Κάτω-από-1.000-ευρώ-σύνταξη-για-το-60%-των-συνταξιούχων

Σχεδόν έξι στις δέκα κύριες συντάξεις γήρατος (58,75%) ήταν κάτω από τα 1.000 ευρώ τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι για να βγάλουν τον μήνα, με τόσο χαμηλό εισόδημα.
Τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» δείχνουν ανάγλυφα το μέγεθος του προβλήματος. Οι κύριες συντάξεις κατά μέσο όρο υπολογίστηκαν τον Σεπτέμβριο στα 845,22 ευρώ. Όμως, όταν πρόκειται για νέες συντάξεις, που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, το ποσό τους είναι ακόμα μικρότερο, αφού κατά μέσο όρο δεν υπερβαίνει τα 770,23 ευρώ.
Η διαφορά με τις νέες συντάξεις του δημόσιου τομέα, που έφτασαν τα 1.359,55 ευρώ, είναι πολύ μεγάλη και φτάνει στα 589,32 ευρώ. Έτσι, φαίνεται πόσο αρνητικά έχει επιδράσει στον ιδιωτικό τομέα η υψηλή ανεργία την τελευταία 15ετία, αλλά και οι χαμηλοί μισθοί, που οδήγησαν σε αντίστοιχα χαμηλές κύριες συντάξεις.
Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν ότι:
- Παρατηρείται μια σταθερά αυξητική τάση ως προς το πλήθος των συνταξιούχων, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι τον Σεπτέμβριο υπολογίστηκαν σε 2.517.412, περισσότεροι κατά 3.124 άτομα, σε σχέση με τα 2.514.288 που είχαν καταγραφεί έναν μήνα νωρίτερα, τον φετινό Αύγουστο. Είναι όμως αυξημένοι κατά 20.292, συγκριτικά με τους 2.497.120 συνταξιούχους, που είχαν προκύψει πριν από ένα έτος, τον Σεπτέμβριο του 2024.
- Από το σύνολο του 1.932.225 συνταξιούχων, που λαμβάνουν τουλάχιστον μία κύρια σύνταξη γήρατος, οι 1.029.478 (ποσοστό 53,27%) είναι άνδρες. Στον αντίποδα, από τους 382.773 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου, οι 348.144 (ποσοστό 90,95%) είναι γυναίκες. Επίσης, από τους 174.811 συνταξιούχους που εισπράττουν αναπηρική σύνταξη, οι 105.763 (ποσοστό 60,50%) είναι άνδρες.
- Οι περισσότεροι συνταξιούχοι (475.147 άτομα ή ποσοστό 18,9%) είναι ηλικίας 71 – 75 ετών. Ακολουθούν με μικρή διαφορά οι 464.026 συνταξιούχοι ηλικίας 66 – 70 ετών (ποσοστό 18,4%) και έπονται οι 429.127 συνταξιούχοι (ποσοστό 17,1%), ηλικίας 76 – 80 ετών. Έτσι, διαπιστώνεται πως, από 66 έως 80 ετών, εντοπίζονται περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους της χώρας (54,4% ή 1.368.300 άτομα).
- Όμως, το υψηλότερο εισόδημα από συντάξεις (1.131,02 ευρώ) εισπράττουν 286.171 συνταξιούχοι, ηλικίας 61 – 65 ετών.
- Τον Σεπτέμβριο πληρώθηκαν 4.708.355 συντάξεις. Από αυτές, τα 2.883.438 ήταν κύριες, το 1.386.281 ήταν επικουρικές, ενώ δόθηκαν και 438.636 μερίσματα.
- Για τις κύριες συντάξεις, η μέση δαπάνη τον Σεπτέμβριο ήταν 845,22 ευρώ, ελάχιστα αυξημένη κατά μόλις 0,6 ευρώ, από τα 844,62 ευρώ που είχε υπολογιστεί έναν μήνα νωρίτερα, τον Αύγουστο. Αν η σύγκριση γίνει με τον περσινό Σεπτέμβριο, όταν η μέση δαπάνη για κύριες συντάξεις ήταν 823,08 ευρώ, προκύπτει αύξηση 22,14 ευρώ, σε 12 μήνες.
- Αντίστοιχα, για τις επικουρικές συντάξεις, η μέση δαπάνη φέτος τον Σεπτέμβριο ήταν 196,45 ευρώ, σχεδόν αμετάβλητη συγκριτικά με τα 196,48 ευρώ του Αυγούστου (-0,03 ευρώ) ή τα 196,78 ευρώ του αντίστοιχου περσινού μήνα (-0,33 ευρώ). Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι, ενώ στις κύριες συντάξεις -έστω και μικρές- έχουν γίνει κάποιες αυξήσεις, δεν ισχύει το ίδιο για τις επικουρικές, που μοιάζουν «παγωμένες» στα επίπεδα των 196 ευρώ, σε ετήσια βάση.
- Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα μερίσματα, που υπολογίστηκαν στα 113,72 ευρώ τον Σεπτέμβριο της φετινής χρονιάς, από 113,51 ευρώ τον Αύγουστο (+0,21 ευρώ) και από 112,17 ευρώ πριν από ακριβώς ένα έτος (+1,34 ευρώ).
- Σε επίπεδο κύριων συντάξεων γήρατος, προκύπτει ότι 1.143.782 ή ποσοστό 58,75% είναι κάτω από 1.000 ευρώ μικτά. Ως προς τις νέες απονομές, τον Σεπτέμβριο πληρώθηκαν 28.618 συντάξεις, για τις οποίες η συνολική δαπάνη ανήλθε στα 16.990.283 ευρώ. Ταυτόχρονα, για τις ίδιες συντάξεις, ο e-ΕΦΚΑ χρειάστηκε να καταβάλει αναδρομικά, που ανήλθαν στα 89.926.697 ευρώ, ενδεικτικό των καθυστερήσεων που υπάρχουν ακόμα στη διαδικασία απονομής. Από τις 28.618 συντάξεις που απονεμήθηκαν τον Σεπτέμβριο, οι περισσότερες (17.438 ή ποσοστό 60,93%) ήταν κύριες και αφορούσαν πρώην εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Γι’ αυτές τις συντάξεις η μέση δαπάνη ήταν μόλις 770,23 ευρώ. Στον αντίποδα, τον ίδια μήνα χορηγήθηκαν άλλες 1.241 κύριες συντάξεις που αφορούσαν πρώην δημοσίους υπαλλήλους, για τις οποίες η μέση δαπάνη ήταν αισθητά υψηλότερη, καθώς ανήλθε στα 1.359,55 ευρώ. Η διαφορά ανάμεσα στις νέες κύριες συντάξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έφτασε στα 589,32 ευρώ τον Σεπτέμβριο.