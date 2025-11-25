Προ των πυλών οι πρώτες εισαγωγές αμερικανικού LNG από την Atlantic SEE – Τροφοδοσία της Ουκρανίας από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Κερδίζει έδαφος ο Κάθετος Διάδρομος αερίου, καθώς στη χθεσινή δημοπρασία δεσμεύθηκε το 59% του διαθέσιμου capacity.

Ενεργοποιείται από τον επόμενο μήνα η συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz για την προμήθεια φυσικού αερίου, το οποίο θα προέλθει από εισαγωγές αμερικανικού LNG από την Atlantic SEE LNG Trade, θυγατρική της Aktor και της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Έτσι, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένονται τα πρώτα φορτία LNG από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα οποία θα «οδεύσουν» για το Κίεβο μέσω του Κάθετου Διαδρομου.

Υπενθυμίζεται ότι η Δήλωση Προθέσεων ανάμεσα στη ΔΕΠΑ και την ουκρανική εταιρεία υπογράφηκε πριν από 10 ημέρες περίπου. Στο πλαίσιο του deal, η ελληνική εταιρεία έχει αναλάβει την τροφοδοσία της Naftogaz καθ΄ όλη τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026. Το αέριο θα προέλθει από τη Venture Global.

Επομένως, με δεδομένο ότι η Venture Global θα είναι και ο προμηθευτής της Atlantic SEE LNG Trade με αμερικανικό LNG για την περίοδο 2030-2050, είναι ξεκάθαρο πως τον δρόμο για τη συμφωνία προμήθειας της ουκρανικής εταιρείας κατά τη χειμερινή περίοδο, άνοιξαν τα deals που υπογράφηκαν από την Atlantic SEE στο περιθώριο της Διατλαντικής Συνεργασίας στην Ενέργεια (P-TEC) στο Ζάππειο.

Έσοδα για την Aktor ήδη από το 2025

Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές αμερικανικού LNG από τον επόμενο μήνα σημαίνουν πως η νέα δραστηριότητά της θα έχει θετικό οικονομικό αποτύπωμα για την Aktor (μέσω της Atlantic SEE) ήδη από φέτος. Επίσης, παράλληλα με τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας με έναρξη το 2030, η κοινοπραξία βρίσκεται σε επαφές για deals τα οποία θα υλοποιηθούν νωρίτερα.

Όπως έχει γράψει το -, τέτοιες κινήσεις αποτελούν πρόγευση των ευκαιριών που θα δημιουργηθούν ήδη από το επόμενο έτος, και πολύ περισσότερο από το 2027, όταν σχεδόν όλες οι αγορές της ΝΑ Ευρώπης θα πρέπει να προετοιμαστούν για την πλήρη απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών. Επομένως, το γεγονός ότι η Atlantic – SEE θα έχει ήδη εδραιώσει την παρουσία της ως αγοραστής αμερικανικού LNG και προμηθευτής στην περιοχή, δημιουργεί θετικές προοπτικές για να αξιοποιήσουν οι ελληνικές εταιρείες το momentum της απόσυρσης του ρωσικού καυσίμου από την ΕΕ.

Όπως τόνισε χθες ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας κατά τη διάρκεια συζήτησης στο «The FORTUNE GREECE CEO Initiative 2025», η υπόθεση του LNG φέρνει βελτιωμένες προσδοκίες για ανάπτυξη, καθώς τα μεγέθη των υφιστάμενων συμφωνιών όχι μόνο είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλα, αλλά και πιθανότατα θα διευρυνθούν τόσο λόγω αύξησης των εισαγόμενων ποσοτήτων όσο και της εισόδου νέων χωρών στον κάθετο ενεργειακό άξονα, όπως πιθανώς η Βουλγαρία και η Ουγγαρία.

Κερδίζει έδαφος ο Vertical Corridor

H έναρξη υλοποίησης της συμφωνίας με τη Naftogaz συνδέεται με τη σημαντική ενίσχυση της δέσμευσης δυναμικότητας που καταγράφηκε χθες στη νέα δημοπρασία για τον Vertical Corridor και τη διάθεση του προϊόντος «Route 1», το οποίο επιτρέπει την κατακύρωση capacity από το τέρμιναλ του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, μέχρι την Ουκρανία. Κι αυτό γιατί η μεγαλύτερη χωρητικότητα δεσμεύθηκε από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, για την τροφοδοσία της Naftogaz τον Δεκέμβριο.

Στη χθεσινή δημοπρασία, από τις 23,18 GWh/ημέρα (2,37 εκατ. κ.μ.) δυναμικότητας που προσφέρθηκαν για τον επόμενο μήνα, «κλείδωσαν» προσφορές ύψους 13,68 GWh/ημέρα, δηλαδή δεσμεύθηκε το 59% του διαθέσιμου capacity.

Η παραπάνω «επίδοση» κινείται σημαντικά ψηλότερα από την αμέσως προηγούμενη δημοπρασία, όπου είχε κλειδώσει το 30% της δυναμικότητας (6 GWh/ημέρα από 19,9 GWh/ημέρα). Η παρουσία και άλλων “παικτών” στη χθεσινή δημοπρασία, πέραν της ΔΕΠΑ Εμπορίας, οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες της Ουκρανίας για φυσικό αέριο, με δεδομένες τις εκτεταμένες καταστροφές που έχουν προκαλέσει στο ενεργειακό της σύστημα οι ρωσικές επιθέσεις.

Μετά το πρόσφατο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις αερίου στη χώρα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Κιέβου έχουν δηλώσει πως θα χρειαστούν εισαγωγές περίπου 6 bcm καυσίμου, από 4,6 bcm που προγραμματίζονταν αρχικά. Σε κάθε περίπτωση, η ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή στις δημοπρασίες παγιώνει την όδευση του Κάθετου Διαδρόμου, για τη μεταφορά αερίου στην Ουκρανία με πύλη τη χώρα μας.