Πετρέλαιο:-Πτώση-στις-τιμές-εν-μέσω-δημοσιευμάτων-για-«Ναι»-της-Ουκρανίας-στο-ειρηνευτικό-σχέδιο

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την προηγούμενη πτώση τους την Τρίτη, μετά από ειδησεογραφικά δημοσιεύματα που επικαλούνταν Αμερικανό αξιωματούχο να λέει ότι η Ουκρανία είχε συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν κατά 1 δολάριο, ή 1,6%, στα 62,37 δολάρια το βαρέλι στις 15:46 ώρα Ελλάδος. Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) μειώθηκε κατά 97 σεντς, ή 1,7%, στα 57,87 δολάρια.

Το ABC News και το CBS News ανέφεραν ότι ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε συμφωνήσει στους όρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Κιέβου Ρουστέμ Ούμεροφ.

«Ορισμένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Ουκρανία συμφώνησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταούνοβο. «Τούτου λεχθέντος, χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό και παραμένει ασαφές αν συμφωνεί και η Ρωσία».

Μια ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας, απελευθερώνοντας προηγουμένως περιορισμένες προμήθειες πετρελαίου στην αγορά.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 1,3% τη Δευτέρα, καθώς οι αυξανόμενες αμφιβολίες για μια ειρηνευτική συμφωνία μείωσαν τις προσδοκίες για την απεριόριστη ροή ρωσικού αργού πετρελαίου και καυσίμων.

Οι συνολικές προοπτικές για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης αργού πετρελαίου το 2026 είναι πιο χαλαρές εν μέσω πολυάριθμων προβλέψεων ότι η αύξηση της προσφοράς θα υπερβεί τις αυξήσεις της ζήτησης το επόμενο έτος.

Οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά έχουν μειώσει το κλίμα της αγοράς πρόσφατα.

«Βραχυπρόθεσμα, ο βασικός κίνδυνος είναι η υπερπροσφορά και τα τρέχοντα επίπεδα τιμών φαίνονται ευάλωτα», δήλωσε σε σημείωμα την Τρίτη η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova.

Εξαγωγές Ρωσίας προς Κίνα

Λόγω των νέων κυρώσεων στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil και των κανόνων που απαγορεύουν την πώληση προϊόντων πετρελαίου που διυλίζονται από ρωσικό αργό πετρέλαιο στην Ευρώπη, ορισμένα ινδικά διυλιστήρια έχουν μειώσει τις αγορές τους σε ρωσικό πετρέλαιο, ιδίως η ιδιωτική εταιρεία Reliance.

Με περιορισμένες επιλογές πωλήσεων, η Ρωσία επιδιώκει να αυξήσει τις εξαγωγές προς την Κίνα.

Την Τρίτη, ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο συζητούν τρόπους για την επέκταση των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου στην Κίνα.

Συνολικά, ωστόσο, οι αναλυτές της αγοράς παραμένουν επικεντρωμένοι στην πιθανότητα ευρύτερων ανισορροπιών προσφοράς και ζήτησης.

Η Deutsche Bank προβλέπει πλεόνασμα αργού πετρελαίου τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα για το 2026 και σαφή πορεία επιστροφής σε ελλείμματα ακόμη και έως το 2027, ανέφερε η τράπεζα σε σημείωμα τη Δευτέρα.

«Η πορεία προς το 2026 παραμένει πτωτική», δήλωσε ο αναλυτής Μαικλ Χσουέχ.

Η μείωση των επιτοκίων από τη Fed

Οι αγορές πετρελαίου βρήκαν κάποια υποστήριξη από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση πολιτικής της στις 9-10 Δεκεμβρίου, με τα μέλη της Fed να δηλώνουν την υποστήριξή τους για μια μείωση.

Τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσουν τη ζήτηση πετρελαίου.

«Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε μια διελκυστίνδα μεταξύ μιας υπερβολικής προσφοράς που καθοδηγείται από την προσοχή και των ελπίδων για ζήτηση που βασίζονται σε χαλαρότερη νομισματική πολιτική», δήλωσε ο Σατσντέβα.

- Reuters