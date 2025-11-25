Δίκτυο-Ελληνίδων-Γυναικών-Επιχειρηματιών:-Παρέμβαση-για-τις-ανακλήσεις-επιδότησης-μητρότητας-σε-ελεύθερες-επαγγελματίες.

Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό, που φανέρωσε διοικητικά κενά στην εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας για αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και αγρότισσες, το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), ανακοίνωσε ότι ανέλαβε θεσμική πρωτοβουλία διαμεσολάβησης προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, με πρωτοβουλία του μέλους του και εκπροσώπου του επιμελητηρίου Μαγνησίας, Βούλας Γκαμπλιά, ενημερώθηκε η βουλευτής, Ζέττα Μακρή, σχετικά με τις επιπτώσεις των πρόσφατων αποφάσεων που οδήγησαν σε ανακλήσεις επιδότησης μητρότητας σε ελεύθερες επαγγελματίες. Η βουλευτής ανταποκρίθηκε άμεσα, επικοινωνώντας με την διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, η οποία δεσμεύτηκε για την άμεση διευθέτηση του θέματος μέσω διευκρινιστικών εγκυκλίων και οδηγιών προς τα αρμόδια ΚΠΑ-ΔΥΠΑ.

Επίλυση των εκκρεμοτήτων σχετικά με το ειδικό επίδομα μητρότητας.

Η πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη, δήλωσε «Το ΕΕΔΕΓΕ, διαχρονικά, αποτελεί σταθερό πυλώνα ενδυνάμωσης και υποστήριξης των εργαζόμενων γυναικών, προασπίζεται τα δικαιώματά τους και παρεμβαίνει δυναμικά όπου διαπιστώνονται αδικίες, φαινόμενα αποκλεισμού ή ελλιπούς προστασίας της μητρότητας και της ισότητας. Ως ΕΕΔΕΓΕ διατηρούμε διάλογο με τα συναρμόδια υπουργεία, κοινωνικούς φορείς και τα επιμελητήρια της χώρας, συνδιαμορφώνοντας πολιτικές που στηρίζουν την ενεργή συμμετοχή της γυναίκας στην οικονομία, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα».

Από την πλευρά της η Βούλα Γκαμπλιά, επεσήμανε «Η πρόσφατη παρέμβαση του ΕΕΔΕΓΕ επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο του Δικτύου ως θεσμικού συνομιλητή μεταξύ πολιτείας και γυναικών επαγγελματιών, διασφαλίζοντας την εφαρμογή μέτρων που προστατεύουν την εργαζόμενη μητέρα, συμβάλλοντας στην άρση ανισοτήτων και στην οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών».

Επίσης, όπως σημειώνεται «χάρη στη θεσμική κινητοποίηση του ΕΕΔΕΓΕ, δρομολογείται η επίλυση των εκκρεμοτήτων σχετικά με το ειδικό επίδομα μητρότητας. Το Δίκτυο θα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα, διατηρώντας ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για οποιοδήποτε περιστατικό απαιτεί διευκρινίσεις ή περαιτέρω συνδρομή».