Τι-φέρνει-στις-τιτλοποιήσεις-η-ρύθμιση-για-το-ελβετικό

Στη βάση των υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας, αλλά και πρόσθετων μηχανισμών θωράκισης, για τη μη κατάπτωση τμήματος των κρατικών εγγυήσεων του «Ηρακλή» κινείται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, το οποίο θα φέρει κούρεμα απαιτήσεων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και αξίας ακίνητης περιουσίας.

Στη βάση των υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας, αλλά και πρόσθετων μηχανισμών θωράκισης, για τη μη κατάπτωση τμήματος των κρατικών εγγυήσεων του «Ηρακλή» κινείται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο , το οποίο θα φέρει κούρεμα απαιτήσεων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και αξίας ακίνητης περιουσίας.

Πηγές με γνώση του θέματος, εκτιμούν πως, αναλόγως του κουρέματος και της συμμετοχής της δανειοληπτών στη δρομολογούμενη ρύθμιση θα υπάρχει κάποια επίπτωση σε ένα τμήμα συναλλαγών, καθώς το κούρεμα οφειλής θα θέσει σε κίνδυνο την εισπραξιμότητα από τις τιτλοποιήσεις.

Η ανάλυση που διεξήχθη καταδεικνύει ότι η εφαρμογή του νόμου είναι κεφαλαιακά ουδέτερη ή ακόμη και θετική για τα SPVs. Παρότι ο νόμος θα οδηγήσει σε άμεση μείωση της τρέχουσας ανακτήσιμης αξίας (Current Recoverable Equity Value – CREV) των ενήμερων χαρτοφυλακίων των τιτλοποιήσεων, παρέχει σε αντάλλαγμα δύο καίριες διασφαλίσεις, δηλαδή σταθερές ταμειακές ροές και ενισχυμένη μακροπρόθεσμη ανάκτηση.

Η μερική διαγραφή χρέους μέσω μετατροπής της ισοτιμίας και το σταθερό επιτόκιο εξαλείφουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο και δημιουργούν βιώσιμες, προβλέψιμες δόσεις, οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες με την ιστορική ικανότητα πληρωμής των δανειοληπτών. Αυτό μειώνει δραστικά τον κίνδυνο μελλοντικών αθετήσεων. Επιπλέον, σπό την ανάλυση αποδεικνύεται ότι οι νέες, σταθερές ταμειακές ροές, όταν υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της συναλλαγής, θα παράγουν σωρευτικές ταμειακές ροές τουλάχιστον ίσες με την αρχική, προ – κουρέματος ανακτήσιμης αξίας. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές δικλείδες του νόμου, διασφαλίζουν ότι εάν ο οφειλέτης αθετήσει τη νέα ρύθμιση, το SPV προστατεύεται, καθώς η απαίτηση επανέρχεται στο αρχικό της ύψος.

Έτσι, στις τιτλοποιήσεις Mexico και Cairo, η τρέχουσα ανακτήσιμη αξία πριν την εφαρμογή της ρύθμισης διαμορφώνεται στα 71,54 εκατ. και 153,43 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Μετά την εφαρμογή του «κουρέματος» προκύπτει άμεση αρνητική επίδραση που απορροφά το SPV ύψους 4,87 εκατ. και 6,78 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι ιστορικές ετήσιες εισπράξεις υπολογίζονταν στα 4,06 εκατ. και 7,64 εκατ. ευρώ για τις δύο τιτλοποιήσεις, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν λόγω της υψηλότερης δυνατότητας αποπληρωμής από τους δανειολήπτες στα 5,33 εκατ. και στα 8,98 εκατ. ευρώ για Mexico και Cairo.

Δεδομένου του χαμηλότερου κινδύνου, οι σωρευτικές εισπράξεις αναμένεται να είναι κατά σχεδόν 1,5x φορές υψηλότερες από το τρέχον CREV στην τιτλοποίηση Mexico, ήτοι στα 103,12 εκατ. ευρώ και στο Cairo, στα 234,57 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας πλήρως την αρχική, προ – κουρέματος, τιτλοποιημένη αξία.