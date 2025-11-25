Παπασταύρου:-Απαιτείται-η-μέγιστη-εθνική-συναίνεση-για-τις-ενεργειακές-επενδύσεις-στους-υδρογονάνθρακες

«Σημαντικές συμφωνίες», με «εθνικό πρόσημο», που «απαιτούν την μέγιστη δυνατή εθνική συναίνεση» είναι οι συμφωνίες για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στη χώρα μας, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Σημαντικές συμφωνίες», με «εθνικό πρόσημο», που «απαιτούν την μέγιστη δυνατή εθνική συναίνεση» είναι οι συμφωνίες για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στη χώρα μας, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στο 2ο Thessaloniki Investment Forum.

«Γιατί έχουν να κάνουν (οι συμφωνίες) με το μέλλον του τόπου μας, ανεξαρτήτως πολιτικής, ή κομματικής τοποθέτησης» είπε ο υπουργός και συνέχισε: «’Αρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν την ευρύτερη δυνατή πολιτικο-οικονομική και κοινωνική στήριξη, γιατί μπορούν πραγματικά να αλλάξουν σε ένα μεγάλο βαθμό την εικόνα της χώρας μας. Και αυτό φυσικά σημαίνει ενεργειακή ασφάλεια, που είναι και γεωπολιτική ασφάλεια».

Σε ό,τι αφορά την κριτική της αντιπολίτευσης στο θέμα της σύμβασης που υπογράφηκε πρόσφατα στην Αθήνα για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο «Οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε:

«Όσον αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, θα περίμενα κάτι πολύ πιο γενναίο. Είναι μια μίζερη στάση, όσον αφορά την αντιμετώπιση, ειδικά όταν η σκυταλοδρομία αυτή για την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι μια σκυταλοδρομία που ξεκίνησε από το 2011, από τον Γιάννη Μανιάτη. Είχαμε την προκήρυξη των οικοπέδων από την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου και ένα στρατηγικό σχεδιασμό, εθνικό, ο οποίος έχει να κάνει με το μέλλον της χώρας μας. Ήρθε τώρα η αποφασιστικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον υλοποίησε. ‘Αρα θα περίμενα μια μεγαλύτερη αναγνώριση της σημασίας των συμφωνιών. Τώρα, όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί σηκώνω λίγο τα χέρια ψηλά, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει μια πολύ παραπλανητική προσπάθεια αντιμετώπισης των συμφωνιών. Κοιτάει λίγο προς τα πίσω, ενώ οι συμφωνίες μας πάνε μπροστά…. Η σύμβαση αυτή, είναι η σύμβαση που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ, το 2018. Η σύμβαση που μπήκε η ExxonMobil είναι η σύμβαση που έχει υπογράψει ο κ. Φάμελλος και ο Σταθάκης. Αυτή η σύμβαση».

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι «για πρώτη φορά η χώρα μας, σε 18 μήνες, δηλαδή, αρχές του 2027, θα έχει ερευνητική γεώτρηση» και εάν προκύψουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα «θα πάμε σε παραγωγή μέχρι το 2030».

Σε ό,τι αφορά τα αναμενόμενα έσοδα της χώρας μας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, τόνισε: «Υπάρχει φόρος εισοδήματος 20%, περιφερειακός φόρος 5%, υπάρχουν royalties, τα οποία είναι από 4% μέχρι 15%. Υπάρχουν σημαντικά χρηματικά ποσά που υπογράφονται, όταν γίνεται η υπογραφή της σύμβασης».

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε, ακόμη, ότι μόνο η μία ερευνητική γεώτρηση εκτιμάται σε κόστος μεταξύ 50-100 εκ. δολαρίων, ενώ εάν διαπιστωθεί ότι το κοίτασμα έχει εμπορική αξία, οι εγκαταστάσεις και οι εργασίες και η συνεπακόλουθη συνολική επένδυση μπορούν να φτάσουν, κατ’ εκτίμηση του αντιπροέδρου της ExxonMobil κ. J. Ardill, έως 5-10 δισ., ποσά που είναι δύσκολο να βρεθούν από εγχώριους πόρους και χωρίς επενδύσεις από τις μεγαλύτερες εισηγμένες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου, και πρόσθεσε:

«Άρα αν κάποιος πραγματικά θέλει η πατρίδα του να εκμεταλλευτεί τους υδρογονάθρακες που έχει, τότε πρέπει να καλωσορίσει και να ενισχύει αυτές τις συμφωνίες».

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι είναι η αφετηρία για τον κάθετο διάδρομο προς την Ευρώπη και πρόσθεσε:

«Μιλάμε για ένα διάδρομο ανάπτυξης και ευημερίας για μια περιοχή εφτά κρατών, εκατό εκατομμυρίων πολιτών. Είναι η ευκαιρία που είχαμε, ή μάλλον που χάσαμε με την οικονομική κρίση, τη διείσδυση που είχε η χώρα μας, μέσω της Βόρειας Ελλάδας, σε όλα τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη».

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι, πέρα από το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και άλλα ενεργειακά προϊόντα που έρχονται στα λιμάνια μας θα πρέπει να μετακινούνται πολύ γρήγορα οδικώς ή σιδηροδρομικώς σε όλες τις χώρες του κάθετου άξονα και πρόσθεσε: «Πρέπει η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα, όλη η Βόρεια Ελλάδα, να είναι η αφετηρία μιας νέας εθνικής στρατηγικής».

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι αναμένονται ανακοινώσεις αρχές Δεκεμβρίου από τον «πολύ επιτυχημένο» αρμόδιο Επίτροπο, τον κ. Τζιτζικώστα, για τις υποδομές και πιο συγκεκριμένα για τον άξονα Θεσσαλονίκη – Σόφια κατά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, ενώ, όπως είπε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ανακοινώσει πολύ σημαντικά έργα σύνδεσης, ταυτόχρονα με τις επαφές για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, στις οποίες θα συμμετάσχει και ο αμερικανικός παράγοντας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην παρουσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Θεσσαλονίκη, όπως αποτυπώνεται σε μια σειρά παρεμβάσεων που «αλλάζουν τον χωρικό και αναπτυξιακό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας», μέσα από το πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης». Σημείωσε ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπονούνται τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια «σε 32 δήμους, με συλλογική χρηματοδότηση περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ». Στάθηκε ιδιαίτερα στις αναπλάσεις του περιαστικού χώρου, σημειώνοντας την επίσκεψή του στην ανάπλαση του δάσους του δήμου Παύλου Μελά, «ένα περιαστικό δάσος αναψυχής περίπου 3.000 στρεμμάτων», αλλά και στο μητροπολιτικό πάρκο της περιοχής που «αναδεικνύει την ιστορική και περιβαλλοντική ταυτότητα της πόλης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στο προσεχές υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστεί πρόταση για τις πολεοδομίες, λέγοντας: «Θα υπάρξει μια πρόταση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα υπάρξει μια συνολική πρόταση για την οργάνωση του χώρου, για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε έναν εθνικό οργανισμό, όπου θα μπορούν όλες οι υπηρεσίες, όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ακίνητο, να πηγαίνουν σε ένα one stop shop…. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, την ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη και την επιβεβαιώνω τώρα μαζί σας».

--