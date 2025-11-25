Το-σχέδιο-Ανδρεάδη-για-«πράσινο»-ησυχαστήριο-στη-Χαλκιδική

«Στρατηγική» και με τη… βούλα χαρακτηρίζεται πλέον η επένδυση των 41,7 εκατ. ευρώ που έχει δρομολογήσει η εταιρεία «ΣΤΑΝΤΑ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Διαχείρισης Ακινήτων», συμφερόντων του επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη, επίτιμου προέδρου του ομίλου Sani/Ikos και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση που αφορά την έγκριση χορήγησης κινήτρου για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Diaporos Green Retreat», μιας ενεργειακά αυτόνομης τουριστικής ανάπτυξης 5 αστέρων στο νησί Διάπορος, απέναντι από τη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το project αφορά την ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, 13 ισόγειων δωματίων/βιλών και 13 διώροφων αυτόνομων bungalows, συνολικής δυναμικότητας 76 δωματίων.

Η επένδυση, από την οποία θα προκύψουν τουλάχιστον 75 νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός κεντρικού κτιρίου που θα περιλαμβάνει υπαίθριο χώρο με κοινόχρηστη πισίνα, εμπορική στοά, εστιατόρια, yachting club, εγκαταστάσεις ειδικού/εναλλακτικού θεραπευτικού spa, γυμναστήριο, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παιδικής απασχόλησης, ιερό ναό κ.ά.

Σε ό,τι αφορά το μείγμα χρηματοδότησης της επένδυσης, το 23,69% θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια και το 76,31% από τραπεζικό δανεισμό.

Το project θα υλοποιηθεί με την κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) και θα λάβει τα κίνητρα ταχείας αδειοδότησης, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Επίσης, εγκρίθηκαν η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και διευκολύνσεις για συνοδά και βοηθητικά έργα.

Με βάση την απόφαση, ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 15 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο θα αναπτυχθεί στη βορειοανατολική πλευρά της νήσου Διάπορος, στη θέση «Κοράκια», σε μια παραθαλάσσια έκταση 97 περίπου στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΤΑΝΤΑ.

«Το project είναι μια μικρή μονάδα πολύ υψηλού επιπέδου στη νήσο Διάπορο. Είναι ένα οικολογικό ησυχαστήριο με μεγάλα δωμάτια σε μια υπέροχη τοποθεσία, θα είναι και το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο ξενοδοχείο στην Ελλάδα, καθώς το νησί δεν έχει καμία υποδομή για ενέργεια. Μόνιμους κατοίκους δεν έχει. Έχει περίπου 30 παραθεριστικές κατοικίες, κάποιες νοικιάζονται, αλλά κυρίως οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες παραθερίζουν το καλοκαίρι», είχε πει στο παρελθόν ο Αναστάσιος Ανδρεάδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΣΤΑΝΤΑ Α.Ε.

Η Διάπορος, ή αλλιώς ο «Σκορπιός» της Χαλκιδικής όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, τα τελευταία χρόνια αποτελεί πόλο έλξης των ταξιδιωτών υψηλού προφίλ.

Οι πληροφορίες θέλουν κατά το παρελθόν προσωπικότητες του διεθνούς jet set, όπως ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί, να έχουν επισκεφθεί το συγκεκριμένο νησί, ενώ κατά καιρούς ξένοι επιχειρηματίες έχουν αγοράσει εκτάσεις στην περιοχή, με στόχο την τουριστική ανάπτυξή του.