Τράπεζες: Ποιά δανείζεται φθηνότερα,ποιά ακριβότερα και γιατί

Τράπεζα Ημ. Έκδοσης Είδος Ομολόγου Ποσό Έκδοσης Διάρκεια / Call Επιτόκιο (Κουπόνι) Απόδοση (Yield) Ιδιαιτερότητες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (NBG) Ιούλιος 2024 Senior Preferred €700 εκατ. 4NC3 (λήξη 2028) 3,20 % ~3,35 % Πρώτη μεγάλη έκδοση SP μετά την αναβάθμιση της χώρας. Alpha Bank Σεπτέμβριος 2024 Tier 2 (Lower Tier Capital) €400 εκατ. 8 έτη (call στο 5ο) 4,80 % ~5,00 % Έκδοση για ενίσχυση κεφαλαίων δεύτερης βαθμίδας. Eurobank Μάρτιος 2024 Senior Non-Preferred €600 εκατ. 5 έτη 3,50 % ~3,65 % Εξέλιξη της στρατηγικής MREL. Τράπεζα Πειραιώς Νοέμβριος 2024 AT1 (Perpetual, NC5) €300 εκατ. Δυνατότητα ανάκλησης μετά 5 έτη 7,25 % — Πρώτη έκδοση AT1 μετά την πλήρη αναδιάρθρωση.

Οι αποδόσεις των ομολογιών των συστημικών τραπεζών μειώνονταν σταδιακά μέσα στο 2024, αντανακλώντας την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και των τραπεζών σε investment grade, τη σταθεροποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την επιτυχία των προγραμμάτων εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού σε κάθε έκδοση, επιτρέποντας στις τράπεζες να μειώσουν τα spreads σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση. Επιπλέον, οι πράσινες εκδόσεις προσέλκυσαν σημαντικό ενδιαφέρον από ESG επενδυτές, οδηγώντας σε ακόμα χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

Σύγκριση κόστους μεταξύ τραπεζών

Εθνική Τράπεζα (NBG) – φθηνότερος δανεισμός: Η NBG πέτυχε την χαμηλότερη απόδοση σε senior preferred ομόλογο (περίπου 3,56 %) με την πράσινη έκδοση του Νοεμβρίου 2024. Ακόμα και στην έκδοση Ιανουαρίου, η απόδοση 4,5 % ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τα 5 % που πλήρωνε ο ανταγωνισμός νωρίτερα το έτος.

Στην έκδοση Tier 2, η NBG πλήρωσε 5,875 %, δηλαδή χαμηλότερα από την Alpha (6,125 %) και την Πειραιώς (7,375 %). Η χαμηλότερη απόδοση αντανακλά την ισχυρότερη πιστοληπτική αξιολόγηση (Moody's Baa2) και το γεγονός ότι η τράπεζα είχε ήδη επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα. Alpha Bank – ενδιάμεσο κόστος: Η πρώτη έκδοση senior preferred (Φεβρ.) είχε απόδοση 5,125 %, ελαφρώς υψηλότερη από τη NBG αλλά χαμηλότερη από την Πειραιώς. Η έκδοση Tier 2 (Ιουν.) είχε απόδοση 6,125 %, ενώ το AT1 απόδοσης 7,5 % αποτέλεσε την ακριβότερη χρηματοδότηση της τράπεζας, γεγονός αναμενόμενο λόγω της υποτέλειας των τίτλων και του μεγαλύτερου ρίσκου για τους επενδυτές. Eurobank – ταχύτερη βελτίωση: Η Eurobank πέτυχε μείωση του κόστους καθώς προχωρούσε το έτος: από απόδοση ~5 % στην έκδοση του Απριλίου, σε ~4,21 % στο πράσινο ομόλογο του Σεπτεμβρίου και περίπου 3,4 % στην έκδοση Δεκεμβρίου. Η τάση αυτή οφείλεται στην αναβάθμιση της τράπεζας σε investment grade και στην μεγάλη ζήτηση, που επέτρεψαν τη μείωση του spread κατά 30 μ.β.–50 μ.β. σε σχέση με τις αρχικές οδηγίες. Τράπεζα Πειραιώς – ακριβότερος δανεισμός: Η Πειραιώς δανείστηκε ακριβότερα τόσο στις υπο-ordinated όσο και στις senior preferred εκδόσεις. Η Tier 2 έκδοση Ιανουαρίου είχε απόδοση 7,375 %, υψηλότερη από τις αντίστοιχες της NBG και της Alpha Bank λόγω της χαμηλότερης πιστοληπτικής βαθμίδας (B1/B).

Η senior preferred του Απριλίου αποτιμήθηκε στο 5 %, υψηλότερα από τη NBG και την Eurobank. Μόνο με την πράσινη έκδοση του Ιουλίου πέτυχε απόδοση 4,625 %, μειώνοντας το spread κατά 50 μ.β. χάρη στην αναβάθμιση σε investment grade και στην ελκυστικότητα του πράσινου πλαισίου. Παρά την βελτίωση, εξακολουθεί να δανείζεται ακριβότερα από τις άλλες τράπεζες λόγω πιο αδύναμου ιστορικού κερδοφορίας και χαμηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος

Πιστοληπτική αξιολόγηση : Η NBG και η Eurobank διέθεταν καλύτερη βαθμίδα (Baa2/Baa3), ενώ η Πειραιώς διατηρούσε χαμηλότερες βαθμίδες (Baa3 σε senior και B1/B για Tier 2) – γεγονός που εξηγεί το υψηλότερο spread. Η αναβάθμιση όλων των τραπεζών σε investment grade από τις Moody’s και DBRS ήταν καθοριστική για τη μείωση του κόστους.

Μέγεθος και ιστορικό εκδόσεων : Μεγαλύτερες εκδόσεις (π.χ. πράσινο ομόλογο 850 εκ. της Eurobank) πέτυχαν ανταγωνιστικό κόστος λόγω ευρείας διασποράς και ισχυρής ζήτησης. Οι τράπεζες με σειρά επιτυχημένων εκδόσεων (NBG, Eurobank) δημιουργούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

: Μεγαλύτερες εκδόσεις (π.χ. πράσινο ομόλογο 850 εκ. της Eurobank) πέτυχαν ανταγωνιστικό κόστος λόγω ευρείας διασποράς και ισχυρής ζήτησης. Οι τράπεζες με σειρά επιτυχημένων εκδόσεων (NBG, Eurobank) δημιουργούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Πράσινες εκδόσεις & ESG επενδυτές : Τα πράσινα ομόλογα της NBG, Eurobank και Πειραιώς συγκέντρωσαν πάνω από 60 % συμμετοχή ESG επενδυτών, οδηγώντας σε spreads 30 – 50 μ.β. μικρότερα από τις προηγούμενες εκδόσεις. Αυτός ο παράγοντας έδωσε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσες τράπεζες διέθεταν πράσινο πλαίσιο.

Συνθήκες αγοράς: Το δεύτερο εξάμηνο του 2024 χαρακτηρίστηκε από πτώση των επιτοκίων στην ευρωζώνη και υποχώρηση των spreads, γεγονός που ευνόησε τις εκδόσεις του Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου, οι οποίες σημείωσαν τις χαμηλότερες αποδόσεις (π.χ. Eurobank Δεκ. 3,25 %).

Συμπεράσματα

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς πέτυχαν πολλαπλές εκδόσεις με μεγάλη ζήτηση και βελτιούμενους όρους. Η Εθνική Τράπεζα αναδείχθηκε ως ο φθηνότερος δανειζόμενος, αξιοποιώντας την επενδυτική βαθμίδα και την ισχυρή ζήτηση για πράσινα ομόλογα. Η Alpha Bank και η Eurobank βελτίωσαν σταδιακά το κόστος τους, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς παρέμεινε ο πιο ακριβός εκδότης λόγω της ακόμη περιορισμένης πιστοληπτικής βαθμίδας, αν και η πράσινη έκδοση Ιουλίου έδειξε σημαντική πρόοδο. Συνολικά, οι υπερκαλύψεις και τα μειωμένα spreads υποδηλώνουν ότι οι αγορές εμπιστεύονται την πορεία των ελληνικών τραπεζών και ότι το 2025 θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη ευνοϊκότερο περιβάλλον χρηματοδότησης.