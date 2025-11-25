Πόσοι-πήραν-τα-250-ευρώ

Σε 1.402.841 ανήλθαν οι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ που χορηγήθηκε από την κυβέρνηση, με εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια και καταβλήθηκε χθες από τον e-ΕΦΚΑ.

Με δεδομένο, όμως, ότι οι καταγεγραμμένοι συνταξιούχοι ήταν τον Σεπτέμβριο 2.517.412 προκύπτει ότι η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση δόθηκε στο 55,72%.

Άρα, υπήρξαν άλλοι 1.114.571 συνταξιούχοι (44,28%) που δεν έλαβαν την ανωτέρω ενίσχυση, είτε γιατί το ετήσιο εισόδημά τους ήταν υψηλότερο από 14.000 ευρώ (για τους άγαμους) και από 26.000 ευρώ (για τους έγγαμους), είτε γιατί είχαν δηλώσει περιουσία υψηλότερη των 200.000 ευρώ ή των 300.000 ευρώ αντίστοιχα, ή γιατί ήταν κάτω των 65 ετών.

Η συγκεκριμένη διάκριση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους εκπροσώπους των συνταξιούχων να επισημαίνουν ότι «δεν είναι επαίτες» και ότι δεν θέλουν άλλα επιδόματα, αλλά επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) με μια σκληρή ανακοίνωση υπογράμμισε ότι «για άλλη μια φορά οι συνταξιούχοι αδικούνται από τη σημερινή κυβέρνηση. Για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης παραπλανά και προσπαθεί με επικοινωνιακά τρικ να κοροϊδέψει τη μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα της χώρας».

Όπως επισημαίνει το Δίκτυο, το 2019 είχε ψηφιστεί η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τότε ο κ. Μητσοτάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε υπερψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη (ν.4611/19) που έστω και κλιμακωτά οδηγούσε σε επιστροφή της 13ης σύνταξης για το σύνολο των συνταξιούχων.

Έναν χρόνο μετά, το 2020, ως πρωθυπουργός της σημερινής κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης κατήργησε τη συγκεκριμένη διάταξη! Στη θέση της προσφέρει τώρα οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ, σε ένα μέρος των συνταξιούχων. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζουν το επίδομα των 250 ευρώ «κοροϊδία» και ζητούν την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.