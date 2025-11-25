Με-ανοδικές-τάσεις-έκλεισε-η-wall-street

Aκόμη μία θετική συνεδρίαση ήταν η σημερινή για τη Wall Street, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed σε συνδυασμό με την πορεία των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε 664,18 μονάδες ή 1,43%, κλείνοντας στις 47.112,45 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,91% και έκλεισε στις 6.765,88 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 0,67% για να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στις 23.025,59 μονάδες.

Η Wall Street ακολούθησε το γνωστό μοτίβο της αναστροφής σε σχέση με τις απώλειες που καταγράφηκαν νωρίτερα στη διάρκεια της συνεδρίασης. Στα χαμηλά της συνεδρίασης, ο S&P 500 υποχωρούσε περίπου 0,7%, ενώ ο Dow και ο Nasdaq είχαν καταγράψει πτώση άνω των 100 μονάδων (0,2%) και άνω του 1%, αντίστοιχα.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν κάθε εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει την επερχόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed. Οι αγορές τιμολογούν πιθανότητα περίπου 83% για μια μείωση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Δεκέμβριο.

Οι προσδοκίες ενισχύθηκαν μετά από δημοσίευμα του - ότι ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, θεωρείται το φαβορί για τη θέση του επόμενου προέδρου της Fed. Ο Χάσετ θεωρείται από τις αγορές ο κατάλληλος άνθρωπος που πιθανότατα θα μπορούσε να πιέσει την κεντρική τράπεζα προς ένα καθεστώς χαμηλότερων επιτοκίων, όπως επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» ο Τραμπ να «κάνει μια ανακοίνωση πριν από τα Χριστούγεννα».

Η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά τις δηλώσεις του διοικητή της περιφερειακής κεντρικής τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, την Παρασκευή, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει περιθώριο για μείωση των επιτοκίων «στο άμεσο μέλλον».

«Πριν από την Παρασκευή, είχαμε πιθανότητα 40% για μείωση επιτοκίων από τη Fed. Τώρα έχουμε 80%. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια μεταβλητότητα στις προσδοκίες για μια κίνηση της Fed μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Η αγορά είναι υπερ-εστιασμένη σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Ρον Αλμπάχαρι, επικεφαλής επενδύσεων της LNW. «Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, αλλά φαίνεται πως η αφήγηση κινείται προς μια μείωση επιτοκίων στις 10 Δεκεμβρίου, κάτι που θα υποστηρίξει ένα ράλι “Άγιου Βασίλη”».

Η Alphabet ήταν από τους νικητές της συνεδρίασης, κλείνοντας με άνοδο 1,5% και σε νέα ιστορικά υψηλά, έπειτα από δημοσίευμα του The Information ότι η Meta Platforms εξετάζει το ενδεχόμενο να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Google.

«Καθώς το κόστος υπολογιστικής ισχύος μειώνεται, θα αυξηθεί η κατανάλωση; Ναι, πιθανότατα θα αυξηθεί η κατανάλωση και η ζήτηση. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, νομίζω, με τη Meta να αγοράζει τσιπ από την Google», είπε ο Αλμπάχαρι στο CNBC. «Πιστεύω ότι αυτό είναι θετικό για τον ευρύτερο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης».

Ωστόσο, με τη μετοχή της Nvidia να υποχωρεί σχεδόν 3% μετά την παραπάνω είδηση, οι επενδυτές φαίνεται να το ερμηνεύουν ως ένδειξη ότι η κυριαρχία της εταιρείας στα τσιπ AI ίσως απειλείται.

«Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι οι δευτερογενείς επιπτώσεις στους μεγαλύτερους παίκτες, όπως η Microsoft και η Amazon», πρόσθεσε ο Αλμπάχαρι. «Μήπως βρισκόμαστε σε μια στιγμή που μπορεί να υπάρξει αλλαγή ηγεσίας από την Nvidia;»

Η Alphabet είχε ήδη ενισχυθεί πάνω από 6% τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Nasdaq παρουσίασε τη καλύτερη συνεδρίασή του από τα μέσα Μαΐου. Οι επενδυτές έχουν στραφεί δυναμικά στη μετοχή, καθώς και στη Broadcom, λόγω των εφαρμογών τους σε υψηλών επιδόσεων τσιπ.

Παρότι οι μετοχές έχουν ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους της προηγούμενης εβδομάδας, οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street εξακολουθούν να οδεύουν προς μηνιαίες απώλειες το Νοέμβριο, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις αποτιμήσεις στον τεχνολογικό χώρο. Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περίπου 1% το Νοέμβριο, ο Nasdaq έχει μειωθεί περίπου 3% και ο Dow έχει απωλέσει περίπου 1% μέχρι στιγμής μέσα στον μήνα.