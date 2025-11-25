«Ξεθυμαίνει» το γαλλικό κρασί- Ξεριζώνουν τα αμπέλια

Η Γαλλία, από τους κορυφαίους παραγωγούς κρασιού στον κόσμο, θα διαθέσει 130 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν οι αγρότες να ξεριζώσουν ακόμη περισσότερα αμπέλια, σε έναν τομέα που έχει πληγεί σοβαρά από την κλιματική αλλαγή, την αδύναμη παγκόσμια ζήτηση και τους εμπορικούς πολέμους.

Η κυβέρνηση διαθέτει τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση ενός νέου μόνιμου σχεδίου εκρίζωσης αμπελιών, όπως δήλωσε η υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ σε σχετική ανακοίνωση. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την παράταση των διαρθρωτικών δανείων έως το τέλος του 2026 και τη μείωση ορισμένων κοινωνικών επιβαρύνσεων.

Υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την παραγωγή κρασιού

Η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού μειώνεται, καθώς οι μεταβαλλόμενες συνήθειες κατανάλωσης, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και οι δασμολογικοί πόλεμοι πλήττουν τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο. Η Γαλλία υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την παραγωγή κρασιού φέτος κάτω από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 2024, μετά τις καύσωνες και τις πυρκαγιές που έπληξαν τους αμπελώνες.

Η Ζενεβάρ ζήτησε επίσης από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, να κινητοποιήσει τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για τη χρηματοδότηση της απόσταξης των πλεονασματικών αποθεμάτων που δεν μπορούν να πωληθούν, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αρωμάτων, απολυμαντικών τζελ και αιθανόλης.

Η κατανάλωση γαλλικού κόκκινου κρασιού έχει υποστεί πλήγμα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις περιόρισαν τις εξαγωγές προς τις μεγαλύτερες αγορές της, τις ΗΠΑ και την Κίνα, δήλωσε η υπουργός.

Η χώρα διαθέτει περίπου το 11% των αμπελώνων του κόσμου.