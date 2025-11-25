Επεσε-ο-τζίρος-της-εστίασης-το-χρυσό-καλοκαίρι-του-τουρισμού!

Τα στοιχεία που αφορούν τους τζίρους των καταλυμάτων και στην εστίαση ανά περιφερειακή ενότητα κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025 δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Από αυτά προκύπτει ότι παρότι καταγράφηκε ρεκόρ σε αφίξεις και αυξημένες τουριστικές εισπράξεις ο κλάδος της εστίασης κατέγραψε πτώση σε έσοδα. Παράλληλα δε, ο κλάδος των καταλυμάτων είχε οριακή αύξηση τζίρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το γ΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 6.602.632 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2% σε σχέση αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο νωρίτερα, όταν και είχε ανέλθει σε 6.396.159 χιλ. ευρώ.

Την ίδια ώρα ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των υπηρεσιών εστίασης κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 3.977.114 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 4.046.837 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των καταλυμάτων, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1% , η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (8,3%) και η μικρότερη αύξηση (1,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (14,7%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών εστίασης, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (13,3%) και η μικρότερη μείωση (1,2%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (4,8%) .

Η εικόνα στις δημοφιλείς περιοχές

Στην Αττική ο συνολικός τζίρος των καταλυμάτων διαμορφώθηκε στο 1.336.327 χι. ευρώ, αυξημένος κατά 1,5% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025. Αντίθετα στην εστίαση υποχώρησε κατά 1,2% διαμορφούμενος στο 1.232.354 χιλ. ευρώ.

Στην Κρήτη και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες ο τζίρος των καταλυμάτων κινήθηκε ανοδικά και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο κατά 5,1%, στο Λασίθι κατά 6,9%, στο Ρέθυμνο κατά 3,9% και στα Χανιά 7,9%.

Οριακή άνοδο του τζίρου καταγράφηκε στην εστίαση στις τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες (Ηράκλειο 0,9%, Ρέθυμνο 1,9%, Χανιά 1%). Ενώ στο Λασίθι η πτώση ήταν της τάξεως του 9,4%.

Στη Ρόδο σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε το προηγούμενο τρίμηνο ο τζίρος σε καταλύματα και εστίαση, ενισχυμένος κατά 5,4% και 1,1% αντίστοιχα.

Όπως προαναφέρθηκε, μεγάλη «χαμένη» εμφανίζεται η Σαντορίνη, καθώς ο τζίρος σε καταλύματα και εστίαση σημείωσε αισθητή κάμψη της τάξεως του 14,7% και 13,3% αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Στο… κόκκινο βρέθηκε και η Μύκονος, καθώς οι τζίροι σε καταλύματα και εστίαση, μειώθηκαν 1,6% και 2,7% αντίστοιχα.

*Δείτε αναλυτικά το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.