ΗΠΑ:-Μικρή-αύξηση-για-τις-τιμές-χονδρικής-τον-Σεπτέμβριο

Μικρή αύξηση κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού ή τιμών χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, γεγονός που αντανακλά την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό σε μια συνεχή αναταραχή λόγω των δασμών, του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, των απογοητευτικών στοιχείων για την απασχόληση και το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και των τροφίμων.

Ειδικότερα, ο PPI αυξήθηκε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο, μετά την πτώση 0,1% που σημειώθηκε ένα μήνα νωρίτερα, μέτρηση που ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,1%.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ ο δείκτης τιμών εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,6%.

Οι τιμές των προϊόντων χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,9%, με το 60% της αύξησης να οφείλεται στην αύξηση του κόστους της βενζίνης. Το κόστος των υπηρεσιών παρέμεινε αμετάβλητο μετά τη μείωση του προηγούμενου μήνα.

Η έκθεση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου, καθυστέρησε λόγω του shutdown της κυβέρνηση, του μεγαλύτερου στην ιστορία της χώρας.