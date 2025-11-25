Η-«Ιθάκη»-έφερε-«τρικυμία»:-Οι-πρώτες-αντιδράσεις-και-οι-στοχεύσεις-του-Αλέξη-Τσίπρα

-

Δεν ήταν έκπληξη οι αντιδράσεις που υπήρξαν από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού. Και όσο η «Ιθάκη» θα διαβάζεται πιο πολύ και οι μέρες θα περνούν αναμένεται να ενταθούν. Από στελέχη της Αριστεράς στα οποία αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά και από την πλευρά της πλειοψηφίας. Με διαφορετική ένταση ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησαν και ήδη προκαλούνται πολλές συζητήσεις. Ποιος ήταν τελικά ο στόχος του συγγραφέα; Να τραβήξει ενδεχομένως μια «κόκκινη γραμμή» με πρόσωπα, συμπεριφορές και τακτικές που θόλωναν το μήνυμα του πρώτου εξαμήνου του 2015.

Σύμφωνα με το βιβλίο για τον Αλέξη Τσίπρα η αταλάντευτη πορεία της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αδιαπραγμάτευτη. Επιλέγει να αναδείξει τις διαφορετικές οπτικές που υπήρχαν, περιγράφοντας ακόμα και ως «γραφικούς» πρώην συνεργάτες του προκειμένου να προχωρήσει σε ένα «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» γνωρίζοντας πως προκαλεί νέα πάθη. Δεν θα αργήσουν να έρθουν οι απαντήσεις και από τον Γιάνη Βαρουφάκη, αλλά και από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Αυτό, όμως λίγο φαίνεται να τον ενοχλεί. Ο στόχος ήταν η ανάδειξη της διαπραγμάτευσης που έγινε για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, αλλά και η υπεράσπιση του δημοψηφίσματος και του αποτελέσματός του. Ίσως και για αυτό το λόγο η αυτοκριτική στο πρώτο μισό του βιβλίου να περιορίζεται σε πράγματα που δεν κατάφερε να σώσει το 2015 παρά στην επιλογή των στενών συνεργατών του. Παραδέχεται την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, τη μη επαρκή φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την απώλεια του ΕΚΑΣ, ενώ αναλαμβάνει την ευθύνη για τον τρόπο που έγινε η διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών.

Το ερώτημα γιατί δεν έκανε έναν γενναίο ανασχηματισμό έστω και αργά την άνοιξη του 2015 παραμένει. Στο βιβλίο αφήνει να εννοηθεί πως δεν ήθελε να προκαλέσει μεγαλύτερη αναταραχή. Ενδεχομένως, βέβαια να κινδύνευε και η συνοχή της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Στο επιτελείο της Αμαλίας δεν φαίνεται να επιθυμούν να μπουν στη διαδικασία να απαντήσουν σε όσους σηκώνουν το γάντι και του ασκούν κριτική. Πρόκειται για πρόσωπα, άλλωστε με τα οποία έχει αποφασίσει να κόψει κάθε δεσμό. Ήδη σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα με πρώτο σταθμό την παρουσίαση του βιβλίου την ερχόμενη Δευτέρα στις 3 Δεκεμβρίου. Ποιοι θα βρεθούν και ποιοι όχι στο θέατρο Παλλάς θα είναι ενδεικτικό για το πως θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Οι πωλήσεις του βιβλίου πηγαίνουν πολύ καλά και αν αυτό συνοδευτεί από άνοδο των δυνητικών δημοσκοπικών ποσοστών του οι εξελίξεις ενδεχομένως να επιταχυνθούν για τη συγκρότηση του νέου φορέα.

