Γεωργιάδης-για-το-βιβλίο-Τσίπρα:-Λέει-πως-όσοι-επέλεξε-είναι-άχρηστοι-και-θέλει-να-ξαναγίνει-πρωθυπουργός

Ιδιαίτερα καυστικά σχόλια έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Ειδικότερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το περιεχόμενό του, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει κάνει ο κ. Τσίπρας. Θέλει να κάνει καινούρια πολιτική προσπάθεια. Μάλιστα. Και ο σκοπός είναι να ξεκινήσει με μια απίστευτη κλωτσοπατινάδα με όλους τους πρώην συνεργάτες του; Έχει πει αυτά που έχει πει για τον Λαφαζάνη, ασκεί κριτική στον Βαρουφάκη, την πέφτει στον Πολάκη, μιλάει για την Αχτσιόγλου, την πέφτει στην Κωνσταντοπούλου. Όλοι δεν θα πουν κάτι εναντίον του αύριο μεθαύριο;

Εάν ένας πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ο υπουργός Ενέργειας που έβαλα ήταν εκτός πραγματικότητας, μίλαγε στον Μεντβέντεφ, ήταν σαν δούλος και νόμιζε ότι έχουμε κουμμουνισμό. Ο υπουργός Οικονομικών που έβαλα ήταν σελέμπριτι και δεν ήξερε τι του γινόταν. Η πρόεδρος της Βουλής που έβαλα ήταν μια μουρλή. Εάν αυτά λέει κα έκλεινε τούτων λεχθέντων, δεν κάνω για πρωθυπουργός, πάω να μονάσω σε ένα μοναστήρι, θα είχε νόημα. Θα έλεγες ο άνθρωπος κάνει αυτοκριτική. Αν όμως λέει αυτά, πως όλοι όσοι επέλεξε είναι άχρηστοι και θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, υπάρχει κάποιο προβληματάκι».

Το παπατζής μου ξέφυγε, εννοούσα παραμυθάς, σχολίασε και συνέχισε: «Πάντα πουλούσε παραμύθι. Εάν μας λέει πως είμαι τόσο κακός στην επιλογή συνεργατών, που τα ¾ όσων επέλεξα ήταν ανίκανοι, τότε με αυτή του τη δήλωση, πώς θα ξαναδιεκδικήσει ψήφο;»

«Αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πολιτικά είναι πως όλοι αυτοί τους οποίους υβρίζει ή κατηγορεί, προφανώς δεν μπορούνε να πάνε μαζί του στο νέο κόμμα. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και όταν ανακοινωθεί το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ένα κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ ακόμα θα μείνει. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Γιατί όλοι αυτοί που δεν θα μπορούν να πάνε στον Τσίπρα, κάτι θα κάνουν. Και αυτοί που θα μείνουν, κάτι θα τσιμπήσουν όμως. Και επειδή αυτοί θα του έχουν και μίσος, θα μπουν σε μια διαδικασία εμφυλίου μεγάλου. Κοινώς όλοι για τον Μητσοτάκη δουλεύουν. Μια χαρά είναι».

«Ο Καραναστάσης δεν πάτησε το πόδι του στη Βουλή»

Ο υπουργός Υγείας έκανε δριμεία κριτική και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ειδικότερα όπως είπε «πήγε στην εκπομπή της κ. Σκορδά και τσακώθηκε με τον κ. Ουγγαρέζο, επειδή τόλμησε να συμφωνήσει με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει αυτό. Η ουσία είναι πως έχει κάποιο ενδιαφέρον με αυτό που έγινε με τον κ. Καραναστάση και κυρίως γιατί επειδή επιτέλους η ελληνική κοινωνία κατάλαβε τι έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογής καθάρισε 3 γυναίκες που θα ήταν βουλευτές και έβαλε 3 φίλους της. Μη εκλεγμένους. Η γυναίκα που λέει πως είναι η μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγός και θέλει περισσότερες γυναίκες στη Βουλή, ότι είναι υπέρ των γυναικών, έκοψε 3 γυναίκες και έβαλε 3 άνδρες. Μεταξύ των τριών, έβαλε τον σύντροφό της. Φαντάζεστε ο Μητσοτάκης να έκοβε εκλεγμένο βουλευτή σε εκλογές από τη λίστα και να βάλει τη Μαρέβα, τι θα γινόταν; Όχι πόλεμος, θα είχανε σηκωθεί και οι πέτρες για να τον φάνε. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είπε κανένας τίποτα. Ο κ. Καραναστάσης δύο χρόνια στη Βουλή δεν πάτησε το πόδι του, πήγε σε 5 επιτροπές. Δεν έκανε τίποτα, ήταν ανύπαρκτος, μηδέν. Και άλλοι βουλευτές δεν έχουν μεγάλη δράση, δεν χάλασε ο κόσμος. Παραιτείται. Είσαι τόσο ευνοημένος, παραιτείσαι, μην βγάζεις το δεκάρικο φεύγω δεν αντέχω τη βρωμιά και άλλα τέτοια. Και ξεκινάει αυτό το σίριαλ που όπου εμφανιζόταν η κ. Ζωή μας μίλαγε για τον μέγα Καραναστάση».

