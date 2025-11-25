Κορκίδης:-Η-Ελευσίνα-θα-λειτουργήσει-συμπληρωματικά-και-όχι-ανταγωνιστικά-στο-Λιμάνι-του-Πειραιά

«Πρόκειται για ένα project με έντονη οικονομική, τεχνολογική και γεωπολιτική διάσταση, το οποίο δημιουργεί ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τη ναυπηγοεπισκευή, τα logistics και την ενεργειακή αλυσίδα της χώρας», δήλωσε.

Οι επενδύσεις στα Ναυπηγεία του Κόλπου της Ελευσίνας εξελίσσονται σε έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς στον ελληνικό βιομηχανικό χώρο. Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής σχετικά με το επενδυτικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τον κόλπο της Ελευσίνας.

Ο κ. Κορκίδης είπε, ακόμη, τα εξής:

Πρόκειται για ένα project με έντονη οικονομική, τεχνολογική και γεωπολιτική διάσταση, το οποίο – πέρα από τη διάσωση ενός ιστορικού βιομηχανικού πυλώνα – δημιουργεί ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τη ναυπηγοεπισκευή, τα logistics και την ενεργειακή αλυσίδα της χώρας. Στον πυρήνα της επένδυσης δημιουργείται ένα σύγχρονο, κερδοφόρο και εξωστρεφές ναυπηγικό hub, με προδιαγραφές διεθνών standards. Η επένδυση συνδυάζει χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και προώθηση μακροχρόνιων συμφωνιών κατασκευής και υποστήριξης πλοίων, τόσο εμπορικών όσο και σε δεύτερο χρόνο πιθανών αμυντικών προγραμμάτων.

Σε καθαρά επιχειρηματικό επίπεδο, η Ελευσίνα μετατρέπεται σε πλατφόρμα προστιθέμενης αξίας. Τα αναβαθμισμένα ναυπηγεία μπορούν να υποστηρίξουν υψηλής έντασης τεχνικές εργασίες, μεγάλες δεξαμενές επισκευών και ένα πλήρες οικοσύστημα υποκατασκευαστών. Αυτό σημαίνει αύξηση παραγωγικότητας, καλύτερη αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων (dry docks, heavy machinery) και υψηλότερες αποδόσεις κεφαλαίου (ROI) σε σχέση με το παρελθόν.

Σημαντική διάσταση αποτελεί και η σύνδεση με την ελληνική και διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Η Ελευσίνα βρίσκεται σε στρατηγική θέση σε σχέση με τον Πειραιά, τις ενεργειακές υποδομές της Δυτικής Αττικής και τα δίκτυα logistics που αναπτύσσονται στο Θριάσιο. Παράλληλα, η επένδυση ανοίγει το δρόμο για νέα έσοδα από υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, όπως retrofit πράσινων τεχνολογιών, μετασκευές LNG/LPG, έργα ενεργειακής υποδομής και υπηρεσίες υποστήριξης στόλων. Η Ελλάδα αποκτά έτσι έναν πρόσθετο βιομηχανικό κόμβο που μπορεί να ανταγωνιστεί ευρωπαϊκά και γειτονικά ναυπηγεία.

Σε επίπεδο αγοράς εργασίας, η επένδυση δημιουργεί έναν κύκλο ζήτησης για μηχανικούς, τεχνικούς, ηλεκτροσυγκολλητές, ειδικούς περιβάλλοντος και στελέχη logistics, με άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που ενισχύουν την τοπική οικονομία.

Τελικά, η επενδυτική παρέμβαση στην Ελευσίνα δεν είναι μια μεμονωμένη χρηματοδότηση. Είναι ένα ολιστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέει τη ναυπηγική βιομηχανία, την ενεργειακή αγορά και τα ελληνικά logistics. Η Ελλάδα κερδίζει μια αναβαθμισμένη βιομηχανική βάση και η Ελευσίνα αξιοποείται στον διεθνή χάρτη.

Αναφορικά με την ανησυχία της κινεζικής πρεσβείας για το λιμάνι του Πειραιά θεωρώ πως είναι υπερβολική, αφού σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης το ελληνικό κράτος ήταν πολύ γενναιόδωρο με τους επενδυτές και μάλιστα τήρησε απαρέγκλιτα τη συμφωνία. Επίσης εκτίμησε το γεγονός πως εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον σε μια περίοδο που η χώρα μας περνούσε μια μεγάλη οικονομική κρίση, που τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Άρα δεν υπάρχει θέμα με την επιτυχημένη και κερδοφόρα επένδυση της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, αφού η Ελευσίνα δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά. Άλλωστε άλλα εμπορεύματα και λιμενικές υπηρεσίες διαχειρίζεται ο Πειραιάς με ετήσια έσοδα 235 εκ. ευρώ και άλλα η Ελευσίνα με έσοδα μόλις 5 εκ. ευρώ. Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να αξιοποιηθούν οι οικονομικές δυνατότητες της Ελευσίνας για λιμενικές, μεταφορικές, διαμετακομιστικές και ενεργειακές δραστηριότητες.

Με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, πιστεύω πως γίνεται πράξη μια εθνική στρατηγική προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, της τοπικής κοινωνίας, των εργαζομένων και της ανάπτυξης της χώρας μας. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το εθνικό μας συμφέρον με επενδύσεις προστιθέμενης αξίας, που ταυτόχρονα θα ενισχύσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Απόδειξη είναι πως μέσα σε τρία χρόνια οι επενδύσεις στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν νέα δεδομένα με χιλιάδες θέσεις εργασίας και δίνοντας νέα προοπτική στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Το να αξιοποιηθεί περαιτέρω η περιοχή του Κόλπου της Ελευσίνας, των ναυπηγείων και του Θριάσιου, μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει στην πατρίδα μας.