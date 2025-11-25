Τα αδύνατα σημεία στα αποτελέσματα εννεαμήνου του ΟΠΑΠ

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2025 του ΟΠΑΠ καταγράφουν άλλη μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης στα έσοδα και στα καθαρά κέρδη, όμως πίσω από την πρώτη ανάγνωση υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα «αδύνατα σημεία». Πρόκειται για παράγοντες που δεν εκτροχιάζουν την συνολική εικόνα, αλλά δείχνουν ότι η εταιρεία μπαίνει σε μια φάση όπου το κόστος και οι πιέσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες μπορεί να αρχίσουν να βαραίνουν περισσότερο την κερδοφορία.

Η αύξηση των εξόδων ροκανίζει την αποδοτικότητα

Το πρώτο και πιο σαφές αδύνατο σημείο αφορά τη δομή των λειτουργικών εξόδων. Παρότι το EBITDA ενισχύθηκε οριακά, το περιθώριό του υποχώρησε — ένδειξη ότι ο μηχανισμός κόστους αρχίζει να πιέζει τον ρυθμό δημιουργίας κερδών.

Τα λειτουργικά έξοδα έφτασαν τα €339,8 εκατ., αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση, με το γ’ τρίμηνο να καταγράφει ακόμη πιο έντονη άνοδο (+10,9%). Οι μισθοδοτικές δαπάνες ενισχύθηκαν 14,6% στο τρίμηνο, λόγω αύξησης προσωπικού, ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα εκτοξεύτηκαν κατά 17,2%, κυρίως λόγω ανόδου του κόστους πληροφορικής.

Η συγκυρία δείχνει ότι ο ΟΠΑΠ χρειάζεται πλέον περισσότερους πόρους —τεχνολογικούς, λειτουργικούς και ανθρώπινους— για να στηρίξει το μοντέλο ανάπτυξης, κάτι που μεσοπρόθεσμα περιορίζει τα περιθώρια κέρδους.

Η εξάρτηση από εξωτερικά «boost» εσόδων

Το ισχυρό τρίμηνο στα αριθμολαχεία, και κυρίως το Τζόκερ, στηρίχθηκε σε έναν παράγοντα που δεν μπορεί να αναπαράγεται σε κάθε περίοδο: το ιστορικό giga jackpot του Αυγούστου.

Τα αριθμολαχεία ενισχύθηκαν 9,8% στο τρίμηνο (στα €219,6 εκατ.), αλλά χωρίς το jackpot το impact θα ήταν εμφανώς χαμηλότερο. Αυτό δημιουργεί φυσικά περιορισμό στο πόσο σταθερή μπορεί να θεωρηθεί η ανάπτυξη αυτού του τομέα.

Αντίστοιχα, ο αθλητικός στοιχηματισμός εμφάνισε πίεση (-0,7% στο τρίμηνο), εξαιτίας των «ευνοϊκών για τους παίκτες» αποτελεσμάτων του Σεπτεμβρίου, κάτι που δείχνει την ευαισθησία της κατηγορίας σε εξωτερικούς παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει η εταιρεία.

Το αυξημένο κόστος πρακτόρων και οι προμήθειες

Οι προμήθειες πρακτόρων και τα άμεσα κόστη αυξήθηκαν συνολικά 8% στο τρίμηνο και 5,3% στο εννεάμηνο. Σε απόλυτους αριθμούς, τα €156,5 εκατ. του τριμήνου αντιστοιχούν στο 26% του GGR.

Η άνοδος των προμηθειών αποτελεί δομικό κόστος για τον ΟΠΑΠ, και όσο το retail συνεχίζει να κυριαρχεί στο μείγμα, αυτή η πίεση θα παραμένει. Η μετάβαση σε ένα μοντέλο με μεγαλύτερο βάρος στο online βελτιώνει τις προοπτικές, αλλά δεν έχει ακόμη ανατρέψει αυτή την ισορροπία.

Η έντονη αύξηση στο εργατικό κόστος

Μετά από αρκετά τρίμηνα συγκρατημένης αύξησης, το κόστος μισθοδοσίας απογειώθηκε. Το 2025 μέχρι στιγμής το προσωπικό και οι δαπάνες που το συνοδεύουν αυξάνονται πολύ ταχύτερα από τα έσοδα.

Στο εννεάμηνο, το εργατικό κόστος ανέβηκε 12,1%, δηλαδή διπλάσια ταχύτητα σε σχέση με την αύξηση του GGR (+6,5%). Η απόκλιση είναι χαρακτηριστικό σημάδι ότι ο οργανισμός μπαίνει σε περίοδο πιο σύνθετης λειτουργικής δομής.

Η πίεση από τεχνολογικά έργα και αναβαθμίσεις

Τα κόστη πληροφορικής σημείωσαν άλμα 29,3% στο τρίμηνο και 20,2% στο εννεάμηνο — μια από τις μεγαλύτερες επιμέρους αυξήσεις.

Το γεγονός υποδηλώνει ότι η τεχνολογική βάση που απαιτείται για να στηριχθεί η ανάπτυξη των online προϊόντων, του iGaming και της iLottery γίνεται όλο και πιο δαπανηρή. Η τάση δεν αναμένεται να αντιστραφεί, ειδικά εν όψει της ενοποίησης με την Allwyn και των διεθνών επεκτάσεων.

Η μετάβαση στην ενιαία εταιρική ταυτότητα, όπως έχει ανακοινωθεί, πιθανότατα θα επιβαρύνει προσωρινά το κόστος, κάτι που θα αποτυπωθεί στις μελλοντικές χρήσεις.

Οι επενδυτικές και χρηματοδοτικές εκροές

Οι χρηματοδοτικές ταμειακές ροές στο εννεάμηνο δείχνουν επίσης ένα σημείο προσοχής: η εξαγορά του υπολοίπου 15,51% της Stoiximan στοίχισε €201,5 εκατ., ενώ οι διανομές μερισμάτων ξεπέρασαν τα €295 εκατ.

Αν και ο καθαρός δανεισμός παραμένει χαμηλός (167,2 εκατ.), η αύξησή του σε συνδυασμό με τις ενισχυμένες εκροές δείχνει ότι ο ΟΠΑΠ λειτουργεί σε ένα περιβάλλον όπου το cash-out είναι υψηλό.

Οι επενδυτικές εκροές διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι, κάτι που υποδηλώνει ένταση κεφαλαιουχικών δαπανών.

Συμπέρασμα: Ένα καλό αποτέλεσμα με ξεκάθαρες προειδοποιητικές ενδείξεις

Ο ΟΠΑΠ παρουσιάζει σταθερά ισχυρά μεγέθη στα έσοδα, στην κερδοφορία και στην ταμειακή θέση. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι το 2025 αναδεικνύει πλέον μια σειρά από «αδύνατα σημεία» που αξίζει να παρακολουθούνται στενά:

Η λειτουργική βάση γίνεται ακριβότερη.

Το κόστος τεχνολογίας αυξάνει με διψήφια ποσοστά.

Ο αθλητικός στοιχηματισμός παραμένει ευάλωτος σε εξωγενείς παράγοντες.

Η ανάπτυξη των αριθμολαχείων επηρεάζεται από συγκυριακά jackpots.

Οι υψηλές χρηματοδοτικές εκροές δείχνουν ότι η εταιρεία λειτουργεί σε φάση εντατικών κεφαλαιακών αναγκών.

Παρά τις πιέσεις, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, αλλά με σαφή σημάδια ότι η επόμενη μέρα απαιτεί περισσότερη αποτελεσματικότητα, αυστηρότερο έλεγχο κόστους και συνετή διαχείριση των επενδυτικών προτεραιοτήτων.