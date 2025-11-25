«Κόκκινο-πανί»-για-το-ΠΑΣΟΚ-οι-αναφορές-Τσίπρα-στη-Φώφη-Γεννηματά

Της Δεσποινας Βλεπάκη

H Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα έφερε ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ, με τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για διερεύνηση συνεργασίας σε τηλεφωνική συνομιλία με τη Φώφη Γεννηματά να διαψεύδονται από τον Μανώλη Όθωνα, τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου της αείμνηστης Γεννηματά και εκ των στενότερων συνεργατών της.

«Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μανώλης Όθωνας σε ανάρτηση του στο Facebook.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φημολογία για αναφορές στο ΠΑΣΟΚ της Φώφης είχαν εδώ και μέρες φτάσει στα αυτιά στελεχών της παλιάς φουρνιάς του ΠΑΣΟΚ και στενοί συνεργάτες που έζησαν από κοντά τον αγώνα της Φώφης Γεννηματά να κρατήσει όρθιο το κόμμα, είχαν αποφασίσει ότι αν προκληθούν με ψέματα και όπως αναφέρουν παραχάραξη της ιστορίας, τότε δεν είχαν άλλο δρόμο παρά να απαντήσουν. Καθόλου τυχαίο δεν ήταν άλλωστε και το σχόλιο του Παύλου Χρηστίδη, εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ επί Γεννηματά, που κληθείς να σχολιάσει την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να επανατοποθετήσει την πραγματικότητα:

«Είναι δικαίωμα του κάθε πολιτικού προσώπου και κρίνεται από αυτό να καταγράφει αυτά τα οποία ο ίδιος εκτιμά γύρω από τη δικιά του πορεία.

Υπάρχει μια αλήθεια υπάρχει μια πραγματικότητα και αυτή την αλήθεια και την πραγματικότητα οφείλουμε όλοι μας, ειδικά όσοι από μας τη ζήσαμε και τη βιώσαμε εκείνη την περίοδο, να την υπερασπιστούμε, το λέω αυτό και για τις αναφορές στη Φώφη Γεννηματά και γύρω από τις σχέσεις που είχε εκείνη η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το ΠΑΣΟΚ για αρκετά χρόνια…

O κύριος Τσίπρας προσπαθεί να επανατοποθετήσει μια πραγματικότητά γύρω από αυτά τα οποία έζησε η χώρα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα…» τόνισε στην ΕΡΤ ο Παύλος Χρηστίδης.

Ένα ακόμα σημείο που αποτελεί «κόκκινο πανί» για την πράσινη παράταξη είναι η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, που στην αφήγηση του παρουσιάζει την τότε Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αρχικά να μην είναι αρνητική και μετά να αλλάζει γνώμη.

«…Το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια… Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια.» τόνισε ο Μανώλης Όθωνας στο Facebook.

Αλλά στελέχη που βίωσαν από κοντά τη συγκεκριμένη περίοδο σημειώνουν ότι η αλλαγή εκλογικού νόμου ήταν μια συζήτηση που έγινε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, διαμηνύουν ωστόσο ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια συζήτηση με την πλευρά Τσίπρα.

Τα σκωπτικά σχόλια για το βιβλίο αλλά και τη θητεία του Αλέξη Τσίπρα είχαν την τιμητική τους από τα στελέχη της πράσινης παράταξης με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο να κάνει λόγο για πολιτικό θρίλερ.

«Αν είναι η ερώτηση για τη λογοτεχνική αξία ενός πολιτικού θρίλερ έπρεπε να το κάνουμε σε άλλη εκπομπή αυτή τη συζήτηση», σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, με τον Παναγιώτη Δουδωνή να ρίχνει τα καρφιά του για την τιμή του βιβλίου, συνδυάζοντας το σχόλιο με την εποχή των capital control.

«Με τα 60 ευρώ που μπορούσες να βγάλεις από τις τράπεζες τότε που τις έκλεισε ο κ. Τσίπρας για να μας φέρει μετά το τρίτο μνημόνιο, μπορούσες να αγοράσεις δύο», σημείωσε ο βουλευτής επικρατείας στον ΣΚΑΪ.

