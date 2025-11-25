Σημεία της αντιπρότασης των Ευρωπαίων για την Ουκρανία – Όχι στην παραχώρηση εδαφών, 800.000 στρατιώτες και το ΝΑΤΟ

Σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία συγκεντρώνει η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung, με έμφαση κυρίως στις αντιρρήσεις των Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με την SZ, το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι η Ευρώπη απορρίπτει το ενδεχόμενο παραχώρησης ουκρανικών εδαφών τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ρωσική κατοχή, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή εδαφών θα πρέπει να ξεκινήσουν από την τρέχουσα στρατιωτική γραμμή επαφής.

Επιπλέον, η Ουκρανία θα πρέπει να διατηρήσει 800.000 στρατιώτες σε καιρό ειρήνης, κατά 200.000 περισσότερους από όσους προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Το πρακτορείο επισημαίνει πάντως ότι έχουν «τροποποιηθεί σημαντικά» οι αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ σχετικά με τα παγωμένα στην ΕΕ ρωσικά κεφάλαια. Χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την πρόταση για επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρώπη στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας υπό αμερικανικό έλεγχο, από την οποία οι ΗΠΑ θα εισπράξουν κατόπιν το 50% των κερδών.

Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να λάβει εγγυήσεις ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, καθώς και ότι η ένταξη της χώρας στην Συμμαχία θα απαιτεί ομόφωνη γνώμη όλων των μελών. Το Reuters διευκρινίζει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει συναίνεση σε αυτό το σημείο, ωστόσο η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν έχει οριστικά απορριφθεί. Το ΝΑΤΟ, πάντως, δεν θα διατηρεί μόνιμες δυνάμεις στην Ουκρανία, αναφέρεται, ενώ, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Bloοmberg, οι ΗΠΑ θα αποζημιωθούν για τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρέχουν και οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά.

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa αναφέρει ακόμη για το θέμα ότι οι Ευρωπαίοι ζητούν να μην χορηγηθεί γενική αμνηστία για εγκλήματα πολέμου, καθώς και ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει η αμερικανική πρόταση περί προθεσμίας 100 ημερών για εκλογές στην Ουκρανία.

Οι «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τρεις κόκκινες γραμμές στις διαπραγματεύσεις που έγιναν την Κυριακή.

Πρώτον, τα «σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ευρώπης πραγματοποίησαν συνομιλίες στη Γενεύη της Ελβετίας.

«Δεύτερον, ως κυρίαρχο έθνος, δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα έκαναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις και, ως εκ τούτου, θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια», πρόσθεσε η Φον ντερ Λάιεν.

«Τρίτον, πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέξει το δικό της πεπρωμένο. Έχουν επιλέξει ένα ευρωπαϊκό πεπρωμένο», κατέληξε η επικεφαλής της ΕΕ, προσθέτοντας ότι αυτό ξεκινά με την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και την ένταξή της στην ενιαία αγορά και την αμυντική βιομηχανική βάση της Ευρώπης.

«Έχουμε δουλειά μπροστά μας» λέει η Κομισιόν

«Πολλή δουλειά» απομένει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης προς τον Τύπο.

Η Π. Πίνιο, ανέφερε ότι στις συνομιλίες στη Γενεύη σημειώθηκε «εποικοδομητική πρόοδος» για την ειρήνη στην Ουκρανία, όμως πρόσθεσε ότι χρειάζεται ακόμα «πολλή δουλειά». Ανέφερε, επίσης, ότι από την πλευρά της ΕΕ δεν υπάρχει καμία προθεσμία. «Εργαζόμαστε πολύ εντατικά να δημιουργήσουμε τη βάση που θα μας οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε. Ανέφερε, επίσης, ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πει ποιά είναι τα τρία βασικά σημεία μιας δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης, σημειώνοντας ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα παίξουν ρόλο στις συνομιλίες για μία συμφωνία.

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται «με επείγοντα χαρακτήρα» πάνω σε ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία, μέσω των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η ίδια, υπενθύμισε ότι κατά την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «ο επιτιθέμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει».

