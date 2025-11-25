Βlack-friday-και-cyber-monday:-Θέλουν-να-ψωνίσουν,-αλλά-μπορούν;

Πρόθεση αγορών αλλά με έντονη διαφοροποίηση ανά ηλικία, με προσμονή και με ενθουσιασμό αλλά και με αρκετή επιφύλαξη έναντι των προσφορών, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Black Friday και Cyber Monday στην Ελλάδα το 2025. Όσον αφορά τις χριστουγεννιάτικες αγορές, κυρίαρχο κριτήριο είναι η τιμή στο ταμπελάκι των προϊόντων γιατί και φέτος το μότο είναι «αποφυγή σπατάλης».

Σύμφωνα με την EY, οι καταναλωτές στην πλειοψηφία τους (63% από 50% πέρυσι) θέλουν να ψωνίσουν αλλά ερώτημα παραμένει εάν έχουν την οικονομική δυνατότητα, εάν μπορούν να ψωνίσουν αξιοποιώντας την εκπτωτική περίοδο της Μαύρης Παρασκευής. Πάνω από 4 στους 5 καταναλωτές του δείγματος (81%) αναφέρουν ότι ανέβαλαν κάποιες αγορές που ήθελαν να πραγματοποιήσουν μέχρι την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday. Ωστόσο, η ισχυρότερη πρόθεση για αγορές αυτή την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών (76%), ενώ πριν έναν χρόνο πιο πρόθυμοι για αγορές εμφανίζονταν οι νέοι ηλικίας 18-29 ετών. Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα 50-64 μόνο το 50% των ερωτηθέντων σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές. Επιδραστικός παράγοντας στη θετική πρόθεση αγοράς φαίνεται να είναι η παρουσία παιδιών στην οικογένεια – και, κυρίως, ανηλίκων (77% πρόθεση αγοράς).

Ενδιαφέρον εντοπίζεται και στο συναισθηματικό υπόβαθρο των καταναλωτών για τις εκπτώσεις στα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου. Το 19% των συμμετεχόντων στην έρευνα της EY Ελλάδος δηλώνουν ότι περιμένουν την Black Friday και τη Cyber Monday με ενθουσιασμό, ενώ στον αντίποδα το 13% αναφέρει ότι η πίεση για κατανάλωση την περίοδο αυτή, τους κουράζει ή τους αγχώνει.

Επιφύλαξη για τις προσφορές

Στο μεταξύ, μία σημαντική μερίδα των καταναλωτών εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις προσφορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday του 2025. Συγκεκριμένα, 45% αμφισβητούν κατά πόσο οι εκπτώσεις και προσφορές αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών, άποψη που βρίσκει μικρότερη απήχηση στους νέους 18-29 ετών (32%). Συγχρόνως, 30% των ερωτώμενων διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα που τούς ενδιαφέρουν, σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές.

Όπως επισημαίνει ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη «η αυξημένη πρόθεση των καταναλωτών για αγορές αυτή τη Black Friday και τη Cyber Monday, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το λιανεμπόριο». Όσοι τελικά κάνουν πράξη την πρόθεση αγορών, θα αγοράσουν κυρίως είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα και αξεσουάρ και σε μικρότερο βαθμό, οι αγορές θα κατευθυνθούν σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς, είδη σπιτιού και κουζίνας τρόφιμα και ποτά αλλά και εμπειρίες (φαγητό έξω, συναυλίες, κ.λπ.).

Όσον αφορά τις χριστουγεννιάτικες αγορές η έρευνα της ΕΥ δείχνει ότι η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του 2025 είναι οριακά αυξημένη σε σχέση με πέρσι, ενώ η τιμή παραμένει το κυρίαρχο κριτήριο κατά την περίοδο αυτή. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (59%) σκοπεύουν να ξοδέψουν φέτος τα ίδια περίπου χρήματα με πέρσι κατά το διάστημα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στο 24% από 36% πέρσι, είναι το ποσοστό όσων σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα, ενώ 3%, από 6%, δήλωσαν ότι δεν θα πραγματοποιήσουν αγορές. Ένας στους δύο καταναλωτές (53%) σκοπεύει να περάσει τις γιορτές στο σπίτι με οικογένεια ή φίλους, πρόθεση που καταγράφεται πιο έντονα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Την ίδια ώρα, 41% ανέφεραν ότι θα αγοράσουν δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ παραμένει η διάθεση για αποφυγή της σπατάλης, καθώς 32% δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να μη σπαταλήσουν φαγητό ή να μη μαγειρέψουν παραπάνω από όσο χρειάζονται. Το 61% των καταναλωτών του δείγματος σκοπεύουν να αγοράσουν τρόφιμα και ποτά (κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας), ενώ 58% ρούχα και αξεσουάρ (κυρίως οι νεότερες ηλικίες). Χαμηλότερη προτεραιότητα (35%) φαίνεται να αποτελούν οι εμπειρίες (φαγητό έξω, συναυλίες, κ.λπ.), αλλά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (32%).