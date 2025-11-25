Δημοσκόπηση Interview: Στο 30% η ΝΔ, 14 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ – Στο 19,9% οι αναποφάσιστοι

Ξεκάθαρο παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα Politic.gr.

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να είναι στο 16% και την τρίτη Ελληνική Λύση στο 7,8%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 5,3%, Φωνή Λογικής με 5,3%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,8%, Κίνημα Δημοκρατίας με 4,5%, ΜεΡΑ25 με 4,1% και ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,1%, το ΠΑΣΟΚ 13,5% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση με 6,4%, ΚΚΕ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 4,3%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, Κίνημα Δημοκρατίας με 4,0%, ΜέΡΑ25 με 3,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 2,9%, Νέα Αριστερά με 1,4% και

Νίκη με 1,3%. Όσον αφορά, δε, τους αναποφάσιστους φτάνουν το 19,9%.

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε, επίσης, πότε θα αποφασίσουν οι αναποφάσιστοι για την ψήφο τους με το 59% να δηλώνει ότι θα πάρει την απόφαση λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, τo 30% θα αποφασίσει αρκετές εβδομάδες πριν την κάλπη, και ένα 5% θα καταλήξει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, «μέσα στο παραβάν».

Μαζί με τη ΝΔ, κυρίαρχο είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας με το 28,8% να επιλέγει τον σημερινό πρωθυπουργό. Ο δεύτερος Νίκος Ανδρουλάκης υπολείπεται 20 μονάδων στο 9,8% και ακολουθούν, Κυριάκος Βελόπουλος με 5,2%, Στέφανος Κασσελάκης με 4,7%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,5, Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2%..