στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ είναι απολύτως θετικό και έτσι εκλαμβάνεται και στις Βρυξέλλες.

Η χώρα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, τα οικονομικά της μεγέθη είναι θετικά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί «θέμα» στους διαδρόμους των Βρυξελλών.

Καταγράφοντας συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο «διαβάζουν» στην Ευρώπη τα οικονομικά δεδομένα αλλά και τα ρίσκα της ελληνικής οικονομίας θα μπορούσαμε να καταγράψουμε ορισμένα δεδομένα.

Σαφές θετικό πρόσημο

– Η σταθερή επίτευξη πλεονασμάτων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Έκθεσης για τη χώρα. Οι Βρυξέλλες θεωρούν σημαντικό το έργο που έχει προχωρήσει στη φορολογική διοίκηση και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα οφέλη σε αυτό το πεδίο καταγράφονται μάλιστα διατηρήσιμα.

– Το Ταμείο Ανάκαμψης -με βάση τα αρχικό σενάριο- αναμένεται να δώσει επιπλέον 4 μονάδες στο εγχώριο ΑΕΠ. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του αναμένονται θετικές και πιθανότατα διατηρήσιμες, με δεδομένο ότι οι εμπροσθοβαρείς επενδύσεις θα αρχίσουν να αποδίδουν και οι μεταρρυθμίσεις -εφόσον διατηρούνται- θα αποφέρουν οφέλη.

– Η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος της έχοντας όχι μόνο διασφαλίσει επιτυχώς τις εξόδους της στις αγορές το 2025 αλλά έχοντας κάνει αισθητά θελκτικότερα τα ομόλογά της. Οι Βρυξέλλες επισημαίνουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για ελληνικά assets.

Οι ανησυχίες και οι κίνδυνοι

– Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών δείχνει ανθεκτικό, χρονίζει και… παρακολουθείται στενά στις Βρυξέλλες. Ένα μέρος του ελλείμματος σχετίζεται και με τις εμπροσθοβαρείς επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι επενδύσεις αυτές ωστόσο είναι εκείνες που αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικότερα -και σίγουρα σε μεγαλύτερο βαθμό- όταν μεσοπρόθεσμα αποδώσουν.

– Οι νομικές εκκρεμότητές αποτελούν δημοσιονομικό πονοκέφαλο. Αυτό δεν αφορά τόσο σε αποφάσεις π.χ. για τα bonus των συνταξιούχων ή αυτά των δημοσίων υπάλληλων αλλά κυρίως στις δικαστικές διαμάχες της ΕΤΑΔ καθώς και πιθανά πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με δεδομένο ότι δεν υφίστανται σήμερα αντίστοιχα στοιχεία, δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη και επομένως δεν ενσωματώνονται στις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία.

– Οι εξωγενείς γεωπολιτικοί κίνδυνοι υφίστανται και παραμένουν υπολογίσιμοι. Είναι πιθανό να επηρεάσουν τόσο τις δαπάνες όσο και έσοδα που προέρχονται π.χ. από τον τουρισμό. Δε συμβαίνει το ίδιο με την περίπτωση των αμερικανικών δασμών καθώς η έκθεση της Ελλάδας στην αγορά των ΗΠΑ δεν είναι σημαντική. Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν μόνο δευτερογενείς επιπτώσεις αναλόγως με τις έμμεσες επιπτώσεις των δασμών σε τρίτες χώρες που συνδέονται με την ελληνική οικονομία.