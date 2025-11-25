ΗΠΑ:-aυξήθηκαν-οι-απολύσεις-τις-τελευταίες-τέσσερις-εβδομάδες

Οι ιδιωτικές εταιρείες έχασαν κατά μέσο όρο 13.500 θέσεις εργασίας την εβδομάδα σύμφωνα με την ADP.

Περαιτέρω σημάδια εξασθένησης κατέγραψε η αγορά εργασίας των ΗΠΑ, καθώς επιτάχυνε ο ρυθμός των απολύσεων τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με την εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP.

Συγκεκριμένα, οι ιδιωτικές εταιρείες έχασαν κατά μέσο όρο 13.500 θέσεις εργασίας ανά επταήμερο, τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 8 Νοεμβρίου 2025, όπως ανέφερε η ADP.

Η έκθεση σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη μετατόπιση στην αγορά εργασίας, καθώς οι εργοδότες μείωσαν το εργατικό δυναμικό τους ενόψει της εορταστικής περιόδου. Δεν διευκρινίζει ποιοι τομείς παρουσίασαν τις πιο σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας.

Καθώς το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ εξακολουθεί να επηρεάζει τις δημοσιεύσεις δεδομένων, εναλλακτικά δεδομένα όπως της ADP έχουν καλύψει τα κενά παρέχοντας μία εικόνα από την εξέλιξη της αμερικανικής οικονομίας το τελευταίο διάστημα.

Κρίσιμες εκθέσεις, όπως η μηνιαία καταμέτρηση μισθοδοσίας εκτός γεωργίας, δεν αναμένονται μέχρι τον Δεκέμβριο.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα έχουν στα χέρια τους πολλά από τα συνηθισμένα δεδομένα που χρησιμοποιούν για τις εκτιμήσεις τους όταν θα συναντηθούν ξανά στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων, αναγκάζοντας την αγορά να αναπροσαρμόσει τις προσδοκίες ώστε να αναμένει πλέον μείωση στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

«Με την επόμενη έκθεση για την απασχόληση να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου και τον ΔΤΚ για τις 18 Δεκεμβρίου, υπάρχουν λίγα στο ημερολόγιο που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν μια μείωση στις 10 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs, Γιαν Χάτζιους, σε σημείωμα προς τους επενδυτές την Κυριακή.

Η ομάδα της Goldman αναμένει ότι η Fed θα αντιδράσει με μείωση τον Δεκέμβριο και δύο ακόμη μειώσεις κατά τέταρτα ποσοστιαίες μονάδες το 2026.