Γιατί-η-Κομισιόν-συζητά-να-αυξηθούν-οι-φόροι-στις-κληρονομιές-και-στις-πωλήσεις-ακινήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τα κράτη μέλη να φορολογούν αυστηρότερα τα εισοδήματα από αγοροπωλησίες ακινήτων ή κληρονομιές, με στόχο τη χρηματοδότηση της κατασκευής οικονομικά προσιτών κατοικιών σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα της στέγασης.

Σύμφωνα με έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στέγασης, η Κομισιόν θα προτείνει εκτεταμένες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ώστε αυτά τα πρόσθετα έσοδα να προορίζονται για την επέκταση του αποθέματος κοινωνικών κατοικιών.

Αυτές οι ιδέες θα αποτελέσουν τη βάση για το σχέδιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής-μιας ομάδας 15 εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν την Κομισιόν σχετικά με τα βασικά στοιχεία του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Σχεδίου Προσιτής Στέγασης.

«Το Σχέδιο Προσιτής Στέγασης πρόκειται να ολοκληρωθεί και να δημοσιευτεί στις αρχές του 2026, ως μια επείγουσα αντίδραση στην έλλειψη στέγης-μια κρίση που έχει ήδη λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις», τονίζουν στη Ναυτεμπορική ευρωπαϊκές πηγές στις Βρυξέλλες.

«Οι 15 εμπειρογνώμονες που επέλεξε η Κομισιόν ως συμβούλους, τονίζουν επίσης την ανάγκη ρύθμισης των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων για τον περιορισμό του αντίκτυπου των υψηλών τιμών των κατοικιών σε τουριστικές περιοχές υψηλής ζήτησης», τονίζουν οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Απλησίαστη η στέγη

Αντιμέτωποι με τιμές αγοράς που είναι πολύ υψηλότερες από την αύξηση των μισθών και με τα ενοίκια να εκτοξεύονται στα ύψη, οι 15 εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνουν στην έκθεση ότι «δεν αρκεί πλέον να χρησιμοποιούνται βασικοί δημοσιονομικοί πόροι και συνιστούν τη φορολόγηση περισσότερων εισοδημάτων που προέρχονται από τον πλούτο των ακινήτων που δημιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν νέες, οικονομικά προσιτές κατοικίες».

Όσον αφορά τις κληρονομιές ακινήτων, το έγγραφο υποδεικνύει ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να «επαναξιολογήσουν» τους φόρους κληρονομιάς τους σε ακίνητα που συνδέονται με τη στέγαση, ειδικά για τα υψηλότερα επίπεδα πλούτου και για δεύτερες ή τρίτες κατοικίες, που έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Οι εμπειρογνώμονες δικαιολογούν αυτήν την αύξηση του φόρου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων υποστηρίζοντας ότι η απότομη αύξηση της αξίας των ακινήτων τους είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αστικής ανάπτυξης, βελτιώσεων στις υποδομές και δημόσιων υπηρεσιών.

«Επανασχεδιασμός» των φόρων

Η μελέτη επισημαίνει ότι δεν πρόκειται απλώς για «αύξηση των φόρων», αλλά μάλλον για ανάγκη επανασχεδιασμού τους. «Τα προτεινόμενα μέτρα υποδηλώνουν ότι τα αυξημένα έσοδα από μεγάλες κληρονομιές ακινήτων θα πρέπει να διατίθενται αυτόματα σε πολιτικές στέγασης, μέσω ενός δημοσιονομικού μηχανισμού που επιτρέπει στις δημόσιες διοικήσεις να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα», εξηγούν οι ίδιες πηγές.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξηγεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, η αύξηση των αξιών των ακινήτων που προκύπτει από αποφάσεις του δημόσιου τομέα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη ή τον κατασκευαστή, ενώ ο δημόσιος τομέας επωμίζεται το κόστος των έργων και των υπηρεσιών που το καθιστούν δυνατό.

Ως εκ τούτου, η Συμβουλευτική Επιτροπή Στέγασης υποστηρίζει την ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών, όπως οι υποχρεωτικές εισφορές, οι μεταβιβάσεις γης και τη μετάβαση σε μοντέλα στα οποία ένα μέρος αυτής της αυξημένης αξίας γίνεται αυτόματα η βάση για τη χρηματοδότηση αστικών υποδομών και ρυθμιζόμενων έργων ενοικίασης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα είναι δυνατή η δημιουργία μιας «πιο προβλέψιμης» φορολογικής βάσης που θα εξαρτάται λιγότερο από τον οικονομικό κύκλο, επιτρέποντας στις πόλεις να σχεδιάζουν έργα προσιτής στέγασης σε περιοχές όπου η ζήτηση είναι υψηλότερη.

Έλεγχος τουριστικών καταλυμάτων

Η έκθεση σημειώνει ότι σε πολλές πόλεις, η επέκταση των βραχυπρόθεσμων τουριστικών ενοικιάσεων έχει μειώσει τη διαθεσιμότητα κατοικιών και έχει αυξήσει τα ενοίκια. Για το λόγο αυτό, η ομάδα εμπειρογνωμόνων υποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη ρύθμιση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι σε περιοχές που δέχονται πιέσεις από τον τουρισμό, οι αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα για τον έλεγχο των ενοικίων, να δώσουν προτεραιότητα στην απόκτηση γης και κατοικιών από τον δημόσιο τομέα και να φορολογήσουν ή να περιορίσουν τις εγγραφές βραχυπρόθεσμων μισθώσεων.

Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις στην κατασκευή οικονομικά προσιτών κατοικιών σε αυτές τις περιοχές. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη ρύθμιση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων μέσω συστημάτων αδειοδότησης, χωροταξίας και εργαλείων παρακολούθησης», αναφέρει η έκθεση.

Ανεξάρτητοι ειδικοί πιστεύουν ότι, σε πολλές πόλεις, η επέκταση των βραχυπρόθεσμων τουριστικών μισθώσεων «έχει μειώσει τη διαθεσιμότητα κατοικιών και έχει αυξήσει τα ενοίκια».

«Ειδικό Ταμείο»

Προτείνουν επίσης τη δημιουργία «ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα χρηματοδοτείται μέσω συγκεκριμένων πόρων από μια συνεισφορά αλληλεγγύης από πλατφόρμες τουριστικής ενοικίασης» όπως η Airbnb, η Booking, η Vrbo ή η HomeToGo.

Οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξηγούν επίσης την ανάγκη επέκτασης των ενοικίων περιορισμένου κόστους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντάς το ως την προτιμώμενη δομή για νέες επενδύσεις σε οικονομικά προσιτή στέγαση. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, τα ενοίκια δεν θα καθορίζονται σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς, αλλά βασίζονται στο πραγματικό κόστος του έργου: την τιμή της γης, την κατασκευή, τη συντήρηση, τη χρηματοδότηση και μια εύλογη πρόβλεψη για απρόβλεπτα έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο, η απόδοση για τους επενδυτές θα περιορίζεται εκ κατασκευής.

Στόχος είναι η καθιέρωση των κατοικιών περιορισμένου κόστους ως νέας κατηγορίας «κοινωνικής υποδομής» για τους θεσμικούς επενδυτές και η μείωση της κερδοφορίας από τα ενοίκια της ελεύθερης αγοράς, ενώ παράλληλα οι λύσεις αυτού του είδους καθιερώνονται ως πιο σταθερή μακροπρόθεσμη επένδυση.

Τι θα γίνει πράξη;

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη διευκρινίσει ποιες από αυτές τις συστάσεις θα μεταφραστούν σε κοινοτικές οδηγίες, ούτε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, το έγγραφο ήδη θεσπίζει ένα πλαίσιο που προβλέπει μια πολύπλοκη συζήτηση στα κράτη μέλη», τονίζουν στη «Ν» πηγές στις Βρυξέλλες.