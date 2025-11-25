Κρυπτονομίσματα:-Στο-1-δισ.-δολάρια-η-χασούρα-της-οικογένειας-Τραμπ-από-τις-διακυμάνσεις-στην-αγορά

Σε μια επώδυνη περίοδο βρίσκεται η αγορά των κρυπτονομισμάτων που το τελευταίο διάστημα έχει καταγράψει απώλειες πάνω από 1 τρισ. δολάρια, με φόντο τις ανησυχίες των επενδυτών για ένα ευρύτερο «ρίσκο».

Οι επιδόσεις της αγοράς των crypto έχουν επιφέρει σημαντικό πλήγμα στον πλούτο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της οικογένειάς του, με τις «ζημιές» να υπολογίζονται στο 1 δισ. δολάρια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του -, η περιουσία της οικογένειας Τραμπ έχει μειωθεί από 7,7 δισ. δολάρια στις αρχές Σεπτεμβρίου σε 6,7 δισ. δολάρια, με τις απώλειες να τροφοδοτούνται από την κατάρρευση των τιμών των κρυπτονομισμάτων. ‘

Υστερα από μήνες απογείωσης και αλλεπάλληλων ιστορικών ρεκόρ, το bitcoin βιώνει έναν άκρως επώδυνο Νοέμβριο καθώς έχει βυθιστεί άνω του 30% από τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο συνεισέφερε στο ράλι της αγοράς πριν από ένα χρόνο, με το bitcoin και άλλα tokens να εκτοξεύονται σε επίπεδα ρεκόρ τους μήνες μετά τις αμερικανικές εκλογές. Ένα χρόνο αργότερα όμως τα πράγματα φαίνονται πολύ διαφορετικά.

Εν τω μεταξύ, το memecoin του Τραμπ, που κυκλοφόρησε λίγο πριν την ορκωμοσία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει χάσει περισσότερο από το 90% της αξίας του από τότε που έφτασε στο υψηλότερη επίπεδό του (στα 75,35 δολάρια) στις 19 Ιανουαρίου. Τη Δευτέρα διαπραγματευόταν στα 6,25 δολάρια.

Δεν είναι πάντως μόνο τα ίδια τα tokens που επηρεάζουν την περιουσία της οικογένειας Τραμπ. Η American Bitcoin, εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζεται από τους γιους του Τραμπ, ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στον Nasdaq στις 3 Σεπτεμβρίου. Έκτοτε οι μετοχές της έχουν καταρρεύσει κατά 30%.

Η Trump Media & Technology Group δέχεται επίσης πιέσεις. Οι μετοχές της εταιρείας μέσων ενημέρωσης του Αμερικανού προέδρου, η οποία ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει μια στρατηγική για τα κρυπτονομίσματα νωρίτερα φέτος, έχουν υποχωρήσει κατά 30% τον τελευταίο μήνα. Η μετοχή βρίσκεται κοντά σε ιστορικό χαμηλό, με πτώση 70% το 2025.

Με πληροφορίες από Business Insider