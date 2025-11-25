Διμέτωπος-απαξίωσης-και-πολιτικής-αποδόμησης

Της -

Αποδόμηση και απαξίωση από τη μια και υπόμνηση των πεπραγμένων της πρωθυπουργικής θητείας του Αλέξη Τσίπρα από την άλλη: πάνω σε αυτό το δίπτυχο ξεδιπλώνεται η στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού είναι το αποφασιστικό βήμα για την επάνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή ως επικεφαλής νέου πολιτικού φορέα.

Από μόνη της αυτή την εξέλιξη δεν τη θεωρούν αρνητική. Κάθε άλλο μάλιστα, καθώς είναι κυρίαρχη η αντίληψη στο εσωτερικό της κυβέρνησης ότι στη δεδομένη συγκυρία η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα μπορεί να αποδειχθεί πολλαπλά επωφελής. Καταρχάς, ευνοεί την πόλωση και κατ’ επέκταση βοηθάει στον επαναπατρισμό και στη συσπείρωση ψηφοφόρων που στις προηγούμενες εκλογές επέλεξαν τη Ν.Δ.. Κυρίως των κεντρώων ψηφοφόρων, που έδειξαν να επιλέγουν το κυβερνών κόμμα ως αντίδραση στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και υπό το κλίμα αβεβαιότητας που είχε προκαλέσει η επιλογή τους εκλογικού νόμου της απλής αναλογικής από τον κ. Τσίπρα και την κυβέρνησή του.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Τσίπρας είναι ένας γνωστός αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει καταφέρει στις προηγούμενες αναμετρήσεις να αναδείξει και να αξιοποιήσει τα αδύνατα σημεία του και έχει καταφέρει να επικρατήσει σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι.

Ένα άλλο στοιχείο που στην κυβέρνηση θεωρούν ότι τους ευνοεί, είναι το γεγονός ότι πρωτίστως ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί σε ένα εκλογικό ακροατήριο και σε έναν χώρο ήδη πολυδιασπασμένο, ενισχύοντας περαιτέρω την πολυδιάσπαση αυτή. Έτσι, θα ενισχυθεί η αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα συγκρότησης ενός ισχυρού πόλου απέναντι από τη Ν.Δ., που θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Βεβαίως, στην κυβέρνηση δεν επιθυμούν να δώσουν χρόνο σε ένα νέο πολιτικό σχήμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό να κερδίσει έδαφος. Έτσι, θα συνεχίσουν να επαναφέρουν και να υπενθυμίζουν τα πεπραγμένα της περιόδου διακυβέρνησης της χώρας από τις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Πρώτα, όμως, θα αφήσουν να ξεδιπλωθεί η αντιπαράθεση που έχει ήδη ξεσπάσει με διαψεύσεις και ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στους πρώην συντρόφους και συνοδοιπόρους. Πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό εκτίθενται μόνοι τους στα μάτια της εκλογικής βάσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με τον τρόπο που απάντησε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αποτύπωσε απόλυτα το δίπολο απαξίωση – υπενθύμιση πεπραγμένων, στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση: Καταρχάς παρέπεμψε στη φράση του Καρλ Μαρξ ότι «η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα», για να επικαλεστεί ακολούθως τον Γκράουτσο Μαρξ και τη δική του αναφορά ότι «από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή αν το διαβάσω». Και συνέχισε, παραπέμποντας στην περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση Τσίπρα, μιλώντας για αχρείαστο χρέος 120 δισ. που φορτώθηκε η χώρα και οι πολίτες, για την αύξηση της φορολογίας, για το Μάτι, για να καταλήξει τονίζοντας: «Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία. Δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες. Και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια -και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα- δεν είναι και τόσο έντιμο, θεωρώ, να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών».

