Τράπεζες: Ρεκόρ 15 ετών στην πιστωτική επέκταση το 2025 – Τα σχέδια για αύξηση της κερδοφορίας τους

Για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ και δεδομένης της σημαντικής σύνδεσης της κερδοφορίας τους με τα έσοδα από τόκους δανείων, οι τράπεζες αναμένεται να δώσουν έμφαση στην αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων τους τα επόμενα χρόνια. Οι αναλυτές τονίζουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των επιτοκίων, η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της κερδοφορίας των τραπεζών σε σταθερή και ισχυρή βάση.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2025, οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας αύξησαν τα ενήμερα δάνειά τους, και συνεπώς τα έσοδά τους, κατά περίπου 10,5 δισ. ευρώ.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ για την Eurobank, σε 1,8 δισ. ευρώ για την Εθνική, σε 3,2 δισ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς και σε 2,2 δισ. ευρώ (+14%) για την Alpha Bank.

Η τάση της πιστωτικής επέκτασης συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο, με τις καθαρές χορηγήσεις να φτάνουν τα 3 δισ. ευρώ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό για το εννεάμηνο στα 10,5 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον αρχικό ετήσιο στόχο των 12 δισ. ευρώ.

Σε συναντήσεις με σημαντικούς διεθνείς επενδυτικούς οίκους στα τέλη του 2024, οι επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών είχαν θέσει ως στόχο τη χορήγηση νέων δανείων ύψους τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ για το 2025. Ωστόσο, με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών αναθεώρησαν προς τα πάνω τους στόχους για την πιστωτική επέκταση και, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπερβούν τα 13,8 δισ. ευρώ που είχαν επιτευχθεί το 2024.