Τα-“πράσινα”-δάνεια-των-τραπεζών:-Αλήθεια-ή-μάρκετινγκ;

Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, οι ελληνικές τράπεζες ανταγωνίζονται να παρουσιάσουν τα “πράσινα” διαπιστευτήριά τους. Πράσινα δάνεια, ESG κριτήρια, χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – οι όροι αυτοί κυριαρχούν στις ετήσιες εκθέσεις και τις διαφημιστικές καμπάνιες. Αλλά πίσω από τα λαμπερά σλόγκαν και τις εντυπωσιακές δηλώσεις βιωσιμότητας, κρύβεται μια πιο σύνθετη πραγματικότητα που αξίζει να εξεταστεί προσεκτικά.

Η Έκρηξη των “Πράσινων” Προϊόντων

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας – Εθνική, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς – έχουν αναπτύξει εκτεταμένα προγράμματα “πράσινης” χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια. Η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα έχουν ανακοινώσει φιλόδοξους στόχους για χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς υπήρξε η πρώτη στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε κριτήρια ESG στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις της, με την πρώτη τέτοια χρηματοδότηση να αφορά τον όμιλο ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το Πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας παρέχει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους: το 40% του κεφαλαίου άτοκα και επιδότηση επιτοκίου για το υπόλοιπο 60%. Οι ελληνικές τράπεζες προβλέπεται να διαθέσουν περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε χορηγήσεις για ενεργειακά έργα έως το 2030, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί και δείχνουν μια εικόνα του τραπεζικού κλάδου ως πρωτοπόρου της πράσινης μετάβασης. Αλλά τι κρύβεται πραγματικά πίσω από αυτούς;

Το Φαινόμενο του Greenwashing

Το 2023 σημειώθηκε αύξηση 70% στα περιστατικά greenwashing στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα παγκοσμίως, σύμφωνα με την εταιρεία RepRisk που συλλέγει δεδομένα για τα κριτήρια ESG. Συνολικά καταγράφηκαν 148 περιπτώσεις, από τις οποίες 106 αφορούσαν ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το greenwashing – η πρακτική υποβολής παραπλανητικών ή ανυπόστατων ισχυρισμών σχετικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη προϊόντων ή υπηρεσιών – έχει γίνει ένα από τα κεντρικά ζητήματα στον τραπεζικό κλάδο.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, πάνω από το 50% των περιστατικών greenwashing που σχετίζονται με το κλίμα συνέδεαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτή η σύνδεση αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αντίφαση: τράπεζες που παρουσιάζονται ως πρωτοπόρες της πράσινης μετάβασης συνεχίζουν να χρηματοδοτούν ορυκτά καύσιμα.

Μια αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 διαπίστωσε ότι το 42% των “πράσινων ισχυρισμών” εταιρειών ήταν αναληθείς ή παραπλανητικοί. Το πρόβλημα, επομένως, δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, αλλά ολόκληρο το οικοσύστημα της βιώσιμης χρηματοδότησης.

Η Διπλή Στρατηγική: ΑΠΕ και Ορυκτά Καύσιμα

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιοποίησαν μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Reclaim Finance, σε συνεργασία με τον WWF, την Urgewald και το Rainforest Action Network, αποκαλύπτει ότι το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα εφαρμόζει μια διπλή στρατηγική. Την περίοδο 2021-2024, οι 65 μεγαλύτερες παγκόσμιες τράπεζες, όπως η HSBC, η JP Morgan και η Santander, διέθεσαν 1,368 τρισεκατομμύρια δολάρια σε έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, αλλά κατεύθυναν υπερδιπλάσιο ποσό – 3,285 τρισεκατομμύρια δολάρια – στα ορυκτά καύσιμα.

Με άλλα λόγια, για κάθε δολάριο που επενδύεται στις ΑΠΕ, 2,4 δολάρια πηγαίνουν στα ορυκτά καύσιμα. Η αναλογία αυτή απέχει σημαντικά από τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και από τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για το κλίμα.

Στην Ελλάδα, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η Εθνική Τράπεζα, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί έργα που χαρακτηρίζει ως μέρος της “πράσινης μετάβασης”, όπως την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη και μια νέα Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου 840 MW με καύσιμο φυσικό αέριο. Η τράπεζα υποστηρίζει ότι η χρήση “καθαρότερων” ορυκτών καυσίμων είναι κρίσιμη για την πράσινη μετάβαση.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: μπορούν έργα φυσικού αερίου να χαρακτηριστούν πραγματικά “πράσινα”, όταν συμβάλλουν ακόμα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;

Τα Κριτήρια: Σαφή ή Ασαφή;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει το EU Taxonomy, ένα σύστημα ταξινόμησης που καθορίζει ποιες οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν “πράσινες”. Το πλαίσιο αυτό εστιάζει σε έξι περιβαλλοντικούς στόχους: μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων, μετάβαση σε κυκλική οικονομία, πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, και προστασία της βιοποικιλότητας.

Ωστόσο, η εφαρμογή του EU Taxonomy είναι πολύπλοκη και γεμάτη γκρίζες ζώνες. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνεργασία με την Τειρεσίας, δημιούργησε κοινά διατραπεζικά ερωτηματολόγια ESG και ένα “αποθετήριο” δεδομένων, ώστε οι επιχειρήσεις να μην καλούνται να απαντήσουν σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων ESG που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και θα καθορίσει κριτήρια για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις.

Παρόλα αυτά, η υψηλή επίδοση ESG μιας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική πράσινη χρηματοδότηση. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επαναεπιβεβαιώνουν συνεχώς την επίδοσή τους, κάτι που προσθέτει επιπλέον πολυπλοκότητα και κόστος.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2027, απαιτούν από τις ελληνικές τράπεζες να συλλέξουν νέα δεδομένα για τους πελάτες, να αλλάξουν τιμολόγηση και όρους δανεισμού ανάλογα με τον ESG κίνδυνο, και να ενσωματώσουν περιβαλλοντικές παραμέτρους στη στρατηγική ανάπτυξης. Αυτό απαιτεί σοβαρές επενδύσεις σε τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, σε μια περίοδο που οι τράπεζες ήδη πιέζονται για κερδοφορία.

Το Πρόβλημα της Διαφάνειας

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο που οι τράπεζες κατηγοριοποιούν τα δάνειά τους ως “πράσινα”. Για παράδειγμα, ένα στεγαστικό δάνειο για ένα διαμέρισμα με ελαφρώς καλύτερη ενεργειακή κλάση μπορεί να χαρακτηριστεί ως “πράσινο”, ακόμα και αν το κτίριο χρησιμοποιεί συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Παρόμοια, ένα δάνειο για υβριδικό αυτοκίνητο μπορεί να θεωρηθεί πράσινο, παρόλο που το όχημα εξακολουθεί να εκπέμπει CO2.

Δεν υπάρχει ενιαία μεθοδολογία για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αντικτύπου αυτών των δανείων. Μια τράπεζα μπορεί να εφαρμόζει αυστηρότερα κριτήρια από μια άλλη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και να καθίσταται δύσκολη η σύγκριση μεταξύ των τραπεζικών προϊόντων.

Επιπλέον, οι τράπεζες σπάνια δημοσιοποιούν λεπτομερή στοιχεία για τα συγκεκριμένα έργα που χρηματοδοτούν. Οι ετήσιες εκθέσεις βιωσιμότητας συχνά περιλαμβάνουν γενικούς αριθμούς και ποσοστά, χωρίς να εξηγούν τι ακριβώς συνιστά κάθε “πράσινο” δάνειο.

Οι Συνέπειες για τους Καταναλωτές και τις Επιχειρήσεις

Το greenwashing δεν είναι απλώς ένα ηθικό ζήτημα – έχει πραγματικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Καταναλωτές και επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι επιλέγουν βιώσιμες χρηματοδοτικές λύσεις μπορεί στην πραγματικότητα να συμβάλλουν έμμεσα στη χρηματοδότηση έργων που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το greenwashing υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη χάραξη αξιόπιστης στρατηγικής για το κλίμα και στρέφει την προσοχή μακριά από την εύρεση συγκεκριμένων λύσεων. Επιπλέον, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό προς εταιρείες που πραγματικά επενδύουν σε βιώσιμες πρακτικές αλλά δεν έχουν τους πόρους για επιθετικό “πράσινο” μάρκετινγκ.

Για τις επιχειρήσεις, η υποχρέωση να συμμορφώνονται με τα κριτήρια ESG των τραπεζών προσθέτει επιπλέον γραφειοκρατία και κόστος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές, καθώς δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για τη συλλογή και ανάλυση ESG δεδομένων.

Το Φαινόμενο του “Green-hushing”

Παράλληλα με το greenwashing, έχει εμφανιστεί και το φαινόμενο του “green-hushing” – όταν μια επιχείρηση σκοπίμως υποβαθμίζει τις πρακτικές βιωσιμότητας που εφαρμόζει, φοβούμενη μήπως κατηγορηθεί για greenwashing. Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο: επιχειρήσεις που πραγματικά προσπαθούν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση αποφεύγουν να το επικοινωνήσουν, ενώ άλλες που κάνουν ελάχιστα προβάλλουν με θόρυβο τις “πράσινες” πρωτοβουλίες τους.

Το πλαίσιο που διέπει την επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης αστοχιών σχετικά με τη βιωσιμότητα, κάτι που επιτρέπει την άνθηση του greenwashing. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά τους κανονισμούς και τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθούν οι ισχυρισμοί πριν κοινοποιηθούν στο κοινό.

Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες σε πολλά επίπεδα:

1. Αυστηρότερη Εποπτεία και Κυρώσεις

Χρειάζεται ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει ήδη ξεκινήσει σχετικές πρωτοβουλίες, αλλά η εφαρμογή τους στην πράξη θα κρίνει την αποτελεσματικότητά τους. Απαιτούνται επίσης σαφείς κυρώσεις για τράπεζες που παραβιάζουν τους κανόνες ή παραπλανούν τους καταναλωτές με ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εισάγει αυστηρή νομοθεσία μέσω της Ταξινομίας της ΕΕ (EU Taxonomy), της Οδηγίας για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) και του Κανονισμού Γνωστοποιήσεων Αειφορίας (SFDR). Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και να επιβληθούν με συνέπεια.

2. Διαφάνεια στα Δεδομένα

Οι τράπεζες θα πρέπει να δημοσιοποιούν λεπτομερή στοιχεία για κάθε “πράσινο” δάνειο, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται, των πραγματικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων και του τρόπου μέτρησής τους. Η δημοσιοποίηση αυτή θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και κατανοητή για τον μέσο καταναλωτή, όχι κρυμμένη σε εκατοντάδες σελίδες τεχνικών εκθέσεων.

Επιπλέον, χρειάζεται τυποποίηση των μεθοδολογιών υπολογισμού του περιβαλλοντικού αντικτύπου, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τραπεζών και προϊόντων.

3. Ανεξάρτητη Πιστοποίηση και Επαλήθευση

Η δημιουργία ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης που θα αξιολογούν τα “πράσινα” προϊόντα των τραπεζών θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη εγγύηση στους καταναλωτές. Αυτοί οι φορείς θα πρέπει να διενεργούν τακτικούς ελέγχους και να επαληθεύουν τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς των τραπεζών.

Το μοντέλο θα μπορούσε να βασιστεί σε υπάρχοντα πλαίσια όπως τα διεθνή πρότυπα ISO για περιβαλλοντική διαχείριση, ή να αναπτυχθούν νέα, εξειδικευμένα πρότυπα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

4. Σταδιακή Απόσυρση από τα Ορυκτά Καύσιμα

Οι τράπεζες πρέπει να θέσουν σαφή και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για τη μείωση της χρηματοδότησης σε έργα ορυκτών καυσίμων, ακόμα και αυτών που παρουσιάζονται ως “μεταβατικά”. Το φυσικό αέριο, παρόλο που είναι “καθαρότερο” από τον άνθρακα και το πετρέλαιο, εξακολουθεί να είναι ορυκτό καύσιμο που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.

Οι τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν δραματικά την αναλογία χρηματοδότησης προς τις ΑΠΕ σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, φτάνοντας σταδιακά σε πλήρη απόσυρση από τα τελευταία.

5. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

Απαιτείται ευρεία εκπαίδευση τόσο των στελεχών των τραπεζών όσο και των καταναλωτών σχετικά με τα κριτήρια ESG και τη σημασία της πραγματικής βιωσιμότητας. Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να κρίνουν κριτικά τους “πράσινους” ισχυρισμούς και να αναγνωρίζουν το greenwashing.

Η Πρόκληση του 2027

Με την εφαρμογή των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών από το 2027, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή. Θα πρέπει να επενδύσουν σημαντικά σε συστήματα και προσωπικό για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για πραγματική αλλαγή – ή απλώς μια άσκηση συμμόρφωσης που θα αφήσει το ουσιώδες πρόβλημα ανεπηρέαστο.

Οι τράπεζες που θα κινηθούν έγκαιρα και θα επενδύσουν στη γνήσια πράσινη μετάβαση θα κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντίθετα, όσες συνεχίσουν να βασίζονται στο “πράσινο” μάρκετινγκ χωρίς ουσιαστικές αλλαγές θα διακινδυνεύσουν τη φήμη τους και θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενες πιέσεις από ρυθμιστικές αρχές και καταναλωτές.

Συμπέρασμα

Η πράσινη μετάβαση στον τραπεζικό τομέα είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία εξέλιξη. Ωστόσο, χωρίς διαφάνεια, αυστηρά κριτήρια και αποτελεσματική εποπτεία, υπάρχει κίνδυνος οι “πράσινες υποσχέσεις” να παραμείνουν απλώς λόγια στον αέρα.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν την ευκαιρία να γίνουν πραγματικοί πρωταγωνιστές της πράσινης μετάβασης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για να το πετύχουν, όμως, πρέπει να προχωρήσουν πέρα από το μάρκετινγκ και να αποδείξουν με συγκεκριμένες πράξεις ότι οι περιβαλλοντικές τους δεσμεύσεις δεν είναι απλώς εικόνα, αλλά πραγματικά βήματα προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η κοινωνία, οι επενδυτές και οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν. Και το περιβάλλον δεν μπορεί να περιμένει.