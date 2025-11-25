«Πράσινο-φως»-για-το-5άστερο-τουριστικό-project-στη-νήσο-Διάπορο

Εγκρίθηκε από το υπ. Ανάπτυξης η χορήγηση κινήτρου στον φορέα «ΣΤΑΝΤΑ», του Στ. Ανδρεάδη, για ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, με βίλες, bungalows κ.α., στη Διάπορο Χαλκιδικής. Ποια είναι η επένδυση 41,7 εκατ. ευρώ.

Την έγκριση χορήγησης κινήτρου στον επενδυτικό φορέα «ΣΤΑΝΤΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων» για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Diaporos Green Retreat: Ενεργειακά Αυτόνομη Τουριστική Ανάπτυξη 5*», συνολικού ποσού 41.712.326 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αποφάσισε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί σχετική απόφαση (στις 2.9.2025) της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) για τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης του ν. 4864/2021 (Α’ 237) τόσο για την επιχορήγηση όσο και τη χορήγηση των κινήτρων χωροθέτησης και ταχεία αδειοδότηση, αλλά και των ευεργετικών διατάξεων περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για βοηθητικά και συνοδά έργα κ.α..

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, 13 ισόγειων δωματίων/βιλών και 13 διώροφων αυτόνομων bungalows (συνολικά 76 δωμάτια), τα οποία συνδυάζονται με ένα κεντρικό κτίριο που θα περιλαμβάνει υπαίθριο χώρο με κοινόχρηστη πισίνα, εμπορική στοά, εστιατόρια, yachting club, εγκαταστάσεις ειδικού/εναλλακτικού θεραπευτικού spa, γυμναστήριο, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παιδικής απασχόλησης, ιερό ναό κ.α.. Να σημειωθεί ότι ο Διάπορος, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως τον «Σκορπιό» της Χαλκιδικής, τα τελευταία χρόνια προσελκύει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων τουριστών.

Το - είχε αναφερθεί πέρυσι στις σχετικές διαδικασίες για την σημαντική επένδυση της εταιρείας «ΣΤΑΝΤΑ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Διαχείρισης Ακινήτων», συμφερόντων του Σταύρου Ανδρεάδη, επίτιμου προέδρου της Sani/Ikos. Από τον προϋπολογισμό των 41,7 εκατ. ευρώ, η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει με ίδια κεφάλαια και με δανεισμό, ως εξής: Ίδια κεφάλαια 23,69% και Τραπεζικός δανεισμός 76,31%.

Το ποσό των κεφαλαίων ανά πηγή χρηματοδότησης θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτού. Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, ανέρχονται σε 78. Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη.

Το επενδυτικό έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου αειφόρου πολυτελούς θερέτρου κατηγορίας 5*, ενεργειακά αυτόνομου, στη νήσο Διάπορο του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο επιχειρηματικό σχέδιο, θα αναπτυχθούν 13 ισόγειες βίλες και 13 διώροφα αυτόνομα bungalows (συνολικά 76 δωμάτια), τα οποία θα συνδυάζονται με ένα κεντρικό κτίριο, που θα περιλαμβάνει υπαίθριο χώρο με κοινόχρηστη πισίνα, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ειδικού/εναλλακτικού θεραπευτικού spa, γυμναστήριο, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδική απασχόληση, ιερό ναό, κ.λπ.

Το έργο θα υλοποιηθεί στην βορειοανατολική πλευρά της νήσου Διάπορος, θέση «Κοράκια», σε παραθαλάσσια έκταση 97 περίπου στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του επενδυτή.