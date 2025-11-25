Η αθέατη κρίση των ελληνικών ΜμΕ: Κερδοφορία στα χαρτιά – Ασφυξία ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον κορμό της ελληνικής οικονομίας, αλλά πίσω από τους ισολογισμούς που δείχνουν «μαύρο» κρύβεται μια επικίνδυνη, υπόγεια κρίση ρευστότητας. Είναι μια πραγματικότητα που δεν αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία και παρόλα αυτά διαμορφώνει καθημερινά το επιχειρηματικό τοπίο: εταιρείες που εμφανίζουν κέρδη, αλλά δεν έχουν τα μετρητά να πληρώσουν προμηθευτές, μισθούς ή τρέχουσες υποχρεώσεις.

Η αντίφαση ανάμεσα στη λογιστική κερδοφορία και την επιχειρησιακή επιβίωση έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο επικίνδυνες ανισορροπίες της ελληνικής αγοράς. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Ελλάδα βιώνει μια «σιωπηλή κρίση ΜμΕ», η οποία εάν συνεχιστεί, θα χτυπήσει την απασχόληση, τη φορολογική βάση και τη συνολική παραγωγικότητα της χώρας.

Η ψευδαίσθηση της κερδοφορίας – πώς φουσκώνουν τα νούμερα χωρίς να κινείται χρήμα

Οι ισολογισμοί πολλών μικρομεσαίων δείχνουν κερδοφόρες χρήσεις. Όμως, μεγάλο κομμάτι αυτών των κερδών προέρχεται από:

έκτακτες ενισχύσεις,

επιδοτήσεις,

λογιστικά κέρδη χωρίς πραγματική είσπραξη,

αποτίμηση αποθεμάτων σε τιμές που δεν συμβαδίζουν με την αγορά.

Πολύ απλά, τα νούμερα «γράφουν», αλλά το ταμείο δεν έχει καθόλου ανάσα. Η αγορά λειτουργεί με τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών, που μπορούν να ξεπεράσουν τις 90 ή και 120 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο τζίρος είναι ουσιαστικά δεσμευμένος, και οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούν άτοκα τους πελάτες τους.

Οι επιχειρηματίες μιλούν για έναν φαύλο κύκλο: κέρδη στα χαρτιά, μηδενική ρευστότητα στην πραγματικότητα. Οι τράπεζες βλέπουν «καλές» καταστάσεις, αλλά οι ίδιες οι επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στο πιο βασικό: τις καθημερινές τους ανάγκες.

Το κόστος χρήματος έχει τινάξει τις ισορροπίες στον αέρα

Η απότομη αύξηση των επιτοκίων χαιρέκακα αποκάλυψε πόσο εύθραυστο ήταν το οικοδόμημα.

Οι ΜμΕ στην Ελλάδα έχουν υπερβολικά μικρό περιθώριο να αντέξουν ακριβό χρήμα:

τα επιτόκια δανεισμού τους κινούνται σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ,

η πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης είναι περιορισμένη,

οι εξασφαλίσεις που ζητούνται είναι συχνά δυσανάλογες του μεγέθους τους.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και υγιείς εταιρείες, με σταθερό τζίρο και πελατολόγιο, βρίσκονται παγιδευμένες σε μια κατάσταση όπου το κόστος χρήματος απλώς δεν βγαίνει. Το χρηματοοικονομικό ρίσκο αυξάνεται, οι επενδύσεις παγώνουν, και η όποια στρατηγική ανάπτυξης συρρικνώνεται.

Η πίεση των προμηθευτών και το αδιέξοδο στις εμπορικές σχέσεις

Η αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους παραγωγής, έχει αναγκάσει τους προμηθευτές να μειώσουν τα περιθώρια πίστης. Όλοι προσπαθούν να περιορίσουν την έκθεσή τους και μετακυλίουν τον κίνδυνο στους πελάτες τους.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

• Προκαταβολές που δεν υπήρχαν πριν από δύο χρόνια.

• Πληρωμές με μετρητά που αντικατέστησαν το 30-60ημέρο.

• Τιμολόγια που εκδίδονται με αυστηρές προθεσμίες ξεκάθαρα μικρότερες από το παρελθόν.

Η ελληνική αγορά δεν λειτουργεί με όρους ευρωπαϊκής κανονικότητας. Λειτουργεί με όρους άμυνας και αυτοσυντήρησης. Και αυτό συνθλίβει τη μικρομεσαία επιχείρηση που, χωρίς πρόσβαση σε χρηματοδότηση, εξαρτάται απολύτως από τα εμπορικά της περιθώρια.

Η φορολογική πίεση και η παγίδα των τεκμαρτών φόρων

Το νέο φορολογικό καθεστώς λειτούργησε σαν δεύτερη δαγκάνα στην ήδη πιεσμένη αγορά. Εταιρείες που έχουν ελάχιστη πραγματική ρευστότητα καλούνται να πληρώσουν φόρους με βάση ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, ανεξαρτήτως της πραγματικής εικόνας τους.

Αυτό έχει δημιουργήσει παράλογες καταστάσεις:

επιχειρήσεις με ζημιές που καταβάλλουν φόρους σαν να ήταν κερδοφόρες,

επιχειρήσεις με μικρό κεφάλαιο που φορολογούνται σαν μεσαίες,

επαγγελματίες που καλούνται να προπληρώνουν φόρους για έσοδα που δεν έχουν εισπράξει.

Η φορολογική εικόνα πλέον δεν είναι απλώς δύσκολη· είναι μη παραγωγική. Δεν αφήνει χώρο για επενδύσεις, για ανανέωση εξοπλισμού, για πρόσληψη προσωπικού. Δεν αφήνει καν το περιθώριο επιβίωσης σε χιλιάδες μικρές μονάδες που λειτουργούν στο όριο.

Η κοινωνική διάσταση – το ντόμινο που έρχεται

Η αθέατη κρίση δεν αφορά μόνο τους επιχειρηματίες. Αφορά σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας.

Οι ΜμΕ απασχολούν πάνω από το 80% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Αν το δίκτυο αυτό αρχίσει να σπάει, οι επιπτώσεις θα είναι πολυεπίπεδες:

• Ανεργία σε κλάδους που μέχρι χθες θεωρούνταν «ασφαλείς».

• Μειώσεις μισθών και ωραρίων ως μέτρο επιβίωσης.

• Μείωση φορολογικών εσόδων από εισφορές και ΦΠΑ.

• Κατάρρευση της περιφερειακής επιχειρηματικότητας.

Και όλα αυτά σε μία οικονομία που ήδη παλεύει να στηρίξει την κατανάλωση, τον τουρισμό και τις επενδύσεις.

Τι χρειάζεται για να μπει φρένο – οι τέσσερις πραγματικές λύσεις

Η λύση δεν είναι ένα ακόμα πρόγραμμα επιδότησης ή μια ακόμη «ενίσχυση ρευστότητας» που δεν φτάνει ποτέ εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Χρειάζονται βαθιές αλλαγές:

Μεταρρύθμιση στο πλαίσιο εμπορικών πληρωμών

Υποχρεωτικές ευρωπαϊκού τύπου προθεσμίες 30–60 ημερών, ώστε να σταματήσει το άτυπο «άτοκο δάνειο» που δίνουν οι επιχειρήσεις. Δραστική μείωση του κόστους χρήματος για ΜμΕ

Στοχευμένα εργαλεία χρηματοδότησης με εγγυήσεις για πραγματικό κεφάλαιο κίνησης, όχι για επενδύσεις που δεν κάνουν. Ευέλικτο φορολογικό μοντέλο

Φορολόγηση πάνω στο πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα, όχι σε τεκμαρτά νούμερα, και σπάσιμο της προπληρωμής φόρου σε περισσότερες δόσεις. Στήριξη της ρευστότητας μέσω factoring και εγγυημένων τιμολογίων

Για να σταματήσει το φαινόμενο της αγοράς στο οποίο «όλοι χρωστάνε σε όλους».

Συμπέρασμα: Η κρίση δεν είναι θεωρητική. Είναι υπαρκτή και ήδη τρώει τις αντοχές της οικονομίας

Οι ελληνικές ΜμΕ αποτελούν ιστορικά τον πυλώνα της οικονομίας. Αν καταρρεύσουν, δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας. Αν συνεχίσει αυτή η διπλή πραγματικότητα όπου οι ισολογισμοί «γράφουν» αλλά τα ταμεία στεγνώνουν, θα δούμε μια κρίση που δεν θα μοιάζει με εκείνη του 2010. Θα είναι πιο ύπουλη, πιο αθόρυβη και πιο επικίνδυνη, γιατί θα χτυπήσει τον ίδιο τον κορμό της αγοράς.