Τι-προβλέπει-η-νέα-ρύθμιση-για-το-ελβετικό-φράγκο

Η νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, προβλέπει μείωση έως και 50% στην τρέχουσα αξία του ελβετικού φράγκου για τους ευάλωτους δανειολήπτες, σε μια προσπάθεια να επιλυθεί το μακροχρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν περισσότεροι από 20.000 δανειολήπτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Λόγω της έντονης διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/CHF, χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέληξαν να οφείλουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσά από αυτά που είχαν αρχικά δανειστεί.

Σκοπός της ρύθμισης είναι να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, παρέχοντας δίκαιη, βιώσιμη και ανάλογη ελάφρυνση μέσω ενός μηχανισμού μείωσης οφειλών που φτάνει έως και το 50% της τρέχουσας ισοτιμίας για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες δανειοληπτών. Η ρύθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών, θέτοντας μια ρήτρα που δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση η μείωση να υπερβεί την αξία της εξασφάλισης που έχουν καταγράψει οι τράπεζες στα βιβλία τους (αντικειμενική ή άλλη αποτίμηση).

Για παράδειγμα: Εάν ένας δανειολήπτης έχει ως εγγύηση ένα ακίνητο αξίας 300.000 ευρώ και οφείλει 100.000 ευρώ μετά την προσαρμογή της ισοτιμίας, δεν θα υπάρξει μείωση της οφειλής του. Αντίθετα, εάν οφείλει 300.000 ευρώ μετά την προσαρμογή και το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως εγγύηση για το δάνειο αποτιμάται σε 100.000 ευρώ, τότε θα υπάρξει μείωση ύψους έως και 200.000 ευρώ, ανάλογα με τη συνολική οικονομική του κατάσταση.