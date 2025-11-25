Μαρινάκης-για-Τσίπρα:-Η-συγγνώμη-απαιτεί-στοιχεία-χαρακτήρα-που-μάλλον-δεν-έχει,-δεν-υπάρχει-ούτε-μία-σε-πάνω-από-700-σελίδες

«Η συγγνώμη απαιτεί στοιχεία χαρακτήρα που μάλλον δεν έχει», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση που δέχτηκε αναφορικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τις αναφορές που έκανε για τη σύζυγο του πρωθυπουργού. Σημείωσε επίσης ότι σε ολόκληρο το βιβλίο ο πρώην πρωθυπουργός δεν αναφέρει ούτε μία συγγνώμη.

«Η συγγνώμη απαιτεί κάποια στοιχεία χαρακτήρα που δεν ξέρω αν υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι ανατριχιαστικό να παραδέχεται κάποιος τόσο κυνικά ότι επέλεξε να βάλει απέναντι του μια οικογένεια, επειδή ετύγχανε να είναι η οικογένεια του πολιτικού του αντιπάλου. Τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής τα εισπράττει πλέον ο κ. Τσίπρας, με μια σειρά από εξελίξεις και κάποιους ανθρώπους που τώρα δεν είναι φίλοι του και συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλιστα τόνισε ότι «δεν είναι αστείο». Ειδικότερα είπε: «Δεν είναι αστείο γιατί οι πολίτες που υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε, οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές, δεν γελάμε. Η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαν 120 αχρείαστα δις δεν γελάνε. δεν ειναι αστείο οι πολίτες δεν γελάνε, οι συνταξιούχοι που στήθηκαν στις ουρές δεν γελάνε, όσοι βίωσαν τις τραγωδίες όπως οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι, δεν γελάνε καθόλου».

«Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία, δεν υπάρχει μία συγγνώμη σε πάνω από 700 λέξεις», σχολίασε επίσης ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και αυτό πέφτει στα βράχια- και αυτό είναι μια χώρα- δεν είναι τόσο έντιμο να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο άλλο πλήρωμα, στους μούτσους κι εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών».

«Το βιβλίο δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά, στον Χάρι Πότερ η εκπαίδευση στο Χόγκουαρτς ήταν δωρεάν, εμάς η εκπαίδευση μας κόστισε τουλάχιστον 120 δισ. ευρώ», ανέφερε στη συνέχεια.

Ολόκληρη η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο:

