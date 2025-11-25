Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη: Βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση – Δείτε το βίντεο

Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανήρτησε ο Αλέξης Τσίπρας στα social media, στο οποίο τρολάρει τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για τα όσα έχει πει σε συνεντεύξεις για το βιβλίο του, «Ιθάκη».
Ο πρώην πρωθυπουργός εκφράζει τις «βαθύτατες ευχαριστίες» του «για τη δωρεάν διαφήμιση που μου’ χει κάνει».
Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας, κρατώντας το βιβλίο του είπε και τη γνωστή ατάκα του υπουργού Υγείας «το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;».
Δείτε το βίντεο:
