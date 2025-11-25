Νέο-στεγαστικό-πρόγραμμα:-Πώς-έρχονται-στην-αγορά-παλιά-και-κλειστά-σπίτια

Στο άνοιγμα των κλειστών ακινήτων που έχουν τόσο ιδιώτες όσο τράπεζες αλλά και στην «αναβάθμιση» παλαιών σπιτιών που ιδιοκατοικούνται στοχεύει το νέο «ενισχυμένο» στεγαστικό πρόγραμμα που σχεδιάζει η Κυβέρνηση, κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ανακοινωθεί πριν το τέλος του έτους.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα δίνει έμφαση κυρίως στην ανακαίνιση κατοικιών και λιγότερο στην ενεργειακή αναβάθμιση τους.

«Γίνεται δύσκολη διαπραγμάτευση που αν όπως σχεδιάζουμε κλείσει στο τέλος του έτους, η έναρξη χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων αναμένεται τον Μάρτιο του 2026. Ποτέ ξανά ευρωπαϊκοί πόροι δεν έχουν στηρίξει ανακαίνιση, είναι το πρώτο σχετικό πρόγραμμα στην Ευρώπη» επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας χθες στο Ertnews.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος:

· Η μερική ενεργειακή αναβάθμιση (20%-30%) και ανακαίνιση (70%-80%) του ακινήτου.

· Θα δίνει έμφαση σε παλαιότερα ακίνητα, πιθανότατα όσα έχουν κατασκευαστεί τη δεκαετία του ’90 ή και αρκετά παλαιότερα.

· Θα υπάρχει όριο ως προς τα τετραγωνικά του ακινήτου. Τα 120 τ.μ. αποτελεί ένα όριο πιο κοντά στην πραγματικότητα καθώς διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων ενώ θέτει εκτός πολυτελείς κατοικίες.

· Θα προβλέπεται επιδότηση ανά τ.μ., πιθανόν έως 300 ευρώ/τ.μ. η οποία φαίνεται ότι θα είναι υψηλότερη για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, πιθανόν άνω του 80%, όπως επίσης και για τα ακίνητα που βρίσκονται στην περιφέρεια, π.χ ορεινές και νησιωτικές περιοχές. «Κοιτάξτε ένα σπίτι 50 τ.μ. θα λάβει περίπου 15.000 ευρώ, ας τα πούμε έτσι…Με 15 χιλιάδες ένα σπίτι των 50τμ μπορεί να αλλάξει την κουζίνα, το μπάνιο, τα πλακάκια, κάποια υδραυλικά, υπάρχουν κάποιες βασικές εργασίες μπορούν να γίνουν και μπορεί να βάλει και ένα ηλιακό θερμοσίφωνα» δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι πιο διευρυμένα σε σχέση με τα κριτήρια για το «Σπίτι μου 2» ώστε να είναι αυξημένη και η περίμετρος εφαρμογής.

Δεν θα υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια

Για τα κλειστά ακίνητα, το πρόγραμμα επιδιώκει να τα καταστήσει ξανά κατοικήσιμα είτε για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες είτε για μακροχρόνια μίσθωση ενισχύοντας την προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση. Για τα ανοιχτά ακίνητα, η δράση στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, ώστε να παραμείνουν λειτουργικές και ενεργειακά βελτιωμένες για πολλά χρόνια ακόμη.

O προϋπολογισμός του συγκεκριμένου προγράμματος εκτιμάται ότι, σε πρώτη φάση, θα πλησιάζει τα 500 εκατ. ευρώ.