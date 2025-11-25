ΟΠΑΠ: Στα 361,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο – Αύξηση 6,3%

Τα καθαρά κέρδη το γ’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 127,9 εκατ. ευρώ (γ’ τρίμηνο 2024: 120,5 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 6,1% σε ετήσια βάση (ή κατά 2,9% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση).

Στα 361,3 εκατ. ευρω διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2025 του ΟΠΑΠ, αυξημένα κατά 6,3% σε ετήσια βάση (ή κατά 4,4% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση). Τα καθαρά κέρδη το γ’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 127,9 εκατ. ευρώ (γ’ τρίμηνο 2024: 120,5 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 6,1% σε ετήσια βάση (ή κατά 2,9% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση).

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2025 διαμορφώθηκαν στα 1,755,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,648,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 6,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης στην επίγεια δραστηριότητα (retail) και στο online. Τα GGR του γ’ τριμήνου 2025 ανήλθαν σε 602,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 6,6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της δυναμικής επίδοσης των αριθμολαχείων.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το εννεάμηνο 2025 αυξήθηκε κατά 6,9% σε ετήσια βάση στα 740,4 εκατ. ευρώ (εννεάμηνο 2024: 692,5 εκατ. ευρώ), ωθούμενο από την αύξηση των εσόδων και τα ισχυρά περιθώρια κέρδους. Το γ’ τρίμηνο 2025 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση στα 253,4 εκατ. ευρώ (γ’ τρίμηνο 2024: 241,9 εκατ.).

Τα λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2025 ανήλθαν σε 339,8 εκατ. έναντι 314,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 8,0% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά έξοδα του γ’ τριμήνου 2025 αυξήθηκαν κατά 10,9% σε ετήσια βάση στα 111,6 εκατ. ευρώ (γ’ τρίμηνο 2024: 100,6 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω αύξησης των μισθοδοτικών δαπανών, εξαιτίας της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, καθώς και της αύξησης των λοιπών λειτουργικών εξόδων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση στα 612,6 εκατ. ευρώ (εννεάμηνο 2024: 586,9 εκατ.) ή κατά 4,3% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2025 ανήλθαν σε 214,2 εκατ. (γ’ τρίμηνο 2024: 213,2 εκατ.), αυξημένα κατά 0,5% σε ετήσια βάση, ή κατά 1,2% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, λόγω των αυξημένων λειτουργικών εξόδων.

Καταγράφηκε ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό στα 167,2 εκατ. ευρώ, και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA στο 0,19x (0,23x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Ο κ. Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, δήλωσε: «Χτίζοντας στις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, ο ΟΠΑΠ πέτυχε δυνατά αποτελέσματα κατά το γ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας το ισχυρό αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Όπως και πέρσι, οι επιδόσεις του γ΄ τριμήνου επωφελήθηκαν από ένα σημαντικό τζακ ποτ στο ΤΖΟΚΕΡ. Το giga jackpot, που σημειώθηκε τον Αύγουστο, ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού, οδηγώντας σε αυξημένη κίνηση στο retail δίκτυο, ενισχυμένη επισκεψιμότητα στις online πλατφόρμες και μεγαλύτερη παικτική δραστηριότητα και στα δύο κανάλια.

Ταυτόχρονα, οι iGaming δραστηριότητες μας αναπτύχθηκαν για ένα ακόμη τρίμηνο, ενώ η iLottery πλατφόρμα μας εμπλουτίστηκε με δράσεις loyalty, που προσέφεραν gamified εμπειρίες με βάση τη θεματική της F1, κάθε Σαββατοκύριακο που διεξαγόταν Grand Prix.

Συνολικά, η αύξηση της κερδοφορίας συνδυάστηκε με υγιή περιθώρια κέρδους και ισχυρή ταμειακή θέση. Οι θετικές αυτές τάσεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα επιτύχουμε τις προβλέψεις μας για το οικονομικό έτος 2025, καθώς και τους ευρύτερους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους μας.

Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε για ένα δυναμικό κλείσιμο της χρονιάς και ανυπομονούμε για το 2026, στο οποίο θα δραστηριοποιηθούμε υπό τη νέα επωνυμία της Allwyn. Το γεγονός αυτό θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή ευκαιριών ανάπτυξης, καινοτομίας και κορυφαίων στο είδους τους εμπειριών διασκέδασης και gaming για τους πελάτες μας».