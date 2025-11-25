«Επιστροφή»-στην-αισιοδοξία-με-κέρδη-για-τη-wall:-Ο-dow-σε-τριήμερο-ανοδικό-σερί

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε σημαντική άνοδο την Τρίτη 25/11, συνεχίζοντας την κερδοφόρα πορεία του, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve και εξετάζουν τη δυναμική των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης των blue chips ενισχύθηκε κατά 664,18 μονάδες, ήτοι 1,43% κλείνοντας στις 47.11,.45 μονάδες. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,91% στις 6.765,88 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,67% στις 23.025,591 μονάδες. Πρόκειται για εντυπωσιακή αναστροφή σε σχέση με τις πρωινές απώλειες: στο χαμηλό της συνεδρίασης ο S&P 500 υποχωρούσε κατά περίπου 0,7%, ενώ ο Dow Jones και ο Nasdaq σημείωναν πτώση άνω των 100 μονάδων (0,2%) και άνω του 1%, αντίστοιχα.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει την επικείμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές αποτιμούν περίπου 83% πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Δεκέμβριο.

Οι προσδοκίες ενισχύθηκαν μετά το δημοσίευμα του -, σύμφωνα με το οποίο ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, θεωρείται πλέον επικρατέστερος για τη θέση του επόμενου προέδρου της Fed. Οι επενδυτές τον βλέπουν ως μια πιο «φιλική» προς τη μείωση επιτοκίων επιλογή, σε συμφωνία με τις επιθυμίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι υπάρχει “πολύ καλή πιθανότητα” ο Τραμπ να κάνει σχετική ανακοίνωση πριν από τα Χριστούγεννα.

Η πιθανότητα για μείωση επιτοκίων εκτινάχθηκε έπειτα από τις δηλώσεις του προέδρου της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, την Παρασκευή, ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση επιτοκίων «στο άμεσο μέλλον».

«Πριν από την Παρασκευή, είχαμε 40% πιθανότητα για μείωση επιτοκίων. Τώρα έχουμε 80%. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια μεταβλητότητα στις προσδοκίες για απόφαση της Fed μέσα σε λίγες ημέρες. Η αγορά είναι υπερσυγκεντρωμένη σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Ρον Αλμπαχάρι, CIO της LNW. «Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, αλλά φαίνεται πως η αφήγηση κινείται προς μείωση επιτοκίων στις 10 Δεκεμβρίου, κάτι που θα υποστηρίξει ένα ράλι τύπου Santa Claus».

Υψηλές πτήσεις για την Alphabet – Επενδύσεις της Meta σε AI chips

Η Alphabet ήταν από τους μεγάλους κερδισμένους της ημέρας, ενισχυόμενη άνω του 1% και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, μετά από δημοσίευμα του The Information που ανέφερε πως η Meta Platforms εξετάζει να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Google.

«Όσο μειώνεται το κόστος υπολογιστικής ισχύος, η κατανάλωση θα αυξηθεί – και ναι, η ζήτηση θα ανέβει. Το βλέπουμε ήδη στην πράξη με τη Meta να αγοράζει τσιπ από τη Google», δήλωσε ο Αλμπαχάρι στο CNBC. «Αυτό είναι θετικό για ολόκληρο τον χώρο της AI».

Μετά την είδηση αυτή και την πρόσφατη παρουσίαση του αναβαθμισμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3 από την Google, ο CIO εκτίμησε ότι η ευρύτερη οικονομία θα επωφεληθεί σημαντικά από τις τεχνολογίες AI. Τόνισε πως η μείωση του κόστους υπολογιστικής ισχύος θα επιτρέψει σε μη τεχνολογικές εταιρείες να αξιοποιήσουν ευκολότερα τις δυνατότητες παραγωγικότητας.

Πτώση για Nvidia – Ανησυχίες για απώλεια κυριαρχίας

Αντίθετα, η Nvidia σημείωσε πτώση σχεδόν 3%, καθώς ορισμένοι επενδυτές φαίνεται να εκλαμβάνουν την πιθανή συνεργασία Meta–Alphabet ως ένδειξη ότι η κυριαρχία της Nvidia στα AI chips ενδέχεται να αμφισβητηθεί.

«Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι οι δευτερογενείς επιπτώσεις στους μεγάλους παίκτες όπως Microsoft και Amazon», πρόσθεσε ο Αλμπαχάρι. «Μήπως βρισκόμαστε στη στιγμή που αλλάζει η ηγεσία στον κόσμο των τσιπ AI;»

Η Alphabet είχε ήδη ενισχυθεί πάνω από 6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία χάρισε στον Nasdaq την καλύτερη ημέρα του από τα μέσα Μαΐου. Οι επενδυτές συνεχίζουν να «ποντάρουν» στα μέλη των Magnificent Seven, καθώς και στη Broadcom, που συνδέονται μέσω της αγοράς ASIC chips υψηλών επιδόσεων.

Ανάκαμψη αλλά ο Νοέμβριος παραμένει αρνητικός

Αν και οι μετοχές έχουν ανακάμψει μέρος των απωλειών της περασμένης εβδομάδας, οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες εξακολουθούν να κινούνται πτωτικά για τον μήνα. Ο S&P 500 υποχωρεί περίπου 1% τον Νοέμβριο, ενώ ο Nasdaq έχει χάσει περίπου 3%. Ο Dow Jones σημειώνει πτώση κοντά στο 1% από τις αρχές του μήνα.

Σημαντικές απώλειες για το πετρέλαιο

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη εν μέσω ενδείξεων ότι ο Λευκός Οίκος πλησιάζει σε μια διπλωματική λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό WTI παραδόσεως Ιανουαρίου έχασε 1.5% και έκλεισε στα 57,95 δολ. το βαρέλι στη Νέα Υόρκη. Το Brent του ίδιου μήνα υποχώρησε 1,4% στα 62,48 δολ. το βαρέλι.