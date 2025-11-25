ΗΠΑ:-Αρνητική-επίδραση-του-πληθωρισμού-στην-αύξηση-του-εισοδήματος-ενόψει-και-των-εορτών

Ο πληθωρισμός έχει συμβάλει στην αναχαίτιση της αύξησης του εισοδήματος σε επίπεδα συγκρίσιμα με την αργή ανάκαμψη από τη «Μεγάλη Ύφεση» πριν από μια και πλέον δεκαετία, περιορίζοντας ενδεχομένως την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών ενόψει της κρίσιμης εορταστικής περιόδου λιανικής πώλησης, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών από το Ινστιτούτο JPMorgan Chase.

«Τα νοικοκυριά οδεύουν προς το τέλος του έτους με ασθενή αύξηση εισοδήματος και τραπεζικά υπόλοιπα που παραμένουν αμετάβλητα, μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό», κατέληξαν οι ερευνητές του ινστιτούτου, σημειώνοντας παράλληλα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα υπόλοιπα των λογαριασμών τρεχούμενων λογαριασμών και των λογαριασμών ταμιευτηρίου μπορεί να αντανακλούν την εκτροπή χρημάτων σε κεφάλαια υψηλότερης απόδοσης ή παρόμοια κεφάλαια για την αξιοποίηση των τρεχόντων επιτοκίων.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα για τα πορτοφόλια των καταναλωτών ήταν στην καλύτερη περίπτωση ανάμεικτη ενόψει των εβδομάδων κορύφωσης των δαπανών του έτους, με ορισμένα βασικά δημογραφικά στοιχεία να δέχονται πιέσεις, αλλά οι ομάδες υψηλότερου πλούτου να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα κέρδη της αγοράς μετοχών και ακινήτων, εάν χρειαστεί.

Οι ηλικιακές ομάδες εργαζομένων

Από τον Οκτώβριο, το ινστιτούτο εκτίμησε την αύξηση του μέσου εισοδήματος για άτομα ηλικίας μεταξύ 25 και 54 ετών στο 1,6% μετά την προσαρμογή στον πληθωρισμό, παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν το ποσοστό ανεργίας κυμαινόταν γύρω στο 7% και μειωνόταν μόνο αργά, σε σύγκριση με το τρέχον ποσοστό ανεργίας του 4,4%.

Οι νεότεροι εργαζόμενοι δεν βλέπουν τα ίδια ισχυρά κέρδη εισοδήματος που θα χαρακτηρίζουν εκείνους που αλλάζουν εργασία και λαμβάνουν προαγωγές νωρίς στην καριέρα τους, διαπίστωσε το ινστιτούτο. Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι στην ομάδα 50 έως 54 ετών έχουν υποστεί απώλεια κερδών μετά την κάλυψη του πληθωρισμού.

«Με την υπερβολική ρευστότητα μετρητών της εποχής της πανδημίας να βρίσκεται στο επίκεντρο, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν μια εορταστική περίοδο δαπανών με προϋπολογισμούς που μετριάζονται από την χλιαρή αύξηση του εισοδήματος, αλλά ενισχύονται από τα ισχυρά κέρδη της χρηματιστηριακής αγοράς – τα τελευταία είναι εξαιρετικά άνισα κατανεμημένα», κατέληξε το ινστιτούτο.

«Είναι σημαντικό ότι η ονομαστική ανάπτυξη παραμένει περίπου συνεπής με τα επίπεδα πριν από την πανδημία, αλλά τα πραγματικά κέρδη αγοραστικής δύναμης βρίσκονται σε σχετικά χαμηλό επίπεδο λόγω του υψηλότερου ρυθμού αύξησης των τιμών καταναλωτή».

Δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι συνήθως βλέπουν βραδύτερες αυξήσεις των ονομαστικών μισθών, είναι «ευκολότερο μια αύξηση του πληθωρισμού ή μια εξασθένηση της αγοράς εργασίας να τους οδηγήσει σε αρνητικό επίπεδο». Οι τιμές καταναλωτή από τον Σεπτέμβριο αυξάνονταν με ετήσιο ρυθμό 3%, ένα επίπεδο που σπάνια επισκιαζόταν τα χρόνια πριν από την πανδημία, από ένα πρόσφατο χαμηλό 2,3% τον Απρίλιο.

- Reuters