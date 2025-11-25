ΗΠΑ:-Στο-χαμηλότερο-επίπεδο-από-τον-Απρίλιο-η-καταναλωτική-εμπιστοσύνη

Στο χαμηλότερο σημείο από τον περασμένο Απρίλιο, υποχώρησε τον Νοέμβριο η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ, λόγω της εντεινόμενης ανησυχίας για την αγορά εργασίας και την οικονομία.

Ο δείκτης του Conference Board μειώθηκε κατά 6,8 μονάδες (στο 88,7) σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο και από όλες τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων σε σχετική έρευνα του -.

Παράλληλα, ο δείκτης προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, ενώ ο δείκτης αντίληψης των τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε σε χαμηλότερο επίπεδο εδώ και ένα έτος.

Όπως σημειώνει το -, η συνεχιζόμενη πτώση του καταναλωτικού κλίματος απηχεί την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, τις επίμονες ανησυχίες για τον υψηλό επιπεδο τιμών αλλά και στη στάσιμη αγορά εργασίας.