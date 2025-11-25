Οι νέοι δείκτες τιμών κατοικιών της ΤτΕ αποκαλύπτουν το πραγματικό βάθος της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα

Τα επίσημα στοιχεία για το γ΄ τρίμηνο του 2025 δείχνουν μια εικόνα που πλέον δεν κρύβεται με τίποτα: η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα βαθαίνει χρόνο με τον χρόνο, ενώ η άνοδος των τιμών κατοικιών έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας κατά πολύ την αύξηση των εισοδημάτων. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 7,7% — μια ακόμη ισχυρή άνοδος που έρχεται να προστεθεί στις αυξήσεις 9,1% του 2024 και 13,9% του 2023.

Η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Στην Αθήνα η αύξηση ήταν 6,6%, στη Θεσσαλονίκη 9,6%, ενώ στις άλλες μεγάλες πόλεις 8,9%. Την ίδια στιγμή, η διαφορά ανάμεσα στα νέα και τα παλαιά διαμερίσματα παραμένει έντονη: τα παλαιά ανέβηκαν 8,5%, τα νέα 6,6%. Πρόκειται για μια αγορά που συνεχίζει να κινείται ανοδικά, παρά την κόπωση της ζήτησης και το ακριβό κόστος δανεισμού.

Η δυναμική αυτή δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που βλέπουν την ιδιοκατοίκηση να απομακρύνεται και το ενοίκιο να γίνεται μια διαρκής απειλή για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η ωμή πραγματικότητα: οι τιμές των κατοικιών έχουν ξεφύγει

Η Ελλάδα βιώνει μια διαρκή ανοδική πορεία στην αγορά κατοικίας από το 2018 και μετά, όμως τα τελευταία τρία χρόνια η κατάσταση εξελίσσεται σε κοινωνικό πρόβλημα.

Το 2023 οι τιμές είχαν «πετάξει» με 13,9%. Το 2024 συνέχισαν στο 9,1%. Το 2025, με βάση τα προσωρινά στοιχεία, η αύξηση στο τρίτο τρίμηνο φτάνει το 7,7%. Ακόμη κι αν ο ρυθμός επιβραδύνεται, τα επίπεδα τιμών έχουν πλέον ενσωματώσει τρεις συνεχόμενες χρονιές εκρηκτικών αυξήσεων.

Και παρά τη συγκρατημένη άνοδο σε ορισμένες περιοχές, οι τιμές παραμένουν απρόσιτες για τη μεγάλη πλειονότητα των νέων.

Ο λόγος είναι απλός:

το εισόδημα δεν ακολουθεί.

Μετά από μια δεκαετία μισθολογικής στασιμότητας και μια περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών έχει φθαρεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι το «χάσμα» μεταξύ τιμών κατοικίας και εισοδημάτων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.

Η ζήτηση που δεν σταματά και η προσφορά που δεν αρκεί

Το ελληνικό στεγαστικό πρόβλημα δεν είναι μόνο ζήτημα τιμών, αλλά πρωτίστως ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Η ζήτηση παραμένει εξαιρετικά ισχυρή για πέντε βασικούς λόγους:

Επενδυτές που αναζητούν ασφαλή τοποθέτηση σε ακίνητα. Short-term rentals (Airbnb) που εξακολουθούν να κρατούν υψηλά τις αξίες στα κέντρα των πόλεων. Αλλαγή προτιμήσεων μετά την πανδημία, με περισσότερη ζήτηση για μεγαλύτερους χώρους. Περιορισμένο νέο στοκ, αφού η οικοδομική δραστηριότητα αυξάνεται με αργούς ρυθμούς και με υψηλό κόστος. Πρόσβαση κεφαλαίων από το εξωτερικό, είτε από Έλληνες του εξωτερικού είτε από αγορές που βλέπουν ευκαιρίες στην ελληνική αγορά.

Την ίδια στιγμή, η προσφορά δυσκολεύεται να καλύψει τη ζήτηση. Τα νέα ακίνητα εξακολουθούν να είναι λίγα, λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής, των καθυστερήσεων σε άδειες, των περιορισμένων διαθέσιμων οικοπέδων και της γενικής ασάφειας γύρω από το ρυθμιστικό πλαίσιο σε ορισμένες περιοχές.

Αυτό εντείνει τις πιέσεις στις τιμές των παλαιών διαμερισμάτων, τα οποία πλέον αποτελούν το «last resort» για όσους θέλουν να αγοράσουν.

Η Αθήνα δεν είναι μία: η εσωτερική γεωγραφία της κρίσης

Αν και ο επίσημος δείκτης δείχνει αύξηση 6,6% στην Αθήνα, η πραγματική εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη. Στην πράξη υπάρχουν τρεις… διαφορετικές πρωτεύουσες:

1. Η Αθήνα για εύπορους ξένους και Golden Visa.

Περιοχές όπως το κέντρο, η Ακρόπολη, το Κουκάκι, το Παγκράτι, ο Λυκαβηττός, το Κολωνάκι κινούνται σε τιμές που συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο. Τα ακίνητα εκεί λειτουργούν περισσότερο ως επενδυτικό προϊόν παρά ως κατοικία.

2. Η λαϊκή Αθήνα που χάνει τη μάχη με τα ενοίκια.

Περιοχές όπως τα Πατήσια, ο Άγιος Παντελεήμονας, μέρος της Κυψέλης και τα δυτικά προάστια σηκώνουν πλέον μεγάλο βάρος από την «έκρηξη» της ζήτησης. Πολλά ακίνητα ανακαινίζονται μόνο για ενοικιαστική εκμετάλλευση, ανεβάζοντας τεχνητά τις τιμές.

3. Τα νότια προάστια, όπου η αγορά λειτουργεί σαν «νησί» μέσα στην Αθήνα.

Η δυναμική τους είναι πλέον διεθνής: αγοραστές μεσαίου ή υψηλού εισοδήματος από το εξωτερικό, ναυτιλιακά στελέχη, golden visa, επενδυτικοί όμιλοι.

Αυτή η εσωτερική στρωματοποίηση της πόλης δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στη στέγη για τους νέους και τα μεσαία νοικοκυριά.

Θεσσαλονίκη: η νέα θερμή ζώνη της αγοράς

Η αύξηση 9,6% στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τυχαία. Η πόλη προσελκύει τα τελευταία χρόνια αυξανόμενο ενδιαφέρον επενδυτών, κυρίως λόγω:

της οικονομικής ανάπτυξης του κέντρου,

της ζήτησης για φοιτητική στέγη,

της μεταποίησης παλαιών κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση,

των νέων έργων υποδομής (μετρό, λιμάνι, τεχνολογικές επενδύσεις).

Η συνεχής άνοδος των τιμών όμως έχει αρχίσει να πιέζει ασφυκτικά τις μισθώσεις, με πολλές περιοχές να έχουν δει αυξήσεις άνω του 30% σε δύο χρόνια.

Παλαιά διαμερίσματα: η στρεβλή «λύση ανάγκης»

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο των νέων δεικτών είναι ότι τα παλαιά διαμερίσματα αυξήθηκαν κατά 8,5%, ξεπερνώντας τα νέα.

Αυτό δείχνει δύο πράγματα:

Η ζήτηση είναι τόσο υψηλή που απορροφά ακόμη και παλαιότερα ακίνητα χαμηλότερης ποιότητας. Οι επενδύσεις σε ανακαινίσεις έχουν εκτοξεύσει τις τιμές στα παλιά σπίτια, δημιουργώντας μια δευτερογενή αγορά με τεχνητά ανατιμημένες αξίες.

Το γεγονός ότι το 2024 τα παλαιά είχαν αυξηθεί κατά 8,3% και το 2023 κατά 14,5% αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί πλέον τη ραχοκοκαλιά της αγοράς.

Γιατί η κρίση διαχέεται παντού: κοινωνικές επιπτώσεις

Η συνεχής άνοδος των τιμών έχει αρχίσει να δημιουργεί μια βαθιά κοινωνική ανισορροπία.

• Οι νέοι αδυνατούν να φύγουν από το πατρικό σπίτι.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, το κόστος ενοικίασης ενός μικρού διαμερίσματος αντιστοιχεί πλέον στο 50% ή και 60% του μηνιαίου μισθού.

• Τα ζευγάρια δεν μπορούν να σχηματίσουν οικογένεια χωρίς οικονομική στήριξη.

Η ιδιοκατοίκηση – κάποτε δεδομένη – έχει γίνει πολυτέλεια.

• Οι μικρομεσαίοι εξαφανίζονται από τα αστικά κέντρα.

Εξωθούνται προς τα προάστια ή ακόμη και εκτός μεγάλης πόλης.

• Οι φοιτητές δυσκολεύονται να βρουν στέγη σε προσιτές τιμές.

Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρέθυμνο, οι τιμές έχουν αγγίξει επίπεδα αμερικανικών πανεπιστημιακών πόλεων.

• Οι άστεγοι αυξάνονται.

Όχι μόνο οι άποροι, αλλά και εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση.

Πρόκειται για μια δομική κρίση που χτυπά την κοινωνική συνοχή και διαλύει την έννοια της προσιτής κατοικίας.

Το βάρος του δανεισμού: υψηλά επιτόκια και χαμηλή πρόσβαση

Παρά τη σταθεροποίηση των επιτοκίων στην Ευρώπη, το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό για τα ελληνικά νοικοκυριά. Τα σημερινά στεγαστικά δάνεια είναι πολύ ακριβότερα από αυτά της δεκαετίας 2010–2020, ενώ οι τράπεζες διατηρούν αυστηρά κριτήρια, μειώνοντας τις εγκρίσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη κι αν κάποιος θέλει να αγοράσει, συχνά δεν μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.

Αυτό λειτουργεί ως επιπλέον «φρένο» στην πρόσβαση στη στέγη, την ώρα που οι τιμές ανεβαίνουν.

Χρειάζονται βαθιές λύσεις, όχι πυροσβεστικά μέτρα

Το ελληνικό στεγαστικό πρόβλημα δεν θα λυθεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις. Χρόνια τώρα, τα προγράμματα επιδότησης ενοικίου, επιδότησης δανείων ή φορολογικών κινήτρων απαντούν μόνο σε ένα μικρό κομμάτι της αγοράς και σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες.

Η λύση απαιτεί συντονισμένη στρατηγική που να περιλαμβάνει:

Μεγάλης κλίμακας κατασκευή προσιτών κατοικιών με δημόσιο ή μικτό μοντέλο. Πλαφόν στη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές όπου υπάρχει πίεση. Ειδικά φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που μισθώνουν σε σταθερές τιμές. Κανονιστικό πλαίσιο για τις ανακαινίσεις, ώστε να μην εκτοξεύονται τεχνητά οι τιμές. Προστασία των νέων ζευγαριών ώστε να αποκτούν πρόσβαση σε κατοικία χωρίς να δεσμεύουν το 60% του εισοδήματός τους. Αναπτυξιακά κίνητρα στις περιφέρειες, ώστε να υπάρξει πραγματική αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων.

Χωρίς τέτοιου είδους παρεμβάσεις, τα προβλήματα θα συνεχίσουν να διογκώνονται.

Το μέλλον της ελληνικής κατοικίας: μια προειδοποίηση που δεν πρέπει να αγνοηθεί

Τα στοιχεία του γ΄ τριμήνου 2025 δείχνουν ότι οι πιέσεις δεν θα εξαφανιστούν σύντομα. Η αύξηση των τιμών 7,7% σε περίοδο υψηλού κόστους δανεισμού και μειωμένης αγοραστικής δύναμης αποκαλύπτει μια αγορά που λειτουργεί αυτόνομα, αποκομμένη από την πραγματικότητα των πολιτών.

Και όταν μια αγορά κατοικίας δεν σχετίζεται πια με το μέσο εισόδημα αλλά μόνο με τα διαθέσιμα κεφάλαια, τότε η κρίση δεν είναι οικονομική — είναι κοινωνική.

Αν δεν υπάρξει συνολική στρατηγική, η ιδιοκατοίκηση θα γίνει είδος πολυτελείας, τα κέντρα των πόλεων θα μετατραπούν σε ζώνες αποκλειστικά για εύπορους και επενδυτές, ενώ οι νέοι θα αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς τους μέχρι τα 35 ή τα 40.

Το ελληνικό στεγαστικό πρόβλημα δεν είναι μια «παρενέργεια» της ανάπτυξης.

Είναι η μεγάλη δοκιμασία της επόμενης δεκαετίας.

Και όσο οι τιμές ανεβαίνουν με ρυθμούς 6%–10% κάθε χρόνο, η πίεση για μια πραγματική λύση δεν θα κάνει πίσω.