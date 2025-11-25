Πόσο-υπερτιμημένες-είναι-οι-μετοχές-των-τραπεζών-στην-Ευρώπη

Τα κέρδη των τραπεζών ενισχύθηκαν κυρίως από υψηλότερα έσοδα εκτός καθαρών επιτοκίων (π.χ. προμήθειες και εμπορικές δραστηριότητες), αλλά και από τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους, μεταδίδει το -. Παράλληλα, οι ισχυροί κεφαλαιακοί δείκτες επέτρεψαν την αύξηση των μερισμάτων και των προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών.

Τα χαμηλότερα επιτόκια δεν εκτροχίασαν την κερδοφορία των τραπεζών

Η προσδοκία ότι η κερδοφορία των τραπεζών θα μειωνόταν με την αποκλιμάκωση των επιτοκίων διαψεύστηκε. Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό επιτόκιο στο 2%, ωστόσο τα περιθώρια κέρδους διατηρήθηκαν, με οίκους όπως η KBW να εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο ανόδου.

Τράπεζες όπως οι Societe Generale, Commerzbank και Banco Santander έχουν υπερδιπλασιάσει την αξία τους από την αρχή του έτους, γεγονός που αρχικά προκάλεσε σκεπτικισμό ως προς τη βιωσιμότητα της ανόδου. Όμως η μακροοικονομική συγκυρία φαίνεται να στηρίζει τον κλάδο.

Οι προβλέψεις για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων έχουν περιοριστεί, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να ανακάμψει ενισχυμένη από δημοσιονομικά πακέτα, ειδικά στη Γερμανία και την ΕΕ συνολικά. Η ανάκαμψη αυτή αποτελεί θετική βάση για τις τράπεζες.

Η Citigroup αναφέρει ότι ο τραπεζικός κλάδος ξεχωρίζει ως προς τη δυναμική των κερδών, με τις αναθεωρήσεις να είναι θετικές, σε αντίθεση με τον ευρύτερο δείκτη Stoxx 600, του οποίου τα προσδοκώμενα κέρδη παραμένουν στάσιμα.

Οι αναλυτές της Citi προτιμούν μετοχές όπως οι HSBC, Intesa Sanpaolo και NatWest, που προσφέρουν περιθώριο για περαιτέρω αναβάθμιση εκτιμήσεων και ελκυστικές αποδόσεις.

Αποτιμήσεις: Όχι πλέον «φθηνές» οι τράπεζες, αλλά Ακόμη ελκύουν

Ο δείκτης τραπεζών διαπραγματεύεται πλέον με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) γύρω στο 10, που ευθυγραμμίζεται με τον ιστορικό μέσο όρο. Όμως σε σχετικούς όρους, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση ~33% σε σχέση με τον ευρύτερο Stoxx 600, έναντι ιστορικής μέσης έκπτωσης 25%.

Ο Andrew Stimpson της KBW εκτιμά ότι η επαναξιολόγηση (“rerating”) του κλάδου έχει ακόμη περιθώριο να συνεχιστεί, ειδικά για τράπεζες με υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων και δυνατότητα επέκτασης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Μεταξύ των κορυφαίων επιλογών του είναι οι Bank of Ireland, Erste Group, Intesa, KBC και NatWest.

Εξαγορές-συγχωνεύσεις και ανταμοιβές μετόχων στο προσκήνιο των τραπεζών

Η αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) ενίσχυσε περαιτέρω τον κλάδο. Οι συμφωνίες της Santander με την TSB και της Monte dei Paschi με τη Mediobanca είναι ενδεικτικές της τάσης ενοποίησης που συνεχίζεται.

Παράλληλα, οι αποδόσεις προς τους μετόχους διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Η - Intelligence προβλέπει ότι ο χρηματοοικονομικός κλάδος θα ξεπεράσει όλους τους υπόλοιπους τομείς ως προς τις συνολικές αποδόσεις, χάρη σε μερίσματα και επαναγορές μετοχών.

Προκλήσεις και προβληματισμοί

Αν και η εικόνα παραμένει θετική, υπάρχουν προκλήσεις. Οι κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Πολωνίας εξετάζουν την επιβολή έκτακτων φόρων (windfall taxes) στις τράπεζες. Παράλληλα, η αισιοδοξία των διαχειριστών κεφαλαίων μειώνεται – μόλις 37% θεωρούν πλέον ελκυστικές τις τραπεζικές μετοχές, έναντι 58% πριν έναν μήνα (στοιχεία Bank of America).

Τα βλέμματα στρέφονται στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με την UniCredit να ξεκινά την περίοδο δημοσιεύσεων στις 22 Οκτωβρίου. Οι επενδυτές θα εστιάσουν στην ανθεκτικότητα των τραπεζικών δραστηριοτήτων και στην πορεία των μη επιτοκιακών εσόδων και προβλέψεων.

Σύμφωνα με τον Roberto Scholtes της Singular Bank, οι τραπεζικές μετοχές της Ευρώπης έχουν πλέον φτάσει σε αποτιμήσεις πιο κοντά στη «δίκαιη αξία», γεγονός που περιορίζει το περιθώριο υπεραπόδοσης. Παρόλα αυτά, αναμένονται ετήσιες αποδόσεις 8%-11%, εκ των οποίων οι μισές μέσω μερισμάτων και οι άλλες μισές μέσω αύξησης της τιμής των μετοχών.

Η μεγάλη άνοδος (+162% σε 12 τρίμηνα) δεν φαίνεται να έχει εξαντλήσει τις θετικές προοπτικές του κλάδου – ιδίως αν η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη επιβεβαιωθεί.