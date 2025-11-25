Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, November 25
    Μητσοτάκης:-Σε-εκδήλωση-του-υπουργείου-Τουρισμού,-στο-Μουσείο-της-Ακρόπολης,-την-Τετάρτη
    Μητσοτάκης: Σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού, στο Μουσείο της Ακρόπολης, την Τετάρτη

    Μητσοτάκης: Σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού, στο Μουσείο της Ακρόπολης, την Τετάρτη

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 10.15 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της ημερίδας «Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος», στο Ζάππειο Μέγαρο.

    Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

    Στις 16.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com