Καμμένος: Έντιμη η σχέση μου με Τσίπρα, μόνη μας διαφορά οι Πρέσπες – Έγιναν τεράστια λάθη στο Μάτι

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Πάνος Καμμένος στα Παραπολιτικά 90,1 εξαπολύοντας «πυρά» κατά του Αντώνη Σαμαρά. Ακόμη, απένειμε εύσημα σε υπουργούς όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Νίκος Δένδιας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ για τον Κωστή Χατζηδάκη, ανέφερε πως λαμβάνει «εντολές» από τις Βρυξέλλες. Σχολιάζοντας τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, τη χαρακτήρισε έντιμη και πως η μόνη τους διαφορά ήταν οι Πρέσπες, ενώ παραδέχτηκε μεγάλα λάθη στη διαχείριση στο Μάτι, σημειώνοντας πως η πληροφορία για νεκρούς έφτασε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας έφτασε αργά το βράδυ, μολονότι είχε διαρρεύσει από το απόγευμα.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι δεν έχει προλάβει να το διαβάσει ολόκληρο. Ο Καμμένος επιβεβαίωσε την αναφορά για το ταξίδι από την Ικαρία, προκειμένου να συναντήσει τον Τσίπρα άμεσα στο Σούνιο, με στόχο τη συμφωνία που είχε κλείσει με παρέμβαση Ομπάμα και Ολάντ. Στη συζήτηση, λέει ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, αναφέρθηκε πως πρέπει να υπάρξει νέα λαϊκή εντολή και να διενεργηθούν εκλογές τον Σεπτέμβριο, με τον Αλέξη Τσίπρα να του προτείνει να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεχόταν πίεση από τους ΑΝΕΛ. Ωστόσο, ο Πάνος Καμμένος το απέρριψε, λέγοντας πως οι ΑΝΕΛ θα μπουν στη Βουλή και θα κυβερνούσαν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε μια κουβέντα που έγινε για την ημερομηνία των εκλογών, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναφέρει πως η αρχική πρόταση ήταν να γίνουν στις 13 Σεπτέμβρη, με τον ίδιο να λέει «όχι», γιατί είναι «προληπτικός».

Σε σχέση με την απάντηση του Τσίπρα για το Μάτι, ο Πάνος Καμμένος ανέφερε πως έγιναν τεράστια λάθη. «Ήμουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων με τον κ. Αποστολάκη, τον στρατηγό Φλώρο και παρακαλούσαμε να διαθέσουμε δυνάμεις για το Μάτι, αλλά δεν μας απελευθέρωνε η Πολιτική Προστασία», αναφέροντας πως δεν είχε υπάρξει πληροφόρηση. Ως προς το αν υπήρχε γνώση, είπε πως υπήρχε πληροφορία από το απόγευμα για νεκρό, αλλά η ενημέρωση έφτασε αργά τη νύχτα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τον Πάνο Καμμένο, ξεκαθαρίζει ότι δεν συμφώνησαν οι ΑΝΕΛ στις Πρέσπες, αναφέροντας ότι χαίρεται που ο πρώην πρωθυπουργός το αναγνώρισε. «Εγώ έφυγα από την πολιτική και την κυβέρνηση, ασχέτως αν κάποιοι βουλευτές μου το ακολούθησαν». Σε σχέση με το ραντεβού στην Κουμονδούρου, κλείστηκε αρχικά στη 1 το μεσημέρι, αλλά τελικά έγινε νωρίτερα, στις 10 το πρωί. Ο Τσίπρας, κατά τον Καμμένο, περίμενε ότι θα βάλει όρους, με τον ίδιο να μην το κάνει, σημειώνοντας την ανάγκη τήρησης της προγραμματικής συμφωνίας και αναφέροντας πως επέμενε για το Υπουργείο Άμυνας, γιατί το στράτευμα «κινδύνευε» από τη Χρυσή Αυγή και θα υπήρχε «σοβαρό θέμα με την Τουρκία».

Κατά τον Πάνο Καμμένο, δεν υπήρχε προοπτική συγκυβέρνησης με τον Σταύρο Θεοδωράκη, καθώς ήταν ο «πλέον μνημονιακός», προσθέτοντας πως υπήρξε επαφή με όλα τα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς για την επικύρωση της συμφωνίας. «Η Γερμανία εκβίαζε τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τον Γιώργο Παπανδρέου, όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες». «Η στροφή της χώρας προς τις ΗΠΑ άρχισε από τότε», ανέφερε ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας για την περίοδο Σόιμπλε. Στην αναφορά Τσίπρα πως στο Υπουργικό Συμβούλιο έλεγε «ο καθένας ό,τι ήθελε», ο Πάνος Καμμένος αναφέρει ότι «και λίγα είπε», σημειώνοντας πως δεν είχαν αντιληφθεί όλοι την κατάσταση, έχοντας εκλεγεί «επαναστατικώ δικαίω». Ανέφερε, δε, πως ο κ. Ήσυχος (τότε αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας) ήθελε να ονομάσει στρατόπεδο «Άρης Βελουχιώτης» και να πήγαινε βόλτα με τον Μαδούρο. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την ατάκα στον Αλέξη Τσίπρα περί «Άρη Βελουχιώτη» και «Ναπολέοντα Ζέρβα», σημειώνοντας πως το κλίμα ήταν πολεμικό, με τις πλατείες και την παρουσία της Χρυσής Αυγής, που στηριζόταν στο να υπάρξει αίμα. Η παραμονή της Ελλάδας στον δυτικό κόσμο είναι κάτι εθνικό, όχι αριστερό ή δεξιό, σημείωσε ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, αναφέρθηκε και στο κόμμα του λέγοντας πως «υπάρχουν, απλώς είναι σε αγρανάπαυση. Το είχα δηλώσει από την πρώτη στιγμή που παραιτήθηκα από υπουργός και ανακοίνωσα την απόσυρσή μου από την πολιτική ότι οι ΑΝΕΛ δεν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές του ’19 και θα παραμείνουν σε αγρανάπαυση. Εύχομαι να μην χρειαστεί να επανενεργοποιηθούν, ο μόνος λόγος για τον οποίο θα επανενεργοποιούνταν οι ΑΝΕΛ θα ήταν αν υπήρχε θέμα εθνικό».

Σε ερώτηση για το αν θα συνέβαινε το ίδιο αν ιδρυόταν κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε πως «αν ιδρυθεί κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά προκειμένου να κοροϊδέψει ακόμα μια φορά τον χώρο της κεντροδεξιάς εκεί είπα ότι θα ενεργοποιηθώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι με τους ΑΝΕΛ. Τον Αντώνη Σαμαρά τον γνωρίζω από το ’82, έχω κατέβει στην Καλαμάτα για να του κάνω προεκλογική εκστρατεία, το ’93 έζησα τα διαπλεκόμενα συμφέροντα με τα οποία συνεργάστηκε ο Σαμαράς για να ανατρέψει την κυβέρνηση της ΝΔ. Τον έζησα το ’10 που ενώ είχε τη δυνατότητα να ανατρέψει τον Γιώργο Παπανδρέου και να γλιτώσει τη χώρα από το ΔΝΤ επέλεξε να συμμαχήσει με το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως από αντιμνημονιακό κόμμα τη ΝΔ να την κάνει το πλέον μνημονιακό έχοντας νομιμοποιήσει το ΠΑΣΟΚ και τις πράξεις του Παπανδρέου».

«Άρα ισχύει η δέσμευση της ενεργοποίησης στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς;» ήταν η επόμενη ερώτηση, με τον Πάνο Καμμένο να απαντά: «Αυτό θα το δούμε. Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς λειτουργεί πάντα με τον ίδιο σκοπό και με τον ίδιο ρόλο δηλαδή να εκβιάσει την κατάσταση προκειμένου να πάρει είτε την προεδρία της Δημοκρατίας είτε να πάρει κάποια υπουργεία, αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουμε να ισχύσει. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω ο σκοπός του είναι, βλέποντας ότι μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές για τη ΝΔ, να δημιουργήσει έναν χώρο που θα εκβιάσει να δώσει την πλειοψηφία για να μπορέσει να εισπράξει αυτά που θέλει».

«Δηλαδή μπορεί να πάει και με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη;», ερωτήθηκε, λέγοντας πως «ο Σαμαράς είναι ικανός να πάει με τους πάντες, εδώ πήγε με το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι αν η ΝΔ θα δεχτεί πίσω τον Σαμαρά όπως έγινε στο παρελθόν και το πλήρωσε. Το πληρώνει και τώρα. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν πρόκειται ο κόσμος ξανά να πέσει θύμα του κ. Σαμαρά».

Μιλώντας για πιθανό κόμμα Τσίπρα και ενδεχόμενη συμμετοχή του σε αυτό, τόνισε πως «η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κέντρο, σε πυλώνα σταθερότητας μεταξύ Ισραήλ-ΗΠΑ-Αιγύπτου. Το δίλημμα θα είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε στο Ουκρανικό: Θα παραμείνουμε στη διαλυμένη Ευρώπη, που δεν τη λαμβάνει κανείς υπ’ όψιν ή στο άρμα των ΗΠΑ και της Μεσογείου;». Σημείωσε πως δεν υπάρχει ανάγκη να επιστρέψουν όλοι οι παλιοί πίσω. Το ερώτημα είναι ποια μέρη θα λαμβάνουν την απόφαση να μην ακολουθούν το διευθυντήριο των Βρυξελλών. Ακόμη, είπε πως και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν «ευρωπαϊστές» και «ατλαντιστές», επαινώντας τους δεύτερους και αναφερόμενος σε υπουργούς όπως τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Νίκο Δένδια, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ενώ για τον Κωστή Χατζηδάκη, σημείωσε πως δέχεται «εντολές» από τις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, ο Πάνος Καμμένος σημείωσε ότι οι συσχετισμοί θα διαμορφωθούν σε δεύτερες εκλογές. Εξαπέλυσε «πυρά» για το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως το «πατριωτικό ΠΑΣΟΚ» δεν υπάρχει και σημειώνοντας πως δημιουργείται χώρος για κάτι καινούριο στον χώρο της Αριστεράς, όπως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για τον Τσίπρα, δε, σημείωσε πως έχει έντιμη σχέση, κάνοντας λόγο για επιλογές που συνεχίζονται από τότε, όπως τη στροφή στις ΗΠΑ, τη συμμαχία με το Ισραήλ κ.α., δηλώνοντας πως δεν υπήρξε άλλη διαφωνία, πλην των Πρεσπών.

Στην κατηγορία Κασσελάκη πως ο Τσίπρας είναι «ομοφοβικός», ανέφερε πως δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Πάνος Καμμένος σημείωσε πως άσκησε βέτο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο Αλέξης Τσίπρας πλέον αναγνωρίζεται από τους Ευρωπαίους ηγέτες, τόνισε ο κ. Καμμένος.

