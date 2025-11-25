Μικρή-άνοδος-για-τις-ευρωαγορές-με-το-βλέμμα-στη-fed-και-τον-ειρηνευτικό-διάλογο-για-την-Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανοίγουν ελαφρώς ανοδικά την Τρίτη (25/11), καθώς οι περιφερειακές αγορές ακολούθησαν την ανάκαμψη της Wall Street στην αρχή της εβδομάδας.

Χθες (24/11), η τεχνητή νοημοσύνη με οδηγό την Alphabet ώθησε σε ανάκαμψη την Wallstreet, εκτοξεύοντας το δείκτη Nasdaq.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,12%, με τους περισσότερους κλάδους και τα κύρια χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE καταγράφει άνοδο 0,25% στις 9,558.52 μονάδες, ενώ ανάλογα αυξητική πορεία ακολουθεί και ο γαλλικός CAC κατά 0,25% στις 7,979.89 μονάδες. Ο γερμανικός DAX σημειώνει επίσης μικρή άνοδο 0,08% στις 23,272.64 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός MIB παρουσιάζεται σταθερός κινούμενος σε θετικό έδαφος κατά 0,04% στις 42,317.00 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει μικρές απώλειες 0,08% στις 15,982.52, με τον πορτογαλικό δείκτη PSI να μειώνεται επίσης κατά 0,05% στις 8,048.54 μονάδες.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν την άνοδο που σημείωσαν οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες τη Δευτέρα, ενισχυμένοι από τη δυναμική του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τις νέες ελπίδες για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Σημειώνεται ότι οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν οποιαδήποτε είδηση μπορεί να επηρεάσει την επερχόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed. Οι αγορές τιμολογούν πλέον σε ποσοστό άνω του 80% μια μείωση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η πιθανότητα έχει αυξηθεί από τότε που ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την προηγούμενη Παρασκευή ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση των επιτοκίων «στο άμεσο μέλλον». Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντέιλι, δήλωσε τη Δευτέρα στη Wall Street Journal ότι στηρίζει μια μείωση των επιτοκίων λόγω ανησυχιών για την αγορά εργασίας.

Κινήσεις μετοχών

Στα εταιρικά νέα, η ολλανδική τράπεζα ABN Amro ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα περικόψει 5.200 θέσεις εργασίας έως το 2028, καθώς επιδιώκει να απλοποιήσει τις δραστηριότητές της και να μειώσει το κόστος. Η τράπεζα ανέφερε επίσης στην ενημέρωση πριν από την Ημέρα Κεφαλαιαγοράς ότι έχει συμφωνήσει να πουλήσει τη θυγατρική προσωπικών δανείων Alfam στη Rabobank. Οι μετοχές της ABN Amro διαπραγματεύονταν τελευταία 3,7% υψηλότερα.

Παράλληλα, η βρετανική οικονομική αεροπορική εταιρεία easyJet ανακοίνωσε αποτελέσματα λειτουργικού κέρδους καλύτερα των αναμενόμενων για το οικονομικό της έτος, το οποίο ολοκληρώθηκε την Τρίτη. Οι μετοχές της εταιρείας κινούνταν 0,3% υψηλότερα κατά τις πρωινές συναλλαγές.

Από την άλλη, οι περιφερειακές αμυντικές μετοχές έχουν παρουσιάσει μεταβλητότητα την τελευταία εβδομάδα, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις πιέσεις για πρόοδο σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Ο κλάδος σημείωσε μέτρια ανάκαμψη την Τρίτη, μετά από δύο συνεχόμενες συνεδρίες έντονων απωλειών. Οι αμυντικές μετοχές με τις μεγαλύτερες ανόδους νωρίς το πρωί περιλάμβαναν τη γερμανική Renk, με άνοδο 5,2%, και τη Rheinmetall, με άνοδο 2%.

Τη Δευτέρα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίασαν για να συζητήσουν το 28-σημείων ειρηνευτικό σχέδιο που είχε αρχικά συνταχθεί από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας ή της υπόλοιπης Ευρώπης. Σύμφωνα με το προκαταρκτικό σχέδιο, η Ουκρανία θα έπρεπε να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στη Ρωσία – συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης εδαφών που κατέλαβαν μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή, καθώς και της μείωσης των στρατιωτικών της δυνάμεων – προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σε δήλωση μετά τη συνεδρίαση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η Ευρώπη έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ουκρανίας.

«Αυτές είναι οι βασικές μας ευρωπαϊκές αρχές για το μέλλον: η εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνουν σεβαστές», είπε. «Μόνο η Ουκρανία, ως κυρίαρχη χώρα, μπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις της· η επιλογή του μέλλοντός της βρίσκεται στα δικά της χέρια».

Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ της λεγόμενης Συνασπισμού των Προθύμων θα συνεχιστούν την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζονται επίσης για τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό της Τετάρτης, με μια σειρά αυξήσεων φόρων να αναμένονται από την Βρετανίδα Υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.