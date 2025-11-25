Τι-προβλέπει-η-νέα-ρύθμιση-για-το-ελβετικό-φράγκο

Η νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, προβλέπει μείωση έως και 50% στην τρέχουσα αξία του ελβετικού φράγκου για τους ευάλωτους δανειολήπτες, σε μια προσπάθεια να επιλυθεί το μακροχρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν περισσότεροι από 20.000 δανειολήπτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
Λόγω της έντονης διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/CHF, χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέληξαν να οφείλουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσά από αυτά που είχαν αρχικά δανειστεί.
Σκοπός της ρύθμισης είναι να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, παρέχοντας δίκαιη, βιώσιμη και ανάλογη ελάφρυνση μέσω ενός μηχανισμού μείωσης οφειλών που φτάνει έως και το 50% της τρέχουσας ισοτιμίας για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες δανειοληπτών. Η ρύθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών, θέτοντας μια ρήτρα που δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση η μείωση να υπερβεί την αξία της εξασφάλισης που έχουν καταγράψει οι τράπεζες στα βιβλία τους (αντικειμενική ή άλλη αποτίμηση).
Για παράδειγμα: Εάν ένας δανειολήπτης έχει ως εγγύηση ένα ακίνητο αξίας 300.000 ευρώ και οφείλει 100.000 ευρώ μετά την προσαρμογή της ισοτιμίας, δεν θα υπάρξει μείωση της οφειλής του. Αντίθετα, εάν οφείλει 300.000 ευρώ μετά την προσαρμογή και το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως εγγύηση για το δάνειο αποτιμάται σε 100.000 ευρώ, τότε θα υπάρξει μείωση ύψους έως και 200.000 ευρώ, ανάλογα με τη συνολική οικονομική του κατάσταση.
Πώς κλιμακώνεται το κούρεμα
Η ρύθμιση προβλέπει ότι όλα τα ενεργά δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα μπορούν να μετατραπούν σε ευρώ, στην τρέχουσα ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ, αλλά με εφαρμογή βελτιωμένης ισοτιμίας (κουρέματος) που προσαρμόζεται στα εισοδηματικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά κάθε οφειλέτη. Η βελτίωση αυτή θα κλιμακώνεται ώστε να αποδίδει μεγαλύτερη στήριξη σε όσους έχουν μικρότερη οικονομική αντοχή, ενισχύοντας έτσι τον κοινωνικό χαρακτήρα της παρέμβασης. Ειδικότερα:
Κατηγορία 1 (Πιο Ευάλωτοι Δανειολήπτες): Παρέχεται βελτίωση ισοτιμίας έως 50%, που ισοδυναμεί με μείωση του υπολοίπου του δανείου κατά το ήμισυ και σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του νέου δανείου σε ευρώ.
Κατηγορία 2: Παρέχεται βελτίωση ισοτιμίας 30% και σταθερό επιτόκιο 2,5%.
Κατηγορία 3: Παρέχεται βελτίωση ισοτιμίας 20% και σταθερό επιτόκιο 2,7%.
Κατηγορία 4: Παρέχεται βελτίωση ισοτιμίας 15% και σταθερό επιτόκιο 2,9%.
Η ένταξη σε κάθε κατηγορία θα βασίζεται σε διαφανή εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα προσδιορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση ώστε να διασφαλίζεται ότι η μεγαλύτερη ελάφρυνση κατευθύνεται πράγματι στους πιο αδύναμους οικονομικά δανειολήπτες. Η εφαρμογή της μετατροπής θα γίνεται είτε μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (ν. 4738/2020), όπου η συναίνεση των πιστωτών θα καθίσταται υποχρεωτική, είτε εκτός αυτού, για όσους επιθυμούν απευθείας μετατροπή χωρίς διαμεσολάβηση υπό τους ίδιους όρους.
Το κούρεμα εφαρμόζεται μονοσήμαντα επί του υπολοίπου κεφαλαίου, χωρίς να επηρεάζει τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ διατηρούνται οι εγγυήσεις και τα προνόμια του πιστωτή. Για την προστασία της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των επενδυτών των τιτλοποιήσεων ενσωματώνεται ρήτρα κεφαλαιακής ουδετερότητας: η ανακτήσιμη αξία κάθε απαίτησης, μετά το κούρεμα, δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας της εξασφάλισης (αντικειμενική ή εμπορική αξία του ακινήτου μείον έξοδα εκτέλεσης). Ετσι, διασφαλίζεται ότι η ρύθμιση δεν προκαλεί ζημία κάτω από το επίπεδο κάλυψης των εξασφαλίσεων.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε (5) έτη στη διάρκεια αποπληρωμής ώστε να μειωθεί περαιτέρω η μηνιαία δόση και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της νέας σύμβασης. Εφόσον ο οφειλέτης τηρήσει τους όρους της ρύθμισης, η νέα οφειλή παραμένει σταθερή, προβλέψιμη και προστατευμένη από μεταβολές συναλλαγματικών ή επιτοκιακών δεικτών. Σε περίπτωση αθέτησης όμως ενεργοποιείται ρήτρα επαναφοράς στην αρχική κατάσταση της οφειλής ώστε να αποτρέπεται καταχρηστική χρήση της ρύθμισης.
Η ρύθμιση επιδιώκει να εξισορροπήσει το τρίπτυχο δικαιοσύνη – βιωσιμότητα – κεφαλαιακή ασφάλεια. Από τη μία πλευρά, εξαλείφει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που επιβάρυνε μονομερώς τους δανειολήπτες· από την άλλη, εξασφαλίζει σταθερές και διαχειρίσιμες ταμειακές ροές για τους πιστωτές και τις τιτλοποιήσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι, υπό το νέο καθεστώς, τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια (όπως Cairo και Mexico) διατηρούν ή και βελτιώνουν τις προβλέψεις εισπράξεών τους, καθιστώντας τη λύση κεφαλαιακά ουδέτερη και λειτουργικά ασφαλή.
Οι επιπτώσεις για τις τράπεζες
Βεβαίως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ζημιά στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών ενδέχεται να ξεπεράσει και τα 700 εκατ. ευρώ. Τα πιστωτικά ιδρύματα με την ισχύ της ρύθμισης -εκτιμάται πως θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά- θα πρέπει να λάβουν σχετικές προβλέψεις στους ισολογισμούς τους. Οι συστημικές τράπεζες έχουν χαρτοφυλάκια σε ελβετικό φράγκο ύψους 2,5 δισ. ευρώ και η εκτίμηση είναι για ζημιές 25% έως 30%.