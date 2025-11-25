Πώς-διάβασε-το-Μαξίμου-το-βιβλίο-Τσίπρα:-Αμετανόητος,-χωρίς-αυτοκριτική,-θα-οδηγήσει-σε-νέα-εσωστρέφεια-την-Αριστερά

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να μην έστειλε αντίτυπα του βιβλίου του στο Μέγαρο Μαξίμου, οι πληροφορίες για το περιεχόμενό του όμως αλλά και τα εκτενή αποσπάσματα που από νωρίς είχε δημοσιεύσει το thetimes|-.gr αποτέλεσαν χθες βασικό θέμα συζήτησης του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το βασικό πολιτικό συμπέρασμα που εξάγουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται αμετανόητος και χωρίς αυτοκριτική διάθεση, αν και θα μπορούσε να έχει χειριστεί «πιο έξυπνα» ιδίως το σκέλος της διαπραγμάτευσης μέχρι το δημοψήφισμα, αν στόχος του είναι να απευθυνθεί με το νέο κόμμα που έχει «στα σκαριά» σε ένα πιο κεντρογενές κοινό.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού, με τους οποίους το thetimes|-.gr συνομίλησε, εκτιμούν ότι οι υψηλοί τόνοι του κ. Τσίπρα έναντι πρώην συνεργατών του, αλλά και το γεγονός ότι μετατοπίζει τις ευθύνες στους υφισταμένους του για κρίσιμους χειρισμούς τόσο την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και εν συνεχεία στην αντιπολίτευση, θα οδηγήσουν σε έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Το αν αυτό ευνοεί τους κομματικούς σχεδιασμούς του κ. Τσίπρα είναι κάτι που δεν μοιάζει να ανησυχεί ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου, αν και πρωθυπουργοί συνεργάτες εκτιμούν ότι, σε περίπτωση που επιστρέψει στην πολιτική κονίστρα, θα συσπειρώσει γύρω του δυνάμεις και θα πιέσει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ. Με αυτό το δεδομένο, το Μαξίμου δεν θα…κάνει ότι δεν βλέπει τον κ. Τσίπρα, καθώς πρωθυπουργικοί συνεργάτες εκτιμούν ότι η σύγκριση πεπραγμένων είναι συντριπτικά υπέρ της κυβέρνησης.

Από την άλλη, το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να κάνει λάθος-όπως το θέτουν συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη-και να θέσει τον πήχη στο επίπεδο του κ. Τσίπρα, ο οποίος άλλωστε εκρίθη δύο φορές και το 2019 και το 2023 από τους πολίτες.

«Το 2019 και το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κέρδισε τον Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όταν είσαι εν ενεργεία πρωθυπουργός την κερδίζεις ξανά με το αποτέλεσμά σου. Εκείνο που περιμένει η κοινωνία από την κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα. Γι’ αυτό θα αξιολογηθεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός», είπε με νόημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Το κόστος και το Χόγκουαρτς

Ο κυβερνητικός πορτ παρολ που ανέλαβε χθες να δώσει και τον τόνο της πρωθυπουργικής άποψης επί του πονήματος Τσίπρα ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός ως προς το κόστος των…μαθημάτων που πήρε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας μάλιστα μια ενδιαφέρουσα αντιπαραβολή με τη διαφαινόμενη εμπορική επιτυχία του βιβλίου του και τα βιβλία της σειράς Χάρι Πότερ. «Στην μία περίπτωση, στην περίπτωση του Χάρι Πότερ δηλαδή, στο Χόγκουαρτς η εκπαίδευση ήταν δωρεάν. Εμάς, η εκπαίδευση μας στοίχισε τουλάχιστον 120 δισ. ευρώ», είπε «φαρμακερά» ο κ. Μαρινάκης.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, άκρως προβληματικό στοιχείο στην επιχείρηση rebranding που κάνει ο κ. Τσίπρας είναι η ουσιαστική απουσία αυτοκριτικής. «Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια -και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα- δεν είναι και τόσο έντιμο να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών», τόνισε με νόημα ο κ. Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, δεν θέλησε χθες να μπει ο ίδιος στο κάδρο, συνεχίζοντας τις επαφές του και αποφεύγοντας να κάνει την οιαδήποτε αναφορά στο βιβλίο του κ. Τσίπρα.

Προ ημερών πάντως και ο κ. Μητσοτάκης είχε σχολιάσει με αιχμές την εκδοτική προσπάθεια του κ. Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας μιλά για το παρελθόν και αυτός για το μέλλον. «Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που ο καπετάνιος του είχε ήδη ρίξει μία φορά στα βράχια», είχε πει με νόημα στην πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο πρωθυπουργός.