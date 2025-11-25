Κάτω-από-1.000-ευρώ-σύνταξη-για-το-60%-των-συνταξιούχων

Σχεδόν έξι στις δέκα κύριες συντάξεις γήρατος (58,75%) ήταν κάτω από τα 1.000 ευρώ τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι για να βγάλουν τον μήνα, με τόσο χαμηλό εισόδημα.

Τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» δείχνουν ανάγλυφα το μέγεθος του προβλήματος. Οι κύριες συντάξεις κατά μέσο όρο υπολογίστηκαν τον Σεπτέμβριο στα 845,22 ευρώ. Όμως, όταν πρόκειται για νέες συντάξεις, που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, το ποσό τους είναι ακόμα μικρότερο, αφού κατά μέσο όρο δεν υπερβαίνει τα 770,23 ευρώ.

Η διαφορά με τις νέες συντάξεις του δημόσιου τομέα, που έφτασαν τα 1.359,55 ευρώ, είναι πολύ μεγάλη και φτάνει στα 589,32 ευρώ. Έτσι, φαίνεται πόσο αρνητικά έχει επιδράσει στον ιδιωτικό τομέα η υψηλή ανεργία την τελευταία 15ετία, αλλά και οι χαμηλοί μισθοί, που οδήγησαν σε αντίστοιχα χαμηλές κύριες συντάξεις.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν ότι: