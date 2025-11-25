Η-bolt-και-η-pony.ai-ενώνουν-δυνάμεις-για-λύσεις-αυτόνομης-μετακίνησης-στην-Ευρώπη

Με όραμα την «αυτόνομη κινητικότητα παντού», η Pony.ai συνεχίζει να προωθεί την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση των robotaxis παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει εγκαθιδρύσει την παρουσία της σε 8 χώρες μέσω συνεργασιών και έχει διανύσει περισσότερα από 55 εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών και λειτουργίας αυτόνομης οδήγησης σε ανοιχτούς δρόμους παγκοσμίως.

Bolt και Pony.ai ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία με σκοπό να φέρουν την αυτόνομη μετακίνηση στην Ευρώπη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ειδικότερα, όπως τονίζεται η συνεργασία αυτή θα ενσωματώσει την πρωτοποριακή τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 4 της Pony.ai στο εκτεταμένο οικοσύστημα της Bolt. Αρχικά, η συνεργασία θα εστιάσει σε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, επικύρωση της ασφάλειας και σχεδιασμό της εμπειρίας χρήσης, με στόχο την παροχή πλήρως αυτόνομων, χωρίς οδηγό, δυνατοτήτων.

Οι πρώτες πόλεις για πιλοτική εφαρμογή θα επιλεγούν τόσο από κράτη μέλη της ΕΕ όσο και από ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ. Η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της Pony.ai στην Ευρώπη, αξιοποιώντας την κανονιστική τεχνογνωσία της Bolt και το εκτεταμένο δίκτυό της σε ολόκληρη την ήπειρο. Η Bolt, που ιδρύθηκε το 2013 στην Εσθονία, δραστηριοποιείται σήμερα σε περισσότερες από 50 χώρες και 600 πόλεις, παρέχοντας υπηρεσίες κοινόχρηστης κινητικότητας σε περισσότερους από 200 εκατ. πελάτες.

O Dr. James Peng, Ιδρυτής και CEO της Pony.ai, δήλωσε: «Η συνεργασία με τη Bolt αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή μας επέκταση. Συνδυάζοντας την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Pony.ai με τη σε βάθος γνώση της ευρωπαϊκής κινητικότητας που διαθέτει η Bolt, μπορούμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση της ασφαλούς και αξιόπιστης τεχνολογίας robotaxi. Η Ευρώπη αποτελεί μια ραγδαία αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη αγορά για την αυτόνομη κινητικότητα και πιστεύουμε πως αυτή η συνεργασία θα μας προσφέρει ένα ισχυρό έρεισμα για μελλοντική ανάπτυξη. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε νέα αξία μαζί».

O Markus Villig, Ιδρυτής και CEO της Bolt, δήλωσε: «Τα αυτόνομα οχήματα θα μετασχηματίσουν τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται οι άνθρωποι και τα αγαθά, και η Bolt είναι υπερήφανη που συνεργάζεται με την Pony.ai, καθώς η εταιρεία επεκτείνει την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης που διαθέτει. Ως η μοναδική, αυτόνομη, ευρωπαϊκής προέλευσης πλατφόρμα ride-hailing που ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, η Bolt βρίσκεται σε μια μοναδική θέση, ώστε να συμβάλλει στην υπεύθυνη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ΑVs, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων».

Με όραμα την «αυτόνομη κινητικότητα παντού», η Pony.ai συνεχίζει να προωθεί την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση των robotaxis παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει εγκαθιδρύσει την παρουσία της σε 8 χώρες μέσω συνεργασιών και έχει διανύσει περισσότερα από 55 εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών και λειτουργίας αυτόνομης οδήγησης σε ανοιχτούς δρόμους παγκοσμίως.