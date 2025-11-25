Κέρδη-στις-ασιατικές-αγορές-με-ώθηση-από-το-τεχνολογικό-ράλι-της-wall-street

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Τρίτη (25/11), μετά την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street χάρη στο ράλι της μητρικής εταιρείας της Google και στις ελπίδες για μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Η αισιοδοξία για τη θέση της Alphabet στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο τεχνολογικός κολοσσός παρουσίασε το αναβαθμισμένο μοντέλο AI, Gemini 3. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο 6,31% τη Δευτέρα (24/11). Άλλες μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Broadcom και η Micron Technology, σημείωσαν επίσης άνοδο, αξιοποιώντας μια ευρύτερη ανάκαμψη που ξεκίνησε την Παρασκευή (21/11), όταν ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 48.659,52 μονάδες.

Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ήταν μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων του Nikkei 225, με την Advantest, προμηθεύτρια εξοπλισμού δοκιμών ημιαγωγών, να ενισχύεται κατά 4,18% και την Tokyo Electron – που παρέχει βασικό εξοπλισμό παραγωγής τσιπ σε foundries που κατασκευάζουν τα τσιπ της Nvidia – να κερδίζει 3,05%. Ωστόσο, η κατασκευάστρια εξοπλισμού Lasertec εγκατέλειψε τα αρχικά της κέρδη και έκλεισε αμετάβλητη.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ανέβηκε κατά 0,3% και έκλεισε στις 3.857,78 μονάδες. Μετοχές-βαρόμετρα όπως η SK Hynix υποχώρησαν κατά 0,19%, ενώ η Samsung Electronics ενισχύθηκε κατά 2,69%.

Ο αυστραλιανός δείκτης ASX/S&P 200 έκλεισε με άνοδο 0,14% σε μια συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα, στις 8.537 μονάδες.

Τέλος, στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κινήθηκε ανοδικά κατά 0,63% στις 25,895,50 μονάδες, ο κινεζικός δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,87% στις 3,870,02 μονάδες και ο SZSE Component κινείται ανοδικά κατά 1,53% στις 12.777,31 μονάδες.